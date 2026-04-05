Bang & Olufsen 六本木をリニューアル　ラグジュアリー住宅テクノロジー体験施設を6月1日オープン予定

オーラス株式会社オーラス株式会社

オーラス株式会社（本社：東京都港区六本木、代表：山岡裕和）は、

六本木・AXISビルにて運営してきた「Bang & Olufsen 六本木」をリニューアルし、

ラグジュアリー住宅におけるテクノロジーと空間デザインを体験できる施設を

2026年6月1日にオープンする予定です。





当社はこれまでBang & Olufsen 六本木としてハイエンドオーディオの体験を提供してきましたが、このたびショールームを刷新し、住宅空間における・住宅オートメーション（Lutron HomeWorks / Crestron Home）・ハイエンドオーディオ（Burmester / Sonus faber）・映像システム（Barco Residential）などを中心に、住宅設備と空間デザインを統合したラグジュアリー住宅テクノロジーを体験いただけます。施設の詳細および展示内容については、今後順次発表してまいります。運営オーラス株式会社東京都港区六本木5-17-1 AXISビル3FTel : 03-3582-7711