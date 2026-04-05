【横浜エクセレンス】今シーズン最後の横浜武道館開催試合！東地区首位の信州との大一番は、1点差での熱戦を制し大きな一勝も！

株式会社横浜エクセレンス

いつも横浜エクセレンスを応援いただき、ありがとうございます。

この度、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」第29節 信州ブレイブウォリアーズ戦を終えましたので、その結果を報告させていただきます。



「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」最後の横浜武道館開催となった今節も熱い応援、ありがとうございました！

「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000150.000036241.html)」へつながる勝利へ、残りわずかとなった今シーズンも引き続き最後まで熱い応援を何卒よろしくお願いいたします！！

「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」第29節 信州ブレイブウォリアーズ戦Game1：⚪︎横浜EX 79―78 信州(勝利)

横浜武道館でのホーム戦は3月7日(土)以来となった今節。

さらに「EX GREEN」の1stユニフォームを着用して迎える横浜武道館でのホーム戦は1月25日(日)以来の一戦となりました。

「EX GREEN」を身にまとった横浜武道館で迎えるのは東地区首位の信州ブレイブウォリアーズ。

ここまでアウェーで4試合行い、4戦4敗。信州相手にホームで今シーズン初勝利を目指す一戦となりました。



そんな一戦は信州に開始1:27時点で放った3Pシュートを全て決められるなど、序盤から最大9点のリードを許す展開となります。

ですが、「#1 トレイ・ボイドIII」・「#4 スティーブン・ハート」を中心に徐々に点差を縮め、「20-23」で1Q終了。



1Q終盤に掴んだ勢いそのままに、ディフェンスからリズムを掴み、「#18 クーリバリ セリンムルタラ」が2Pシュートを2/2、3Pシュートを1/1とシュート決定率100%の活躍を見せ、流れを引き寄せます！

一方の信州も高い得点効率でチームを引導し、チケット完売のアリーナで両クラブ譲らない熱戦が繰り広げられます。

そして「43-40」と接戦のまま2Q終了。



3Qに入ると3分近くの間、お互いに得点を許さない強度の高い守備を披露。

その均衡を信州に破られてしまい、「43-42」と1点差へ詰めよられてしまったものの、そこから存在感を示したのは「#1 トレイ・ボイドIII」でした。

厳しいマークに付かれながらも3Qでのシュート決定率100%で両クラブトップの9得点。

東地区首位相手にB2得点ランキング首位の実力を発揮すると、守備面でも7失点に抑え込むなどリズムを掴みリードを広げ「56-47」で3Q終了。

3-4Q間には、クラブのB2通算100,000名来場者数達成まであと1,816と迫っていた中、2,400名以上の来場者数がアリーナ内で発表されクラブの新たな歴史が刻まれた中(https://www.instagram.com/p/DWs7BftEyO9/)で迎えた4Q。



3Qで掴んだリズムそのままに勝利へと近づけたい一戦でしたが、4Qだけで信州の3選手が8得点以上記録するなど31失点。

東地区首位を走る強豪相手にペースを掴まれてしまい苦しい試合展開となります。

ですが、横浜EXも「#1 トレイ・ボイドIII」が4Qで15得点をあげる活躍を見せ自身の得点数を43とすると、「76-72」で迎えたクラッチタイムにはルーキーの「#18 クーリバリ セリンムルタラ」が値千金の3Pシュート成功！

アウェーながら迫力ある応援に支えられた信州に1点差まで詰めよられたものの、EXs一丸となって1点差で勝利！

チケット完売の中、東地区首位と迎えた「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」横浜武道館最終節Game1は苦しみながらも大きな1勝を掴みとることになりました！

マンオブザマッチ#1 トレイ・ボイドIII主なスタッツ：43得点5リバウンド6アシスト

YERRPP！

「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」のような雰囲気で激しい試合でしたけど、最後まで自分達がやり切ることができたからこそ勝てたと思います。



