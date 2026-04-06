GLOBALTREE GROUP(本社：東京都港区、代表取締役：吉村 益樹)は、2026年4月1日、グループ全体で300店舗目となる「児童発達支援・グローバルキッズパーク流山店(千葉県流山市)」をオープンいたしました。2024年4月の200店舗達成からわずか2年での100店舗増となり、社会課題の解決に向けた成長はさらに加速しています。





児童発達支援・グローバルキッズパーク流山店





■グループ300店舗目！子育ての街・流山へ待望の初出店

グループ300店舗目としてオープンした「児童発達支援・グローバルキッズパーク流山店」は、待望のエリア初出店となります。子育て世代が急増し、質の高い支援が求められる流山市において、専門職による「個別・グループ・運動」の3つの療育を軸とした多角的なアプローチを展開いたします。





また、食事や排泄といった日常生活の自立支援、さらには園や自宅への送迎・長時間預かりにも対応。共働き世帯のニーズに寄り添いながら、お子さま一人ひとりの「できた！」を増やし、地域に根ざした子育て支援の拠点を目指してまいります。





遊びを通じて、心身の発達をバランスよく育む

専門職スタッフが、お子さま一人ひとりの個性に寄り添う





■広がる信頼と、次世代の成長を支える「人」の育成

300店舗への到達は、私たちのサービスが皆様に必要とされている証でもあります。現在、グループ全体での総ご利用者数は11,935名(2026年4月1日時点)に達し、多くの方の人生に寄り添うインフラとしての責任を再認識しております。





この急速な成長と質の高い支援を両立させるため、私たちは「人」の育成を最優先事項として強化しています。その象徴として、本社を「虎ノ門ヒルズ森タワー」(東京都・港区)へと移転し組織基盤を強化。同時に、ビジョンをより深く伝える「採用特設サイト」を全面新設いたしました。言語聴覚士・作業療法士・理学療法士・公認心理師といった専門職スタッフが、全国300拠点のネットワークを最大限に活かしてキャリアアップを叶え、最高のパフォーマンスを発揮できる環境づくりを加速させてまいります。









■300店舗を通過点とし、さらなる社会貢献へ

300店舗という規模は、より多くの方々への価値提供の幅が広がっていることを示しています。この数字を通過点とし、ステークホルダーの皆様と共に、誰もが自分らしく輝ける社会を目指して歩み続けます。300拠点のネットワークと21におよぶ事業領域を活かし、これからも一人ひとりの可能性に寄り添い、挑戦を止めることはありません。





福祉の枠を超え、全21事業のシナジーで地域を支える「GLOBALTREE GROUPの事業展開」





【GLOBALTREE GROUPについて】

私たちは「価値観の向こう側へ。」というビジョンのもと、分野の垣根を越えた事業創造に挑み続けています。福祉領域で培った知見を基盤に、社会課題を横断的に解決する仕組みづくりを推進してきました。

GLOBALTREE GROUPは、事業の枠を超え、社会課題に向き合う共創のパートナーとして歩み続けます。これからも志を共にする皆様と連携しながら、既存の枠組みを超えた新たな価値を創出し、持続可能な未来の実現を目指してまいります。









■GLOBALTREE・ハッピーライフケア株式会社／ハッピーホールディングス株式会社

所在地 ： 東京都港区虎ノ門一丁目23番地1号 虎ノ門ヒルズ森タワー

代表者 ： 吉村 益樹

創業 ： 2014年3月13日

事業内容 ： 児童発達支援／放課後等デイサービス／就労移行支援／

就労定着支援／就労継続支援A型／就労継続支援B型／

共同生活援助／指定特定相談支援事業／地域移行支援／

地域定着支援／指定障害児相談支援事業／訪問看護／

訪問介護／ナーシングホーム

Official Website： https://global-tree.jp