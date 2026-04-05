【群馬クレインサンダーズ：試合結果】4/5(日) vs 島根スサノオマジック りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン

スターティング5

株式会社群馬クレインサンダーズ

■群馬クレインサンダーズ

#0 藤井 祐眞

#4 トレイ・ジョーンズ

#8 ケリー・ブラックシアー・ジュニア

#15 エージェー・エドゥ

#29 細川 一輝



■島根スサノオマジック

#1 コティ・クラーク

#4 ニック・ケイ

#5 新井 翔太

#15 白濱 僚祐

#22 飯尾 文哉

主なスタッツ

#0 藤井祐眞 5得点 2スティール

#1 コー・フリッピン 9得点 6リバウンド 3アシスト

#4 トレイ・ジョーンズ 7得点 3リバウンド 3アシスト

#6 中村 拓人 20得点 3P(3/5) 4リバウンド

#8 ケリー・ブラックシアー・ジュニア 9得点 7アシスト

#9 辻直人 3得点 2リバウンド 2アシスト

#15 エージェー・エドゥ 2得点 4リバウンド

#16 淺野ケニー 3リバウンド

#29 細川一輝 6得点 3P(2/3) 2リバウンド

#32 ヨハネス・ティーマン 12得点 3リバウンド 2アシスト 2ブロック

#55 谷口大智 8得点

カイル・ミリング ヘッドコーチ

昨日の試合は入りのところで少し上手くいきませんでした。今日の試合に関しては、昨日よりも良い入りでしたし、ゲームをより良い形でゲームを進めることができたと思います。

今日は本当に素晴らしいチームの勝利だったと思います。やはりこのスケジュールの中では、選手12人全員必要なので、全員がこう、プレータイムもシェアして、良い形で勝利することができたので、このまま勝っていけるようにしていきたいと思います。

谷口大智 選手

チーム全体としてはすごい良い強度でできたんですけど、ミリングヘッドコーチが言ってたように、入り、特にベンチメンバーが入った時に同じインテンシティでっていうのが、前半僕が入った時にちょっと劣勢になってしまったところは反省点かなと思いつつも、後半しっかりアジャストできて、僕の良さも出せたので、個人としては学ぶことが多い試合だったかなと思います。

全体としては本当にすごい良い波に乗れているので、次の水曜日もしっかりチャレンジャーの気持ちで勝ちきりたいなと思っています。



(後半大事な場面で出たりしましたが、その辺りはいかがでしょうか？)

いつでも準備しなきゃいけないっていうのは自分の中でずっと言い聞かせていることなので、変わらず準備し続けて、コーチが必要だという時に、しっかり求められるレベルのパフォーマンスができるように、何歳になったとしても関係なくやらなきゃいけないので、そこは今後も含めてシーズン最後まで出し切れたらなと思います。



(久しぶりの島根での試合でしたが、温かい拍手で迎えられたりして、いかがでしたか？)

やっぱり島根のファンは変わってないなと思いましたし、いつまでも自分のことを気にかけてくれて、家族の一員のように扱ってくれて、本当に温かいチームだなと思います。



今日までは対戦相手としてしっかりやらなきゃいけないことをやってたんですけど、今後はチームを応援しながら、僕もちゃんと後を追って見たいなと思っています。



(試合中、元チームメイトたちとやり合ったり笑顔でプレーしたりしていましたが、その辺りはいかがでしたか？)

ほぼほぼ全員後輩なんですけど、あいつらが前日に「やるから」みたいに言ってきてたので、やられた分やり返した分、楽しくバスケットできたなっていうのはあります。



(次の茨城戦への意気込みを)

茨城さんも波に乗るとすごい怖いチームではあるので、そこはしっかり自信を持ってプレーされる前に僕たちがでだしから叩かなきゃいけないなということを意識しつつ、今回も古巣が続くということで、茨城のファンの皆さんたちに久しぶりに会えるので「元気にやってるよ」としっかりコート上でアピールできるようにしていきたいなと思います。

次節ホームゲーム情報

ホームゲーム情報はこちら(https://g-crane-thunders.jp/lp/game_20260411_20260412/)