【岡山大学】令和8年度岡山大学入学式、大学院入学式を挙行

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 4月 5日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2026年4月2日、「令和8年度岡山大学入学式及び大学院入学式」を岡山県総合グラウンド体育館（シゲトーアリーナ岡山）で行いました。学部生・大学院生あわせて3,468人が新たに入学し、大学生活の第一歩を踏み出しました。



那須保友学長は式辞で、「岡大愛（岡大ラブ）」や「不易流行」をキーワードに挙げ、変化の激しい時代において大切にすべき本質を見極める重要性を強調しました。そのうえで、「未来のあるべき姿を思い描き、何が必要かを自分事として考え、主体的に行動してほしい」と新入生に呼びかけ、「自らの選択を自分の努力で正解にしていく姿勢が大切である」とメッセージを送りました。また、「皆さん一人一人が主役であり、希望に満ちた新しい一日がここから始まります」と期待を込めて述べました。



入学生を代表し、教育学部の槇本凌太さんが宣誓。「仲間と切磋琢磨しながら視野を広げ、人間性を深めていきたい」と述べるとともに、「多様な価値観を尊重し、新たな創造性を見出しながら挑戦を続け、社会に貢献できる人間となるよう努力する」と力強く誓いました。



式後、会場周辺では新入生が家族や友人と記念撮影を行う姿が多く見られ、春の穏やかな空気の中、それぞれが新たなスタートを実感する一日となりました。

どうぞ開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学と入学生らの取り組みにご期待ください。





○那須保友学長式辞の全文はこちら

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/news/R8nyugakushikiji.pdf



○YouTubeのライブアーカイブより式典の様子はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=Lf5rXjtc8o4



○当日の写真を多数掲載した岡山大学Instagramはこちら

https://www.instagram.com/okayama_university/

入学生宣誓を行う槇本さん

入学式の様子

那須保友学長パネルと入学生

那須保友学長キャラクターパネルと入学生

那須保友学長パネルと入学生ら

那須保友学長パネルと入学生

記念撮影を行う新入生ら

記念撮影を行う新入生ら

新入生ら

新入生ら

新入生

新入生ら

新入生ら

新入生ら

入学式式次を手にする新入生

在校生からの祝福

会場となった岡山県総合グラウンド体育館（シゲトーアリーナ岡山）

◆参 考

・国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学ビジョン3.0・岡山大学長期ビジョン2050

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/ou-vision.html

・国立大学法人岡山大学研究大学宣言

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003808.000072793.html

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 総務部 総務課

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟

TEL：086-251-7007

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15247.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

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岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)