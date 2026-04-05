IBアカデミー受講生が、IBスコアを活用し国内医学部への進学を果たしました

株式会社Linksenpai

株式会社Linksenpai（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：吉田志織）が運営するIB（国際バカロレア）専門オンライン家庭教師サービス「IBアカデミー」は、在籍生徒の一人が2026年4月、IBスコアを活用した出願により国内医学部への進学を果たしたことをご報告します。

■ IBスコアによる国内医学部出願とは

IB（国際バカロレア）のディプロマプログラム（DP）は、16～19歳を対象とした国際的な大学入学資格プログラムです。取得したIBスコアは海外の大学入試で広く活用されていますが、国内でも一部の大学においてIBスコアによる出願・入学が認められています。 特に医学部においてIBスコアを活用した進学は国内では非常に珍しく、高い水準のIBスコアと合わせて、国際的な視野と学力を持つ学生として評価されることが求められます。今回の事例は、IBアカデミーの専門指導のもとでIBスコアの向上に取り組んだ成果の一つです。

■ IBアカデミーについて

IBアカデミーは、IB（国際バカロレア）ディプロマ取得経験者のみで構成される200名以上の専門講師が在籍する、国内唯一のIB特化型オンライン家庭教師サービスです。DP全科目（Group 1～6）に加え、課題論文（E E）・知の理論（TOK）・創造性・活動・奉仕（CAS）まで幅広く対応し、生徒一人ひとりのIBスコア向上と 志望校合格をサポートしています。 今後も引き続き、国内外の大学進学を目指すIB生に対して、専門性の高い指導環境を提供してまいります。