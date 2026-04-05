【セレッソ大阪】大阪出身の3ピースロックバンド「Hump Back」来場！

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株式会社セレッソ大阪


4/18（土）京都戦で、大阪出身の3ピースロックバンドHump Backの来場が決定いたしました。Hump Backのみなさんには、セレッソ大阪25周年記念動画の応援ソング「生きて行く」を担当いただきました。YANMAR HANASAKA STADIUMのこけら落としとなる一戦をさらに盛り上げていただきます。


対象日程


4月18日（土）16:00キックオフ（YANMAR HANASAKA STADIUM）


2026明治安田J1百年構想リーグWEST　第11節


セレッソ大阪 vs 京都サンガF.C.


実施内容


Hump Backによるスペシャルパフォーマンス


時間：14:40頃～


場所：YANMAR HANASAKA STADIUM内 ピッチ


※実施内容は予告なく変更、中止となる場合がございますので予めご了承ください


※スタジアム場内の観覧には観戦チケットが必要となります


Hump Backプロフィール


林萌々子(Vo./Gt.)　ぴか(Ba./Cho.)　美咲(Dr./Cho.)


2009年結成　大阪出身3ピースロックバンド


We are OKAN BAND!!Born in 2024!!


試合情報




詳細を見る :
https://www.cerezo.jp/special_games/20260418/?utm_source=web&utm_medium=web&utm_campaign=20260418_special&utm_content=0405_web_humpback_prtimes