信州さんが良いチームかつ規律正しくプレーするチームと分かっていたので、今週末はより大事だなと思っていました。

結果的に勝てたのは良かったなと思います。

YERRPP！

試合後コメント#18 クーリバリ セリンムルタラ

今日の試合は絶対に自分としてもチームとしても負けられない試合だったので、みんな試合前からオラオラ？メラメラ？していたので絶対に良い試合になると思っていました。



明日も絶対に負けられない試合なので、チームは明日に向けたミスの修正をするので、EXsの皆さんと明日の勝利も祝いたいと思います！

YERRPP！

河合竜児 HC

配信やアリーナ等にて本日も熱い応援ありがとうございました！



これまで信州と4試合やっていて、その4試合が1つも惜しくないゲームでしっかりと負けていたというところで、今日を迎えました。



我々としては「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」の順位がかかっていたので、負けてしまうと下から追い上げられるし、1つでも勝って1つでも上を目指したいという状況で、今日は選手たちが最初苦しい立ち上がりでしたけどそこからカムバックしてくれました。



とはいえ4Qのオフィシャルタイムアウト時点で7点リードがあったのにも関わらず、そこから一気に走られてしまいました。

3Q終わりの時点で0点だったのに、4Qだけで11点ファストブレイクで取られてしまっていたりと、そういった反省しなければいけないところは明確にあったので、明日しっかり修正して「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」のつもりで明日もチャレンジしたいと思います。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=XckfZfr5018 ]

Game2：⚫︎横浜EX 81―85 信州(敗戦)

エクセレンスとしてのB2通算入場者数100,000名を達成するとともに、勝利を飾った信州ブレイブウォリアーズとのGame1。

その勢いのまま、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」横浜武道館最終戦となるGame2に臨みます。

立ち上がり、信州の得点からスコアが動くと開始2:36時点で「0-10」と一気に2桁点差のビハインドを背負う苦しい立ち上がりとなります。

このままズルズルとリードを広げさせるわけにはいかない横浜EXも「#1 トレイ・ボイドIII」の得点などで残り3:51時点で「10-12」と一気に点差を縮めます！

ですが、その後は逆転までには至らず「18-27」で1Q終了。

2Qでは信州が得点力を発揮し高確率で得点を重ねる一方で、横浜EXも「#1 トレイ・ボイドIII」や「#20 ザック遼モーア」が得点を重ねてチームを牽引。

ですが、要所要所で確実に得点を積み重ねる信州に徐々にリードを広げられてしまい「34-50」で前半終了。

「1つずつ1つずつしっかり返していこう」とロッカーで話される中で迎えた後半。

後半最初の「#21 エライジャ・ウィリアムス」・「#93 上良潤起」が立て続けに得点を決めアリーナのボルテージを高めるも信州もフリースローなどで確実に得点を重ね、点差を縮めることができません。

その後も互いに点を取り合い「53-71」で3Q終了。

18点差で迎えた4Q。

東地区首位相手に10分間で追いつかないといけない上では厳しい状況ではあったものの、ここから追い上げを見せます！

「#1 トレイ・ボイドIII」や「#21 エライジャ・ウィリアムス」を中心に徐々に点差を縮め、後半オフィシャルタイムアウト時点では「67-77」。

そして後半オフィシャルタイムアウトあけ最初の得点を「#1 トレイ・ボイドIII」が3Pシュートで決め「70-77」。

残り4:32時点で7点差と流れを引き寄せます！

その後も「#18 クーリバリ セリンムルタラ」の得点で逆転への流れをつなぐと残り2:40時点で「#1 トレイ・ボイドIII」が3Pシュートを決めて「76-79」(https://x.com/yokohamaex_/status/2040694575694741672)。

ついに3点差まで迫ります！

ですが、そこから追いつくまでには至らず敗戦。

4Qに怒涛の追い上げを見せて、最後まで逆転の可能性を残したもののあと一歩及ばず連勝は4でストップすることになりました。

マンオブザマッチ#1 トレイ・ボイドIII主なスタッツ：42得点6リバウンド2アシスト3スティール

皆さんいつもお越しいただきありがとうございます。

皆さんの声援本当に支えになりました。



そのおかげで結果として勝てなかったですが、4Qで追い上げることができました。

これからも応援お願いします。

ありがとうございました！

YERRPP。

試合後コメント#18 クーリバリ セリンムルタラ

入りの部分で中々自分たちのバスケができず、ディフェンスも崩れてしまいました。

そこを後半修正しないといけない中、3Qも良いリズムで入れなくて相手の方が攻守で良かったです。ただ、4Qでは追い上げることはできたのですが、結果としては勝ちきれませんでした。

