株式会社オプティム(以下 オプティム)は、SNSを使ったAI集客サービス「Poishot(ポイショット)」において、Googleマップ上での情報発信も可能な「Googleビジネスプロフィール」へ連携を開始したことをお知らせいたします。

本機能の追加により、SNS(Instagram、Facebook、X)投稿と並行して、Googleマップ上での「オーナー投稿」および「メニュー情報の投稿・管理」が、「Poishot」からワンストップで可能になります。

店舗オーナーが抱える「複数のプラットフォームを更新する手間」を大幅に削減し、最新の情報を提供し続けることで、検索における露出向上と来店コンバージョン率の改善を強力に支援します。





SNSを使ったAI集客サービス「Poishot(ポイショット)」、Googleマップへの投稿機能を提供開始





■機能追加の背景

現在、一般消費者の約6割以上※2が飲食店や美容室を探す際にGoogleマップを利用しており、店舗運営においてGoogleビジネスプロフィールの最適化は、SNS運用と並んで不可欠な集客チャネルとなっています。しかし、限られたスタッフで運営する多くの店舗にとって、SNS更新に加え、Googleマップ上の最新情報の発信やメニュー管理までを網羅することは、運用リソースの分散や二重管理の手間という大きな課題となっていました。

こうした背景を受け、オプティムはGoogleビジネスプロフィールの情報発信を一元管理できる新機能を開発いたしました。









■機能紹介

本アップデートにより、以下の機能をご利用いただけます。これにより、店舗は最小限の工数でGoogleマップ上での露出度と信頼性を最大化し、着実に来店へと繋げられる運用を構築することが可能になります。





◆オーナー投稿機能

撮影した画像からAIが内容を解析し、店舗の雰囲気に適した投稿文を自動で生成します。投稿文作成からGoogleマップへの投稿までをワンストップで完結できるため、誰でも簡単に、鮮度の高い情報を継続して発信することが可能になります。





オーナー投稿機能





◆メニュー情報の投稿・管理機能

季節ごとの限定メニューや価格改定、料理写真などの詳細情報を、直感的な操作でスピーディーに更新・管理できます。正確で魅力的なメニュー情報をGoogleマップ上に表示することで、来店検討者の比較検討をスムーズに後押しし、予約や来店へのコンバージョン率を向上させます。





メニュー情報の投稿・管理機能





■「Poishot」とは

撮影した画像からAIが最適なSNS投稿文を自動生成し、店舗の宣伝を手軽に行えるアプリです。「時間をかけずスマートフォンだけで簡単に新規顧客を増やしたい」「外国人旅行客にもアプローチしたい」「炎上を回避し、ブランドイメージを維持したい」といった、店舗経営者の課題をまとめて解決します。





「Poishot」についての詳細は以下のWebサイトをご確認ください。

https://www.optim.co.jp/poishot/





※1 2026年3月時点、オプティム調べ。国内のSNS（Instagram、Facebook、X等）AI投稿アプリにおいて、Googleビジネスプロフィールのオーナー投稿およびメニュー情報の更新・管理機能を一括で提供するものとして。

※2 株式会社ニュートラルワークス調べ。

「店舗探しはまずGoogleマップで」が60％以上！～Googleマップ情報の不足は、機会損失に直結している実態が明らかに～」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000166.000041566.html





製品情報 ： https://www.optim.co.jp/services

Facebookページ： https://www.facebook.com/optimjpn

Xページ ： https://x.com/optim_jpn









【株式会社オプティムについて】

商号 ： 株式会社オプティム

上場市場 ： 東京証券取引所プライム市場

証券コード ： 3694

URL ： https://www.optim.co.jp/

OPTiM TOKYO ： (東京本社)

東京都港区海岸1丁目2番20号 汐留ビルディング 18階

OPTiM SAGA ： (佐賀本店)

佐賀県佐賀市本庄町1 オプティム・ヘッドクォータービル

OPTiM KOBE ： 兵庫県神戸市中央区小野柄通7丁目1番1号 日本生命三宮駅前ビル11階

代表者 ： 菅谷 俊二

主要株主 ： 菅谷 俊二

NTT東日本株式会社

富士フイルムホールディングス株式会社

設立 ： 2000年6月

資本金 ： 445百万円









主要取引先：

株式会社NTTドコモ、NTTドコモビジネス株式会社、NTT西日本株式会社、NTT東日本株式会社、株式会社大塚商会、キヤノンマーケティングジャパン株式会社、KDDI株式会社、株式会社小松製作所、ソフトバンク株式会社、パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社、リコージャパン株式会社など(五十音順)





事業内容：

ライセンス販売・保守サポートサービス(オプティマル)事業

(IoTプラットフォームサービス、リモートマネジメントサービス、サポートサービス、その他サービス)









【Copyright・商標】

※ 記載の会社名および製品名は、各社の登録商標および商標です。

※ 本プレスリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。商品・サービスの料金、サービス内容・仕様、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。