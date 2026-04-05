【新作情報】3DアクションRPG『Mochiko The Samurai』Steam4月正式リリース｜中村優花（元SKE48）がCV担当

株式会社フェリーチェ

この度、『Mochiko The Samurai』制作委員会はSteamゲームとして『Mochiko The Samurai』を4月10日（金）にリリースすることをお知らせいたします。本作の開発者であるシリア出身のゲームクリエイター、Rashad Asaad（ラシャド・アサード）は、戦火の中で幼少期を過ごす中、日本のゲームと出会いました。混乱と不安に包まれた日常の中で、画面の中に広がる世界は、彼にとって“現実を忘れられる唯一の居場所”でした。「いつか自分も、誰かの心を救えるようなゲームを作りたい」その想いを胸に来日し、日本企業とともに約2年の歳月をかけて完成させたのが、本作『Mochiko The Samurai』です。また本作では、元SKE48メンバーとして知られる中村優花がCVを担当。主要キャラクター・モチコに命を吹き込んでいます。



【Mochiko The Samurai・ストーリー】

帝国を支配する邪悪なカルト教団が動き出した。皇帝の双子の娘・愛子と夢子、そして王子ハルトは半ば悪魔の血に染められ、世界は暗闇に飲み込まれていく。女侍・モチコに、師匠の老人は言った。「人間の平和を、取り戻してくれ。お前にしか……託せぬのじゃ」愛する者たちが「敵」になった世界で、モチコは今日も刀を握る。

【ゲームの特徴】

・本格ソウルライク戦闘

回避・コンボを駆使した緊張感のある戦い

・全編日本語アニメボイス

中村優花（元SKE48）ほか、実力派声優陣が出演

・クリエイターによる世界観

国内イラストレーター・シリアの3Dアーティストが手がける個性的でカラフルなビジュアル

・音楽は全編オリジナル、MUSIC＆コンポーザーのAFKEYが担当

・重厚なオリジナルストーリー

・悲劇と救済が交差する、5つのワールドにわたる物語

【中村優花コメント】

可憐さと凛々しさをあわせ持つモチコを演じる中で、彼女の信念の強さを常に意識して演じさせていただきました。戦いの中にある葛藤や優しさ、その奥にある想いをどう表現するかを大切にしました。

プレイヤーの皆さんと一緒に、モチコちゃんとこの世界を救えたら嬉しいです！

中村優花

CAST

MOCHIKO 中村優花

師匠／ラハブ 殿所篤

愛子 坂本海流

夢子 北野雅

カルト 藤原凱人

ハルト なんと。

ムアナ 藤原詠巳

ILLUSTRATION

テェミ

MUSIC

作曲・編曲 AFKEY

3D ARTIST

Zaid Kiwan

DEVELOPER / PROGRAMMER

Rashad Asaad

PRODUCED BY

FELICE ENTERTAINMENT

Content＆Planning



タイトル：Mochiko The Samurai

ジャンル：ソウルライク 3Dアクション RPG

価格：1,400円

Steam：https://store.steampowered.com/app/3600160/

トレーラー：https://www.youtube.com/watch?v=uRCEoX-zqb0