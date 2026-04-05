100万本のネモフィラ満開！

一般財団法人 公園財団100万本のネモフィラ

国営海の中道海浜公園（福岡県福岡市東区）で春一番人気の青い花 “ネモフィラ”が 満開を迎えました。

丘の上から見下ろせば花の海が広がるかのようで、裾野から見上げれば花と空の青が溶け合うという、どこから見ても青一色の絶景となっています。

元気に咲き誇るネモフィラ桜とのコラボレーションもピークを迎えています。

限定スイーツも人気！

★他にも春のお花続々開花！開花情報はこちら(https://uminaka-park.jp/enjoy_flower/)

国営海の中道海浜公園

海の中道海浜公園は、博多湾と玄界灘の2つの海に囲まれた砂州状の地形「海の中道」に位置します。東西に約6キロメートル、面積約350ヘクタールと広大な敷地を有する国営公園です。園内では四季の花を観賞することができ、「動物の森」ではリスザルやカピバラ、カンガルーなどかわいい動物たちとふれあうことができます。また、2022年3月15日に『憩う・学ぶ・遊ぶ』を体験する滞在型レクリエーション拠点が「光と風の広場」に誕生しました。

〒811-0321 福岡市東区大字西戸崎18-25

TEL：092-603-1111 FAX：092-603-1199

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