Bang & Olufsen 六本木をリニューアル ラグジュアリー住宅テクノロジー体験施設を6月1日オープン予定
オーラス株式会社
オーラス株式会社
オーラス株式会社（本社：東京都港区六本木、代表：山岡裕和）は、当社はこれまでBang & Olufsen 六本木としてハイエンドオーディオの体験を提供してきましたが、
このたびショールームを刷新し、住宅空間における
・住宅オートメーション（Lutron HomeWorks / Crestron Home）
・ハイエンドオーディオ（Burmester / Sonus faber）
・映像システム（Barco Residential）
などを中心に、住宅設備と空間デザインを統合したラグジュアリー住宅テクノロジーを体験いただけます。
施設の詳細および展示内容については、今後順次発表してまいります。
運営
オーラス株式会社
東京都港区六本木5-17-1 AXISビル3F
Tel : 03-3582-7711
オーラス株式会社
オーラス株式会社（本社：東京都港区六本木、代表：山岡裕和）は、
六本木・AXISビルにて運営してきた「Bang & Olufsen 六本木」をリニューアルし、
ラグジュアリー住宅におけるテクノロジーと空間デザインを体験できる施設を
2026年6月1日にオープンする予定です。
このたびショールームを刷新し、住宅空間における
・住宅オートメーション（Lutron HomeWorks / Crestron Home）
・ハイエンドオーディオ（Burmester / Sonus faber）
・映像システム（Barco Residential）
などを中心に、住宅設備と空間デザインを統合したラグジュアリー住宅テクノロジーを体験いただけます。
施設の詳細および展示内容については、今後順次発表してまいります。
運営
オーラス株式会社
東京都港区六本木5-17-1 AXISビル3F
Tel : 03-3582-7711