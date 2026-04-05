【セレッソ大阪】大阪出身の3ピースロックバンド「Hump Back」来場！

株式会社セレッソ大阪

4/18（土）京都戦で、大阪出身の3ピースロックバンドHump Backの来場が決定いたしました。Hump Backのみなさんには、セレッソ大阪25周年記念動画の応援ソング「生きて行く」を担当いただきました。YANMAR HANASAKA STADIUMのこけら落としとなる一戦をさらに盛り上げていただきます。

対象日程

4月18日（土）16:00キックオフ（YANMAR HANASAKA STADIUM）

2026明治安田J1百年構想リーグWEST 第11節

セレッソ大阪 vs 京都サンガF.C.

実施内容

Hump Backによるスペシャルパフォーマンス

時間：14:40頃～

場所：YANMAR HANASAKA STADIUM内 ピッチ

※実施内容は予告なく変更、中止となる場合がございますので予めご了承ください

※スタジアム場内の観覧には観戦チケットが必要となります

Hump Backプロフィール

林萌々子(Vo./Gt.) ぴか(Ba./Cho.) 美咲(Dr./Cho.)

2009年結成 大阪出身3ピースロックバンド

We are OKAN BAND!!Born in 2024!!

試合情報

詳細を見る :https://www.cerezo.jp/special_games/20260418/?utm_source=web&utm_medium=web&utm_campaign=20260418_special&utm_content=0405_web_humpback_prtimes