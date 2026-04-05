PK shampoo、待望の新作リリースおよび全国ツアー開催を発表！

日本コロムビア株式会社

圧倒的なパフォーマンスで最注目のロックバンド・PK shampoo。

本日、京都KBSホールにて行われたPK shampoo主催イベント「FIRE WALL Vol.3」にて待望のメジャー3rd EP『尊い偽星』が5月27日にリリースされることが発表された。新曲2曲と、昨年配信リリースした「Bad Boys Blue」、ライブで人気の代表曲「天王寺減衰曲線」の再録を含む全４曲収録となる。

そして、その新作を提げて全国ツアー『PK shampoo tour 2026 -Planet Parade-』の開催も発表された。

6月14日（日）福岡LIVEHOUSE CBを皮切りに全国７都市を回る今ツアーでは、6公演はゲストを迎えたツーマンライブ、ファイナルとなる東京公演は自身初のZepp DiverCityにてワンマンライブとなる。

チケットはファンクラブ先行および第1次オフィシャル先行が開始した。チケットの入手は是非お早めに。

ヤマトパンクスからコメントが届いた。

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昨日ひさしぶりにブレードランナー見たらもはやAI動画にみえました。ツアー中おれら4人がイケメンすぎてAIに見えたらすみません。作品のテーマはフェイクですが先にネタバレするとこの世界でリアルなのはうちのBa.のにしけんだけです。残り3人というかにしけん以外の79億9999万9999人もがんばりましょう。かしこ。

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■『尊い偽星』リリース情報

タイトル：『尊い偽星』

配信日：2026年5月27日(水)

品番：COCP-18328

価格：\1,320（tax in）

発売・販売元：From World Wide Web. / 日本コロムビア

＜収録楽曲＞

M1. 還らざる光

M2. Viva la fake star

M3. Bad Boys Blue

M4. 天王寺減衰曲線（再録）

■『尊い偽星』先着購入特典

2026年5月27日(水)発売『尊い偽星』を対象店舗・ECサイトにてお買い上げのお客様に、先着で下記のオリジナル特典をプレゼントします。

＜特典内容＞

◆先着購入特典

●ステッカー（共通特典）

＜対象店舗＞

タワーレコード全店（オンライン含む）

HMV全店(一部店舗除く) / HMV＆BOOKS online

ヴィレッジヴァンガード

コロムビアミュージックショップ

その他応援店

●Amazon.co.jp：メガジャケ

※その他共通特典対象店舗・特典絵柄は後日発表いたします。

※特典は商品と同時にお渡しとなります。

※一部取り扱いの無い店舗がございます。特典の有無は各店舗にお問い合わせください。

※特典は無くなり次第終了となります。

＜対象商品＞

PK shampoo 『尊い偽星』

COCA-18328 \1,320（tax in）

発売日： 5月27日(水)

■全国ツアー「PK shampoo tour 2026 -Planet Parade-」情報

＜日程＞

6月14日(日) 福岡LIVEHOUSE CB

OPEN/START : 17:30/18:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:BEA 092-712-4221（平日12:00～16:00）

6月26日(金) 札幌近松

OPEN/START : 18:30/19:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:WESS info@wess.co.jp

6月28日(日) 仙台darwin

OPEN/START : 17:30/18:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:G.I.P https://www.gip-web.co.jp/t/info

7月4日(土) 高松DIME

OPEN/START : 17:30/18:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:DUKE 087-822-2520

7月5日(日) 名古屋CLUB QUATTRO

OPEN/START : 17:00/18:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:JAILHOUSE 052-936-6041 (平日11:00～15:00)

7月10日(金) 大阪GOLLILA HALL

OPEN/START : 18:00/19:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:GREENS 06-6882-1224

7月17日(金) 東京Zepp DiverCity

OPEN/START : 18:00/19:00

前売 1Fスタンディング 4,500円, 2F指定席5,000円 (税込/D別)

問合せ:HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077(Weekday,12:00～18:00)

主催：各地区イベンター

企画/制作：FWWW. / 日本コロムビア株式会社 / 株式会社ホリプロ / 株式会社SYUNKAN

＜チケット先行受付＞

【Fanicon先行】4/5(日) 20:00 ～4/19(日) 23:59

https://fanicon.net/ticket/7540

【オフィシャル先行】4/5(日) 20:00 ～4/19(日) 23:59

https://w.pia.jp/t/pkshampoo-2026/

＜チケット一般発売＞

2025年5月16日(土)～

■PK shampoo Profile

L→R：ニシオカケンタロウ(Bass)、カズキ(Drums)、ヤマトパンクス(Vocal/Guitar)、福島カイト(Guitar)

From World Wide Web. We are PK shampoo. POPS 最先端。

関西大学の音楽サークルに在籍していた4人で結成されたロックバンド。

圧倒的なライブパフォーマンスとノイジーだがどこか懐かしく美しいメロディに独特で文学的な歌詞を見事に融合させ、リスナーの心を鷲掴みにしている。

■PK shampoo WEB

Official WEB： pkshampoo.jp(https://pkshampoo.jp/)

Official FC： https://fanicon.net/fancommunities/5363

YouTube： www.youtube.com/@pkshampoo1978(https://www.youtube.com/@pkshampoo1978)

X： https://x.com/PKshampoo

Instagram： https://www.instagram.com/realpkshampoo/

TikTok： http://www.tiktok.com/@realpkshampoo