バング ＆ オルフセン 六本木 閉店のお知らせ

株式会社ザ・ビーズインターナショナルBang & Olufsen Roppongi

オーラス株式会社は、株式会社ザ・ビーズインターナショナルとのパートナーシップのもと運営してまいりました「バング ＆ オルフセン 六本木」を、2026年4月12日（日）をもちまして閉店する運びとなりました。





同店舗は開店以来、バング ＆ オルフセンの世界観と卓越した音響体験を発言する拠点として、多くのお客様にご来店・ご愛願いただいてまいりました。これまでの長きにわたるご支援に、心より御礼申し上げます。これまで六本木店をご利用いただいていたお客様へのアフターサービス（製品保証・修理・ご相談等）は、引き続き下記の店舗にて承ります。■アフターサービス対応店舗バング ＆ オルフセン 表参道〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 4-12-10表参道ヒルズ本館 1FTel : 03-6263-8957E-mail : omotesando@beostores.com営業時間：11:00 - 20:00*お客様よりお預かりしております個人情報につきましては、引き続き株式会社ザ・ビーズインターナショナル（バング ＆ オルフセン正規輸入販売代理店）にて厳重に管理いたします。また、閉店に伴い、六本木店にて展示しておりました製品を2026年4月9日（木）～12（日）までの期間、特別価格にてご案内しております。数量限定となりますため、この機会にぜひご検討ください。



■ディスプレイモデル特別ご優待対象店舗



バング ＆ オルフセン 六本木

〒106-0032 東京都港区六本木 5-17-1 AXISビル 3F

Tel : 03-3582-7711

E-mail : roppongi@beostores.com

営業時間：10:00 - 19:00 【水曜定休日】



*SALE対象製品および価格に関する個別のお問い合わせにつきましては、誠に恐れ入りますがご対応いたしかねます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。



今後もバング ＆ オルフセンは、日本国内においてより質の高い体験価値を提供し続けてまいります。引き続きご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。