TVアニメ「メイドさんは食べるだけ」のBlu-rayが2026年8月7日(金)より発売決定！

株式会社ハピネット

公式HP :https://meitabe-anime.com/

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=xLVreOhL6yM ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=LAcKE_bDEeg ]

☆非日常なメイドさんがおくるほのぼの日常アニメ「メイドさんは食べるだけ」のBlu-rayが早くも発売決定！

☆豪華特典が盛りだくさん！

スリーブケースは表面と裏面のどちらも原作・前屋進先生の描き下ろし仕様！

さらに、前屋進先生の描き下ろし漫画を収録した「スペシャルブックレット」や、「オリジナル絵はがき2枚セット」、「ステッカー2枚セット」など豪華特典が目白押し！

☆初回生産限定特典の「スペシャルボイスドラマ [夏]（エムカード）」は、スズメたちと一緒に夏らしさを感じることが出来る特別な内容でお届け！

「メイドさんは食べるだけ」Blu-ray 商品情報

【発売日】

第1巻：2026年8月7日(金)

第2巻：2026年9月2日(水)

【価格】

各巻：19,800(税込)

第1巻

【仕様・封入特典】

■原作：前屋進両面描き下ろしスリーブケース

■オリジナル絵はがき2枚セット

■ステッカー2枚セット

■スペシャルブックレット

・原作：前屋進描き下ろし漫画（8P）

【初回生産限定特典】

■スペシャルボイスドラマ [夏]（エムカード）

※初回アクセス期限：2028年8月6日（日）

※初回アクセスから180日間利用可能

※期限までに初回アクセスを行われない場合は利用不可

第2巻

【仕様・封入特典】

■原作：前屋進両面描き下ろしスリーブケース

■オリジナル絵はがき2枚セット

■ステッカー2枚セット

■スペシャルブックレット

・原作：前屋進描き下ろし漫画（8P）

【初回生産限定特典】

■スペシャルボイスドラマ [冬]（エムカード）

※初回アクセス期限：2028年9月1日（金）

※初回アクセスから180日間利用可能

※期限までに初回アクセスを行われない場合は利用不可

※商品の仕様・発売日は予告無く変更になる場合がございます。

※第1巻：1~6話収録／第2巻：7~12話収録

発売元・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C)前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会

「メイドさんは食べるだけ」Blu-ray 購入特典情報

【Blu-ray第1巻早期購入特典】

場面カットアクリルカード

※特典はなくなり次第終了となります。

※特典は商品と一緒のお渡しとなります。

※一部取り扱いのない店舗もございます。

【店舗別購入特典】

アニメイト(通販含む)

全巻購入特典：アニメ描き下ろしアクリルスタンド（橘スズメ）

各巻購入特典：2L判ブロマイド2枚セット

Amazon.co.jp

第1巻購入特典：アクリルスタンド2個セット

第2巻購入特典：キャラファインマット（2Lサイズ）

楽天ブックス

全巻購入特典：

・キャラファインボード

・アクリルキーホルダー

ゲーマーズ

全巻購入特典：ランチョンマット

ソフマップ・アニメガ

全巻購入特典：全巻収納BOX＋B2タペストリー

あみあみ

全巻購入特典：アクリルキャラクタープレート(A5サイズ)

とらのあな(通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり)

全巻購入特典：オリジナルアクリルスタンド

メロンブックス

全巻購入特典：アクリルパネル(A5サイズ)

※特典はなくなり次第終了となります。

※特典は商品と一緒のお渡しとなります。

※一部取り扱いのない店舗もございます。

※運用及び特典内容に関する詳細は各店舗にお問い合わせ下さい。

「メイドさんは食べるだけ」作品情報

【キャスト】

橘スズメ：市ノ瀬加那

リコッタ・フレスカ：須能千裕

小松菜々：河瀬茉希

遠藤そら：石上静香

信月 杏：五十嵐裕美

チュン：佐久間大介

【スタッフ】

原作：前屋 進（講談社「コミックDAYS」連載）

監督：泉保良輔

シリーズ構成：高橋ナツコ・藤本冴香

キャラクターデザイン：阿部千秋

音響監督：森下広人

音楽：北川勝利（ROUND TABLE）

音響制作：ダックスプロダクション

音楽制作：ランティス

オープニング主題歌：majiko「リボン」

エンディング主題歌：ARCANA PROJECT「しあわせフレーバー」

アニメーション制作：EMTスクエア-ド・マジックバス

【ストーリー】

英国のお屋敷でメイドとして働くスズメは、ある出来事により、日本の一角にある小さなアパートで新生活を始めることに。

初めての日本での一人暮らしに、たくさん心配事もあるけれど、スズメは日本の食べ物に興味津々。颯爽とアパートを飛び出すと様々な食べ物や人々との出会いも。

食べるだけを見てるだけ。

それがこんなにも幸せ！

非日常なメイドさんがおくるほのぼの日常アニメはじまります！！

【全12話】