Amazonランキング1位獲得！中古車業界に新たな光をもたらす「小さな会社で5年で1億の資産を築く方法」著者直々のオンラインワークショップ

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一般社団法人 日本優良自動車販売協会（所在地：栃木県宇都宮市、代表理事：田中恒行）は、2026年2月27日に刊行した新刊『小さな会社で「5年で1億円」の資産を築く方法』（セルバ出版）が、Amazonランキング（ビジネス人物伝部門）にて1位を獲得したことをお知らせいたします。

この大きな反響を受け、全国の中古車販売店経営者への豊富な指導実績を持つ著者の田中恒行が、本書の内容を「読んで終わり」にさせず、参加者が自社の経営課題をその場で解決するための「オンライン実践ワークショップ」を、2026年4月25日（土）に開催いたします。

■ 開催背景：レッドオーシャンで消耗する経営者へ「出口」を示す

日本の基幹産業である自動車業界において、多くの中古車販売店経営者は、人手不足と在庫リスクという「レッドオーシャン」の中で、出口の見えない努力を続けています。 日本優良自動車販売協会（JPAA）を通じ、長年経営指導を行ってきた著者の田中は、「彼らが苦しんでいるのは能力がないからではなく、単に旧来の勝てないルールに縛られ、やり方を間違えているだけである」と確信し、「正しいやり方さえ知れば、地方の小さな店でも自由と資産を手にできる」という事実を、全国の経営者に直接届けるため、あえて場所を問わないオンライン形式でのワークショップ開催に至りました。

セミナーイメージ

■ セミナー概要：現場実務を卒業し、5年で資産を築く3ステップ

本セミナーは、協会での指導経験に基づき設計された、極めて実務的なプログラムです。お一人おひとりのワークに深く向き合うため、【先着50名様限定】、業界の活性化を支援するため【完全無料】にて開催いたします。

日時： 2026年4月25日（土） 14:00～15:30

場所： オンライン（Zoom等） ※URLはお申し込み後に通知いたします

受講料： 完全無料（定員：先着50名様）

【プログラム構成：経営の設計者への転換】

ステップ1：自己分析（経営資源の再配置） 協会独自の分析手法を用い、注力すべき戦略的業務を明確に切り分けます。

ステップ2：ゴール設定（最短ルートの構築） 売上という数字の罠を捨て、5年で1億円の純資産を手にするための最短航路を設計します。

ステップ3：効率化・最適化（安定と自由の獲得） ITと仕組みを駆使し、経営者の労働に依存しない盤石な収益構造を構築します。

■ 経営の課題を可視化する「5つの実践ツール」を無償提供

ワークショップ当日、参加者が自社の数字を基にシミュレーションを行い、翌日から即実践できるツール群を配布します。

【利益の漏洩特定】 リピート収益「機会損失額」算出シート

【紹介の仕組み化】 紹介ネットワーク設計図＆アクションシート

【時間創出】 「1億を稼ぐ」ための業務権限委譲リスト

【優良客厳選】 理想の顧客「一本釣り」設定シート

【滞留資産の現金化】 在庫ランク・アラート管理シート

■ 著者プロフィール：田中 恒行（たなか のぶゆき）

一般社団法人日本優良自動車販売協会（JPAA）代表理事。多店舗展開による拡大路線の限界を経験したのち、最小の労力で最大の利益を生む独自の「100人のファンづくり」モデルを確立。現在は、ITツール「LINX」を軸とした仕組み化の第一人者として、全国の経営者に対し、労働集約型から脱却するための指導・育成に精力的に取り組んでいる。

■ 書籍概要

タイトル：小さな会社で「5年で1億円」の資産を築く方法

著者：田中恒行 ／ 発売日：2026年2月27日 ／ 出版社：セルバ出版

実績：Amazonランキング（ビジネス人物伝）1位獲得

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人 日本優良自動車販売協会 担当：金沢

電話番号：028-670-0071 （https://jpaa.biz/index.html(https://jpaa.biz/index.html) ※「JPAA 車」で検索）