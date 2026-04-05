【ＢＳ日テレ】好楽、“笑点”はまだ青い？！　祝・三遊亭好楽 芸能生活60周年！若手落語家らが笑点特大号で「お祝いの大喜利」！

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地上波未公開シーン満載の大喜利や、若手落語家によるオリジナル大喜利をお届けするＢＳ日テレ『笑点特大号』。 4月7日火曜よる８時の放送は、三遊亭好楽と、息子の七代目・三遊亭円楽が親子揃って司会に登場！

今年の4月で芸能生活60周年の節目を迎えた好楽。「まだ若手のホープでございます」とおどける大師匠に、若手からは一斉に愛あるツッコミが。 さらに、今年5月15日に同じく放送60周年を迎える『笑点』に対し、少し先輩だとあって「まだまだ笑点、青いな～」と笑いを誘う。

そんな好楽の記念すべき年を祝し、若手落語家たちが「お祝いの言葉」の大喜利を披露！ 大師匠の胸を借りて繰り広げられる、若手たちの爆笑回答の連続をぜひお見逃しなく！

【芸能生活60周年大喜利】

司会者：三遊亭好楽・三遊亭円楽

回答者：柳家やなぎ・春風亭かけ橋・昔昔亭昇・柳亭市好・林家きよ彦・古今亭雛菊

座布団運び：桃月庵こはく

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◎「笑点」大喜利の未公開シーンも必見！

三遊亭好楽・三遊亭小遊三・春風亭昇太・林家たい平・立川晴の輔・春風亭一之輔・桂宮治・山田隆夫

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［放送日時］

毎週火曜 20時00分～20時54分

［放送局］ ＢＳ日テレ

［クレジット］(C)日テレ