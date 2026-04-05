『ちろぴの』×極楽湯・RAKU SPAコラボキャンペーンを4月29日(水・祝)より開催！

株式会社極楽湯ホールディングス『ちろぴの』×極楽湯・RAKU SPAコラボキャンペーン

当社子会社の株式会社極楽湯(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐藤 剛史)および株式会社GK Marketing(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山本 真司)は、2026年4月29日(水・祝)より極楽湯・RAKU SPAグループ10店舗で、YouTubeで人気のゲーム実況者グループ『ちろぴの』×極楽湯・RAKU SPAコラボキャンペーンを開催いたします。

極楽湯 ： https://www.gokurakuyu.ne.jp/

RAKU SPA ： https://www.rakuspa.com/

コラボHP ： https://rakuspa.com/tiropino/

コラボキャンペーン概要

『ちろぴの』×極楽湯・RAKU SPA コラボキャンペーン

〇開催期間：2026年4月29日(水・祝)～5月26日(火)

〇開催店舗：極楽湯・RAKU SPAグループ10店舗

※コラボ実施店舗は、特設サイトにてご確認ください。

〇開催内容

- 店舗限定のマフラータオル「ちろぴのプラスセット」の販売- コラボグッズの販売(店舗購入特典有り)- コラボメニューの販売(コースター付き)- ちろぴのをイメージしたコラボ風呂- オリジナルグッズが作れるワークショップの開催(※RAKU SPA 鶴見限定)- 全問正解でオリジナルクリアカードがもらえるクイズラリーの実施- ちろぴの録り下ろし館内放送の実施- 店内のコラボ装飾やARフォトフレーム- Xキャンペーン参加で限定ポストカード＆コラボ装飾抽選券をプレゼント

1.ちろぴのプラスセット販売

店舗ご入館時に、「入館料金＋ちろぴのプラスセット」料金をお支払いいただいた方に、描き下ろしイラストを使用したコラボ限定のマフラータオルをお渡しします。

ちろぴのプラスセット

2.コラボグッズ販売(店舗購入特典有り)

描き下ろしイラストを使用したオリジナルデザインのコラボグッズを販売します。

また、4月29日(水・祝)～6月7日(日)の期間オンラインショップでも販売を行います。

▼オンラインショップ

https://www.store-gk.com/

＜コラボグッズ＞

- オーロラ缶バッジコレクション(全8種ランダム)/550円(税込)- ロッカーキー風キーホルダー(全4種)/各990円(税込)- アクリルキャラスタンド(全4種)/各1,650円(税込)- 温泉まんじゅう(全1種) ※ランダムカード1枚入り(全4種)/1,620円(税込)- スパバッグ(全1種)/2,750円(税込)- ヘアバンド(全2種)/各1,760円(税込)- ぬくぬくぬい(全2種)/各2,310円(税込)

＜オンラインショップ限定コラボグッズ＞

- オーロラ缶バッジコレクション【8個セット】/4,400円(税込)

コラボグッズ

＜店舗限定 グッズ購入特典＞

店舗でオリジナルグッズをご購入金額2,000円(税込)ごとにオリジナルデザインの和紙風ステッカーをランダムで1枚お渡しいたします。

※無くなり次第終了となります。

※ちろぴのプラスセット、オンラインショップでの購入は対象外となります。

※別々のお会計を合算してのお渡しはできません。

グッズ購入特典

3.コラボメニュー販売

キャラクターをイメージしたコラボメニューを店舗で販売します。

ご注文いただいた方に、オリジナルコースターをランダムでプレゼントします。

＜コラボフード・デザート 全6種＞

- ちろるスペシャル！欲張りチキンカレードリア／1,870円(税込)- ぴのスペシャル！欲張りめんたいクリームオムライス／1,980円(税込)- ちろるのひんやり塩ラーメン／1,760円(税込)- ぴののベリーベリープリンパフェ／1,210円(税込)- ちろぴのパンナコッタパフェ／1,100円(税込)- ちろぴのわいわいフルーツシェアピザ／2,090円(税込)

＜コラボドリンク 全4種＞ 各880円(税込)

