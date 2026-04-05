【TAC公務員】2026年4/23（木）学習のコツがわかる「法律区分受験セミナー」オンライン開催！
TAC株式会社
ご予約はこちら :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kokuso/kokuso_guidance.html#seminar
国総"最終合格"講師がお届け！
- 担 当 講 師
- 参 加 方 法
国家総合職 春割の詳細を見る :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kokuso/kokuso_camp_a.html
- 会 社 概 要
会社名：ＴＡＣ株式会社
資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）では、国家総合職試験法律区分に興味をお持ちの方や、これから学習を始める方、現在学習中の方へ向けたセミナーをオンラインで開催します。
ご予約はこちら :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kokuso/kokuso_guidance.html#seminar
国総"最終合格"講師がお届け！
国家総合職法律区分受験を目指す皆様に向けて、受験対策のコツや入省後のメリットをお伝えします。終了後にはQ&Aコーナーも実施します。皆様のご参加をお待ちしております。
4/23（木）18:30～20:00
院卒行政（法律系）合格講師が「実体験」に基づき解説
効率的な学習法・コツ
法律区分合格による入省後のメリット
2026年 4/23（木）18:30 ～20:00（オンライン）
- 担 当 講 師
- 参 加 方 法
ご予約はこちら（参加無料）
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kokuso/kokuso_guidance.html#seminar
※定員になり次第、受付終了します。
春割キャンペーン実施中！
■ キャンペーン期間 2026年4月1日（水） ～ 2026年5月31日（日）
■ キャンペーン特典
対象本科生コースが通常受講料より 最大70,000円OFF！
さらに、約3万円相当の「教養区分強化パック（2026年秋試験向け）」が無料でついてくる！
※詳細は公式サイトでご確認ください
国家総合職 春割の詳細を見る :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kokuso/kokuso_camp_a.html
- 会 社 概 要
会社名：ＴＡＣ株式会社
設 立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業
本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html