【セレッソ大阪】大阪出身の3ピースロックバンド「Hump Back」来場！
株式会社セレッソ大阪
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https://www.cerezo.jp/special_games/20260418/?utm_source=web&utm_medium=web&utm_campaign=20260418_special&utm_content=0405_web_humpback_prtimes
4/18（土）京都戦で、大阪出身の3ピースロックバンドHump Backの来場が決定いたしました。Hump Backのみなさんには、セレッソ大阪25周年記念動画の応援ソング「生きて行く」を担当いただきました。YANMAR HANASAKA STADIUMのこけら落としとなる一戦をさらに盛り上げていただきます。
対象日程
4月18日（土）16:00キックオフ（YANMAR HANASAKA STADIUM）
2026明治安田J1百年構想リーグWEST 第11節
セレッソ大阪 vs 京都サンガF.C.
実施内容
Hump Backによるスペシャルパフォーマンス
時間：14:40頃～
場所：YANMAR HANASAKA STADIUM内 ピッチ
※実施内容は予告なく変更、中止となる場合がございますので予めご了承ください
※スタジアム場内の観覧には観戦チケットが必要となります
Hump Backプロフィール
林萌々子(Vo./Gt.) ぴか(Ba./Cho.) 美咲(Dr./Cho.)
2009年結成 大阪出身3ピースロックバンド
We are OKAN BAND!!Born in 2024!!
試合情報
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