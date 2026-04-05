文鳥ファン必見！「新宿文鳥博」京王百貨店新宿店で開催♪

株式会社ことりカフェ

東京都上野桜木の鳥カフェ「ことりカフェ」（東京都台東区上野桜木1-8-6・代表取締役 川部志穂）プロデュースによる、文鳥好きのための文鳥グッズオンリーの物販イベントが、京王百貨店新宿店（東京都新宿区西新宿1-1-4）7階シーズンスペースで今年も開催します。人気作家さんやメーカーグッズが所狭しと店頭に並びます♪

第7回目の開催です。ビジュアルイラストはふろしき文鳥で人気の辻佐織氏。

「新宿文鳥博」

会期：2026年4月7日（火）～23日(木) ※最終日は午後5時閉場

会場：京王百貨店新宿店 7階 シーズンスペース



期間中、1精算税込3,300円以上お買い上げの先着1,000名様に

「辻佐織イラストのA5クリアファイル」を1枚プレゼントいたします。

※前半先着500枚：4/7（火）→13（月）、

後半先着500名：4/14（火）→23（木）の期間でデザインが変わります。

※なくなり次第終了とさせていただきます。

詳細はＨＰをご覧ください。

https://www.keionet.com/info/shinjuku/topics/006173.html

前半（4/7-13）デザイン（イラスト 辻佐織氏）前半（414-23）デザイン（イラスト 辻佐織氏）

dot finch氏 うちの子オーダー会も開催！

4/11（土）・12（日）受付：各日午前11時～午後5時

世界で一つだけのうちの子グッズ作ります。うちの子をイラスト化してレーザー

彫刻いたします。パスケースやステンレスネックレスが人気です。（予約不要）

場所：7階 子供服売場 特設コーナー

価格：ネックレス税込3，850円から