台本0分、バズ動画量産。ChatGPTを「プロのライター」に変える秘密プロンプト集｜2026年決定版・即実行テンプレート

株式会社日本動画センター

株式会社日本動画センター（本社：福岡県福岡市、代表取締役：山口直也）は、ChatGPTをプロのライターとして機能させるための実践的なプロンプト集『台本0分、バズ動画量産。ChatGPTを「プロのライター」に変える秘密プロンプト集』を無料公開しました。

本資料では、視聴維持率91%を実現する「黄金の15秒フック生成」から、ハルシネーション防止命令、スタイルミラー、LLM Judge、JSON出力術まで、台本作成を完全自動化する2026年決定版のプロンプト体系が体系的に示されています。

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■ YouTube台本制作の「AIっぽさ」が離脱を招く時代に

多くのクリエイターや企業がAIを活用して台本を生成しているにもかかわらず、「内容がどこかで見たことある」「視聴者がすぐ離脱する」という悩みが深刻化しています。

原因は明確で、ほとんどの指示が「何を書くか」だけに終始しており、「誰として書くか」「どんな心理状態で書くか」「どんな構造で書くか」という3つの「どんな」が欠落しているためです。

2026年のYouTubeアルゴリズムは検索重視からホーム画面重視へとシフトし、冒頭15秒以内の視聴維持率がチャンネルの命運を決める時代となっています。

「AIが書いた台本」ではなく「あなたの分身として動くAI」を実現しない限り、競合との差別化は困難になっています。

■ 「C-T-P-Cフレームワーク」と5つの呪文が生み出す自動化パイプライン

本資料の核心は、Persona・Context・Task・Constraintsの4要素で構成される「C-T-P-Cフレームワーク」です。

このフレームワークに、5パターンのフックを一括生成する「黄金の15秒フック呪文」、架空の統計を防ぐ「ハルシネーション防止＆権威付けプロンプト」、過去の台本から文体を学習させる「スタイルミラー」を組み合わせることで、AIが真の分身として機能します。

さらに高度技法として、AIに自身のアイデアを3ラウンド批判させる「再帰的ブレインストーミング」、100点満点の5軸採点で品質を自動保証し80点未満は再生成を命じる「LLM Judge」、台本をVeo 3などの動画生成AIに直接流し込める「JSON出力術」まで体系化されています。

プロンプト・メンテナンスの観点から、YouTube Studioのデータを活用したA/BテストとPDCAサイクルにより、呪文は使うたびに精度が上がる資産型ツールへと進化します。

■株式会社日本動画センターについて

株式会社日本動画センターは、YouTubeの収益化復活コンサルティングを行う専門会社です。

キッズ系チャンネルから大人向けジャンルまで幅広い運営実績を持ち、これまで多数のチャンネルの収益化復活・売上拡大をサポートしてきました。

日本動画センターURL：https://japan-video-center.com