「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」では2回負けたら終わりという中、残り6試合インテンシティの高いチームと戦うので、しっかり練習から準備してやっていきたいと思います。

#93 上良潤起

昨日も自分たちのゲームの入りが良くなくて、昨日やられていた部分を今日もやられてしまいました。

ゲーム前にビデオを見てアジャストするところあったのですが、それがうまく対応できず、ゲームを通して何回もやられてしまいました。

「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」に向けてはゲーム中での修正力が大事になってくる中で昨日も今日もそれができなかったので、僕らの課題としては「ゲームの中でどれだけ早く修正する」という点が大事になってくると思います。

今日負けた原因はそこのアジャストの部分を遂行できなかったというのは大きいかなと思います。

河合竜児 HC

今節に限らずですが、Game1に勝つとGame2では相手チームがバウンスバックを狙ってインテンシティが上がるのは分かっていました。

それでも今日はそれを跳ね返したかったです。「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」のこと考えるとそれを跳ね返してこそ次のステージに進めると思っていましたので。

ただ、頭から信州さんの日本人選手の勢いに若干うちが受け身に回ったことで、かなり後手になってしまっていたなという印象です。

ですが、何度も途中で諦めかけそうな点差になっていたにも関わらず、そこからしっかりとカムバックできたというのは選手たちを誇りに思いますし、まだまだ自分たちが少しでも良くなれる可能性があるなと感じました。

本日も応援ありがとうございました！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=TjQDVau3uB4 ]

次回ホーム戦情報

次回ホーム戦は「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」最終節！！

「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000150.000036241.html)」へつながる勝利を共に掴みとりましょう！！

皆様のご来場を心よりお待ちしております！！



りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦 第32節(https://yokohama-ex.jp/lp/game_20260425_20260426/)

【日程】

2026年4月25日(土)15:05

2026年4月26日(日)14:05



【対戦相手】

福島ファイヤーボンズ



【アリーナ】

トッケイセキュリティ平塚総合体育館

JR湘南新宿ライン「平塚駅」 徒歩23分

東海道本線「平塚駅」からバスで「共済病院前・総合公園西」下車 徒歩3分

「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」概要

【出場クラブ】

・「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」における各地区の1位、2位および3位のクラブと、各地区の上位3クラブを除いた8クラブのうち上位2クラブが本大会に参加する。

→3月29日(日)に横浜エクセレンスの「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」進出が決定(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000150.000036241.html)しました！



【大会フォーマット】

・8クラブによるトーナメント方式で行い、準々決勝、準決勝、3位決定戦および決勝はそれぞれ2試合行う。

・準々決勝、準決勝、3位決定戦および決勝の2試合が終了した時点で1勝1敗となった場合は、別日に3試合目を行い、順位を決定する。3試合目の試合は通常の競技規則を採用して実施し、3試合目の試合終了時点で同点の場合は、1回5分の延長時限を勝敗が決定するまで行う。

※上記全ての試合を、出場順位上位クラブのホームゲームとする。



・本大会に優勝したクラブが「2025-26シーズン B2リーグ」の年間優勝クラブとなり、準優勝したクラブが年間準優勝クラブとなり、3位となったクラブが年間3位クラブとなる。

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=UtfqoU5-d2g ]

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試合は「バスケットLIVE」でご視聴いただけます！！

https://basketball.mb.softbank.jp/service/?utm_source=club&utm_medium=YE&utm_campaign=club_YE_003(https://basketball.mb.softbank.jp/service/?utm_source=club&utm_medium=YE&utm_campaign=club_YE_003)

※外部リンクとなります。

株式会社横浜エクセレンス

横浜を拠点に活動しているプロバスケットボールクラブ。

かつては「東京エクセレンス」として活動するも2021年、本拠地の横浜移転に伴い、クラブ名称を「横浜エクセレンス / YOKOHAMA EXCELLENCE」へと改称いたしました。

クラブ名は「Strive for Excellence」という常に自己向上の努力を惜しまないという生き方を表現しています。

すなわち、「EXCELLENCE」には心技体の全てにおいて「素晴らしい」という意味を表しています。