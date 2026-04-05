【参加無料】現役の東洋大生と巡るキャンパスツアー！小学生向けオープンキャンパスを5月30日(土)に白山キャンパスで開催

株式会社Pendemy

最先端のデジタル技術とものづくりを融合したSTEAM教育を企画開発する株式会社Pendemy(https://pendemy.co.jp/)（本社：東京都府中市、代表取締役：木村隼人）は、公共機関や学校との連携を担う「NPO法人Pendemyデジタル教育ラボ(https://npo.pendemy.com/)」と共同で、東洋大学SDGsアンバサダーの活動を支援し、2026年5月30日（土）に東洋大学 白山キャンパスにて、小学生とその保護者を対象とした体験イベント「小学生のためのオープンキャンパス」を開催いたします。

■ 「大学ってどんなところ？」現役大学生が小学生へ学びの魅力を直伝！

白山キャンパスを舞台に、小学生向けの1日限りのオープンキャンパスを開催します

「東洋大学ってどんなところ？」「大学で行うSDGsとは？」--そんな子どもたちの純粋な疑問に応えるべく、東洋大学SDGsアンバサダーの学生たちが自ら企画した1日限りのキャンパスツアーです。

SDGs活動の充実と発展を図るために学生発のアクションを実施している同団体と協力し、小学生のうちから「大学という場所」や「SDGs（持続可能な開発目標）」について楽しく、そして身近に感じてもらうための体験型プログラムをご用意しました。

■ プログラムがもたらす3つの「ワクワク」体験

本イベントでは、ただ施設を見学するだけでなく、子どもたちの知的好奇心を刺激する実践的な体験を提供します。

1. 大学生と行く！白山キャンパス探検

現役の東洋大生がガイドとなり、キャンパス内をご案内します。大きな講堂や設備など、普段は入ることのできない「大学ならではの空間」を歩くことで、子どもたちの探究心を育みます。

2. SDGsを学ぶ「模擬授業」体験

現役の東洋大生と一緒にキャンパス内を探検！大きな講堂など、大学のスケール感を肌で感じられます

東洋大学SDGsアンバサダーによる模擬授業を実施。「大学で行うSDGsとは何か？」をテーマに、小学生にもわかりやすい言葉とワークを通して、持続可能な未来について一緒に考えます。

3. お待ちかね！大学生と一緒に楽しむ「学食体験」

スライドを使ってSDGsについて説明する現役大学生。クイズなどを交えながら、小学生にも分かりやすく「持続可能な未来」についてお話しします

プログラムの途中には、大学生と一緒に学食を食べる時間を設けています（※昼食費は各自負担）。実際の学食メニューを味わいながら大学生と直接お話しすることで、大学生活のリアルな雰囲気を感じていただけます。

プログラム中には学食体験も！大学生とおしゃべりしながら、美味しい学食メニューを楽しめます

■ イベント開催概要

- イベント名：小学生のためのオープンキャンパス 東洋大学＠白山キャンパス- 開催日時：2026年5月30日（土） 11:00～13:00- 会場：東洋大学 白山キャンパス- アクセス：都営地下鉄三田線「白山」駅 A3出口から徒歩5分、東京メトロ南北線「本駒込」駅 1番出口から徒歩5分（※現地までの移動は公共交通機関をご利用ください）- 対象：小学校1年生～6年生（※保護者の方の同伴をお願い致します）- 募集人数：20組程度（児童および保護者）- 参加費：無料（※現地までの交通費および学食での昼食費はご負担ください）- 企画者：東洋大学SDGsアンバサダー- 事務局：東洋大学小学生向け オープンキャンパス事務局 担当者：朝比奈（opencampus4kids@gmail.com）

【お申し込み方法】

以下のサイトよりお申し込みいただけます。

イベントの受付人数に限りがあるため、定数に達し次第、受付を終了させていただきます。

https://npo.pendemy.com/news202605/

▶︎ 東洋大学SDGsアンバサダー 公式Instagram：@TOYO_SDGS_AMBASSADOR(https://www.instagram.com/toyo_sdgs_ambassador)

■ 株式会社Pendemy

「最先端のデジタル技術×ものづくり」を軸としたSTEAM教育を展開する教育会社です。

自社教室の運営に加え、50回を超えるイベント実績に基づき、教材設計から現場運営、教育DX支援までをトータルにサポートしています。

【会社概要】

社名：株式会社Pendemy（ペンデミー）

所在地：東京都府中市寿町3丁目4番地10Max ole 府中 3階

代表者：代表取締役 木村 隼人

事業内容：STEAM教育、教育イベント企画・運営、教育DX・AI導入支援

コーポレートサイト：https://pendemy.co.jp/

【お問い合わせ窓口】

お問い合わせフォーム：https://pendemy.co.jp/contact/

メール：contact@pendemy.com

電話番号：042-405-3233