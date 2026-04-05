【舞弦ウラ】注目のヴァイオリニストVmusicianの生誕スリーマンリアルライブ『【ハルハレウラライブ】vol.02』が4月18日(土)に開催！

株式会社オクトーバー

株式会社オクトーバー（本社：渋谷区千駄ヶ谷、以下「オクトーバー」又は「当社」）が運営するVmusician音楽レーベル『Riot Blue Records』は、所属アーティスト・舞弦ウラの4度目の生誕を祝うスリーマンリアルライブ『MAO URA BIRTHDAY 3MAN LIVE【ハルハレウラライブ】Vol.02』を2026年4月18日(土)に高円寺HIGHにて開催いたします。

出演はVmusicianシーンを代表する3アーティスト、舞弦ウラ（ヴァイオリン）・音ノ羽萌（ピアノ）・凰牙るき（フルート）。それぞれが40分以上のステージを届ける本公演は、VIPチケットがすでに完売。Riot Blue Recordsがこだわる「現地生演奏・生歌唱・生バンド」のスタイルで、今回もお送りいたします。

■ライブ概要

イベント名：MAO URA BIRTHDAY 3MAN LIVE【ハルハレウラライブ】Vol.02

日時：2026年4月18日(土) OPEN 16:30 / START 17:30

会場：KOENJI HIGH（東京）(http://koenji-high.com/)

出演：舞弦ウラ / 音ノ羽萌 / 凰牙るき

チケット：

・VIP：\7,000 ※SOLD OUT

・STAND：\5,000（入場時+1ドリンク \600）

・UNDER22：\3,000（小学生～22歳以下対象、要学生証/身分証）

・ONLINE：\4,000（1週間アーカイブ付き / 4月25日(土) 23:59まで *延長可能）

チケット販売期間：4月17日(金) 23:59（ONLINEは5月18日(土) 19:00まで）

チケット購入：https://riotblue.zaiko.io/e/uralive02(https://riotblue.zaiko.io/e/uralive02)

イベント詳細：https://riotbluerecords.jp/event/uralive02(https://riotbluerecords.jp/event/uralive02)

■Vmusicianとは

「自ら音楽を、楽器を奏でるバーチャル存在」を意味するRiot Blue Recordsが提唱する概念。

演奏・弾き語り・作曲などを軸に活動するバーチャルアーティストの総称として2025年に提唱され、VTuberの音楽シーンに新たなカテゴリとして認知が広がっています。歌唱を主体とする「Vsinger」と並ぶ存在として、楽器演奏やオリジナル楽曲制作を通じて「音楽」と向き合うVTuberアーティストの在り方とシーンを広めるべく、Riot Blue Recordsは積極的にリアルライブを開催しております。

■出演者紹介

舞弦ウラ

YouTube(https://youtube.com/@maoura_RB) X(https://x.com/maoura_RB)

Riot Blue Records所属のヴァイオリニストVmusician。卓越したヴァイオリン演奏でクラシックからポップスまで縦横無尽に弾きこなす。

アコースティックギターを持っても繊細な響きを奏で、歌声は可愛らしい話し声とは打って変わり艷やか。 普段はVTuberとして活動しており、日々YouTubeでヴァイオリン演奏や弾き語りなどを配信している。披露する楽器は他にもヴィオラ、ピアノ、オタマトーンなど多芸にして実力派。2021年12月1日バーチャルワールドと現実世界を行き来する音楽アーティストチーム『Riot Blue』のメンバーとして活動開始。2024年末のチーム活動休止に合わせて2025年元旦よりソロ活動を開始する。精力的なライブ活動とリリースも行っており、2025年には全曲作詞作曲の1stEPを発表。

凰牙るき

YouTube(https://youtube.com/@OHGARUKIch) X(https://x.com/ohgaruki)

地獄の歌姫/笛奏者 鬼と人のハーフ凰牙るき様だ👁️(ハート)

音楽大学にて声楽とフルートを修め、幅広い音域と卓越した表現力を持つ歌手・フルート奏者。高難度の楽曲も歌いこなす実力を持ち、フルート演奏ではクラシックからボカロ・アニソン・ゲーム音楽まで幅広いレパートリーを誇る。歌唱と器楽、双方において高い水準で表現できるVmusician。

音ノ羽萌

YouTube(https://youtube.com/@moeotonoha) X(https://x.com/otonohamoe)

日本にて音楽大学を卒業後、海外音楽院で研鑽を積んだクラシックピアニストVmusician。精緻な技巧と豊かな表現力で、複雑かつ繊細なピアノ作品を演奏する。国内外でプロピアニストとして活動しており、現在は海外在住。 YouTubeではクラシック演奏を中心に配信し、曲の背景や解釈を解説する練習配信も行う。配信中は元気で明るく、親しみやすいキャラクターで視聴者を魅了する。

イラストレーターとしての一面も持ち、数多くのVTuberの作画を担当するなど、多彩な才能を発揮している。

■Riot Blue Records

2021年12月1日から2024年12月31日までの三年間活動した、バーチャルワールドと現実世界を行き来するVTuberアーティストチーム『Riot Blue』の意志を引き継ぎ、VTuberとしての配信とライブハウスでのリアルライブを同時並行でおこなうアーティストをプロデュースする音楽レーベルです。

音楽を、楽器を奏でるバーチャル存在を『Vmusician』と呼ぶことを提唱し、そのフラッグシップイベントである『RIOT BLUE FESTIVAL』の他、Vmusicianによるクラシックコンサート『色彩』など、アーティストのプロデュース・リリースだけではなく様々なリアルライブの主催を手掛けています。

■協賛の募集

Riot Blue Recordsは現在、年内のライブイベントのスポンサーを募集しております。

VTuber業界において、リアルライブを中心とした新たなムーヴメント『Vmusician』シーンを拡大・牽引していきたいと考える当レーベルにご興味・関心のあるみなさまは、資料をお渡しさせていただきますので、ぜひお声がけいただけましたら幸いです。

■関連情報

新たな情報に関しては、Riot Blue Records公式ポータルサイトおよびX等にて随時発信いたします。

■Riot Blue Recordsポータルサイト：https://riotbluerecords.jp(https://riotbluerecords.jp/)

■Riot Blue Records公式X : https://twitter.com/RiotBlue1001(https://twitter.com/RiotBlue1001)

■Riot Blue Records公式YouTube : https://www.youtube.com/@RiotBlue1001(https://www.youtube.com/@RiotBlue1001)

■Riot Blue Recordsファンクラブ : https://raidori.com/@RiotBlue1001(https://raidori.com/@RiotBlue1001)