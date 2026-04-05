【室蘭プリンスホテル】4・5月の宿泊がお得に！公式HP限定割引＆じゃらん会員限定割引プランのご紹介
野口観光マネジメント株式会社
室蘭プリンスホテルでは、4・5月のご宿泊に向けて、
公式ホームページ限定の割引プランとじゃらん会員限定の割引・クーポン企画をご用意しております。
春のご旅行やお出かけ、ビジネス利用にも便利なこの時期に、少しでもお得にご宿泊いただける
チャンスです。
ご予約方法に合わせて、お客様ぴったりのプランをお選びいただけます。
公式ホームページからのご予約では、公式限定のお得な宿泊プランを販売中。
また、じゃらんでは会員限定の割引プランや、期間限定クーポンをご利用いただけます。
4・5月のご宿泊をご検討中の方は、ぜひこの機会にご利用ください。
公式ホームページご予約リンクはこちらから
https://x.gd/wD6Z6
じゃらんご予約リンクはこちらから
https://x.gd/SnWs6
【ご予約・お問い合わせ電話番号】
野口観光グループ ビジネスホテル共通ナビダイヤル
TEL：0570-026576（受付時間 10:00～17:00）
【本件に関するお問い合わせ】
◆室蘭プリンスホテル
〒051-0011 北海道室蘭市中央町1丁目4-9
室蘭プリンスホテル公式HP https://www.muroran-princehotel.com/
◆野口観光グループビジネスホテル3館合同Instagram開設いたしました！
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