- ちろるカラーのチョコミルク- ぴのカラーのいちごミルク- ちろるの爽やかウォーター- ぴののあまいろミックスウォーター

＜数量限定 タンブラー付きドリンク 全1種＞

- ちろぴのとごくごくハッピ～ドリンク／2,860円(税込)コラボメニューオリジナルコースター

4.コラボ風呂

「ちろる＆イヌくん」「ぴの＆ネコちゃん」をイメージしたお風呂と、ちろぴのが選んだコラボ風呂の合計4種が登場します。

浴室には特別にデザインしたタペストリーを装飾します。

＜開催スケジュール＞

1回目：4月29日(水・祝)～5月4日(月・祝)

2回目：5月6日(水・祝)～5月11日(月)

3回目：5月14日(木)～5月19日(火)

4回目：5月21日(木)～5月26日(火)

※詳細は各店舗の開催スケジュールをご確認ください。

コラボ風呂

5.ワークショップ

世界に一つだけのオリジナルグッズが作れるワークショップを開催いたします。

※RAKU SPA 鶴見限定のイベントとなります。

<日程>

5月 9日(土) 11:00～16:00

5月10日(日) 11:00～16:00

5月16日(土) 11:00～16:00

5月17日(日) 11:00～16:00

<制作可能アイテム>

ハンカチ ：1,100円(税込)

巾着 ：2,200円(税込)

メッシュポーチ：2,640円(税込)

※詳しくはコラボHPをご確認ください。

ワークショップ

6.クイズラリー

全問正解でオリジナルクリアカードがもらえる「クイズラリー」を実施いたします。

※特典は無くなり次第終了となります。

クイズラリー

7.館内放送

店舗の館内放送にて、特別に録り下ろしたスペシャルボイスが流れます。

館内放送

8.コラボ装飾・ARフォトフレーム

開催店舗では描き下ろしのパネルやのぼり、タペストリー、ポスターがコラボ装飾として館内を彩ります。フォトフレームPOP内の専用二次元コードを読み取ると、ちろぴのと写真が撮れるフォトフレームが出現します。

コラボ装飾・ARフォトフレーム

9.Xキャンペーン

極楽湯/RAKU SPA公式＆GK Store公式Xアカウントをフォロー＋ハッシュタグ「#ちろぴの極楽湯」をつけて、コラボにまつわる内容をXで投稿し、店舗の受付にご提示いただいた方に、コラボオリジナルデザインのポストカードや館内装飾が当たる抽選券をプレゼントします。

※ポストカード全4種ランダム配布となります。

※景品のコラボ装飾は展示品となりますので、汚れや傷などがある場合がございます。また、景品の絵柄は選べません。

▼極楽湯／RAKU SPA(公式)X (@gokurakuyu_spa)

https://x.com/gokurakuyu_spa

▼GK Store公式X (@GKMarketinginfo)

https://x.com/GKMarketinginfo

Xキャンペーン

コラボキャンペーン注意事項

※画像・写真は全てイメージです。

※販売グッズや景品につきましては個数制限を設けさせていただく場合がございます。

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

※情勢によって企画の内容変更または中止の対応をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。

※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はコラボHPをご確認ください。

▼『ちろぴの』×極楽湯・RAKU SPAコラボHP

https://rakuspa.com/tiropino/

会社概要

【株式会社極楽湯】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社

代表者 ：代表取締役社長 佐藤 剛史

設立 ：2017年1月

本社 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ：4,000万円

事業内容 ：「極楽湯」及び「RAKU SPA」の直営事業・フランチャイズビジネス

URL ：https://www.gokurakuyu.ne.jp/

【株式会社GK Marketing】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社

代表者 ：代表取締役社長 山本 真司

設立 ：2023年8月

本社 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ：1,000万円

事業内容 ：イベント企画・プロデュース、ECサイト運営、商品の企画、設計、卸業、製造、販売

URL ：https://gkmarketing.co.jp/

『ちろぴの』とは

ちろるとぴのによる男女２人のゲーム実況グループ。

みんなと『楽しいっ!!』を共有したい!!

『クスッと笑える動画』をお届けできるように活動中!

(C)tiropino