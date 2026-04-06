33株式会社（所在地：東京都渋谷区）が展開するブランド「ZEN-IN」は、2025年9月の発売から累計販売数5000個を突破した大ヒット商品『ロール型マイクロファイバータオル』をベースに、洗車・自動車整備のプロフェッショナルが監修したカー用品向けの新ラインナップを、2026年4月よりAmazon.co.jpにて販売開始いたします。多数のメディアにも掲載された話題の「超吸水・高耐久・使い捨て」の機能性はそのままに、本製品は自動車整備士・Masuda Kenichi氏の監修のもと、洗車や車内清掃に最適な新カラーバリエーションと大容量モデルを追加しました。

■ 開発の背景：洗車好きを悩ませる「タオルの後始末」と「洗車傷」

愛車の洗車において、拭き上げ用のタオルは必須アイテムです。しかし、多くのカーオーナーが以下のようなジレンマを抱えていました。ホイールや足回りを拭いて真っ黒になったタオルを洗うのが苦痛。洗って使い回したタオルに砂や鉄粉が残り、ボディに洗車傷（線キズ）をつけてしまう。吸水力が落ちたタオルでは拭きスジが残り、綺麗に仕上がらない。ZEN-INの『ロール型マイクロファイバータオル』は、この悩みを「最大100回洗える耐久性」と「汚れたら捨てるだけの手軽さ」を両立したロール型クロスで解決。さらに今回、車のプロフェッショナルの知見を取り入れることで、“無駄ゼロ・リスクゼロ”の究極の洗車クロスを完成させました。

■ プロフェッショナル監修による「5つの進化」

1.【プロ監修】愛車に傷を付けない「エッジレス（縁なし）加工」

自動車整備士および自動車検査員である増田和則氏が監修。タオルの端に縫い目がない「エッジレス加工」を採用することで、デリケートな塗装面や傷つきやすいメッキ部分への攻撃性を「ゼロ」にしました。プロ仕様の極上の仕上がりを実現します。

2. 【超吸水】水滴を一気に吸水！従来比60倍の吸水力

超高密度の極細繊維（マイクロファイバー）が、驚きのスピードで水分を瞬間吸収。洗車後の拭き上げが圧倒的にスムーズになり、毛羽立ちにくいためガラスや内装パネルなどの繊細な箇所も綺麗に仕上がります。

3. 【究極の使い分け】最大100回洗える高耐久 × 使い捨ての気軽さ

基本的には使い捨て設計ですが、高耐久素材により汚れ具合によっては洗って最大100回（※自社調べ）繰り返し使用可能です。「ボディ・ガラス拭き」で綺麗に使った後、「車内清掃」へ回し、最後はコーティングの拭き取りやホイールなどの油汚れを拭いて「そのままポイッ」。洗車タオルの面倒な管理から解放されます。

4. 【ストレスゼロ】片手で切れるロール型＆ジャストサイズ

キッチンペーパーのように必要な分だけミシン目で手で切って使えます。1枚あたり25cm×25cmの万能サイズで、車のドリンクホルダーやサイドポケット、グローブボックスにすっきり収まり、車内での保管性にも優れています。

5. 【新ラインナップ】用途で使い分ける全3色・大容量パック

洗車用途に合わせ、汚れが目立ちにくいダークカラーを中心としたバリエーションをご用意。「ボディ用はブルー」「足回り用はブラック」など、作業工程に応じた使い分けにも便利です。

■ 安心の品質と多様な用途

直接手に触れるものだからこそ、ホルムアルデヒド検査を実施し合格（有害物質規定値以下）。車だけでなく、キッチンまわり、家具の拭き掃除、ガラス拭き、水回り、おもちゃやペット用品の掃除など、ご家庭のあらゆるシーンで活躍します。

■ 新商品概要

■ 新商品概要商品名：マイクロファイバーロールクロス（プロ監修カー用品モデル）ブランド：Yaku-shi発売時期：2026年4月販売場所：Amazon.co.jp1枚あたりのサイズ：25cm × 25cmカラーおよびバリエーション：用途に合わせて使い分けやすい3色展開ブラック（20枚ロール / 40枚ロール）グレー（20枚ロール / 40枚ロール）ブルー（20枚ロール / 40枚ロール）【販売者・会社概要】ブランド名：ZEN-IN販売者名：33株式会社所在地：東京都渋谷区南平台町5-12-406お問い合わせ先：zen-in@sun10sun.asia