【TAC公務員】2026年4/23（木）学習のコツがわかる「法律区分受験セミナー」オンライン開催！

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）では、国家総合職試験法律区分に興味をお持ちの方や、これから学習を始める方、現在学習中の方へ向けたセミナーをオンラインで開催します。

ご予約はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kokuso/kokuso_guidance.html#seminar

国総"最終合格"講師がお届け！

国家総合職法律区分受験を目指す皆様に向けて、受験対策のコツや入省後のメリットをお伝えします。終了後にはQ&Aコーナーも実施します。皆様のご参加をお待ちしております。

4/23（木）18:30～20:00



院卒行政（法律系）合格講師が「実体験」に基づき解説

効率的な学習法・コツ

法律区分合格による入省後のメリット

2026年 4/23（木）18:30 ～20:00（オンライン）

- 担 当 講 師- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kokuso/kokuso_guidance.html#seminar

※定員になり次第、受付終了します。

春割キャンペーン実施中！

■ キャンペーン期間 2026年4月1日（水） ～ 2026年5月31日（日）

■ キャンペーン特典

対象本科生コースが通常受講料より 最大70,000円OFF！

さらに、約3万円相当の「教養区分強化パック（2026年秋試験向け）」が無料でついてくる！

※詳細は公式サイトでご確認ください

国家総合職 春割の詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kokuso/kokuso_camp_a.html

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html