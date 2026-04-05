【岡山大学】おかやまSDGs研究会が県内の中高生を招き「岡山県ふるさと未来共創ボードゲーム」ミッションカード選定会を図書館で開催

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 4月 5日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の図書館・公共知共創管理統括部が事務局を務めるおかやま地域発展協議体の専門委員会の一つ「おかやまSDGs研究会」は2026年3月26日、本学図書館を会場に、県内の中学生・高校生らを招き「岡山県ふるさと未来共創ボードゲーム あなたと選ぶミッションカード選定会 in 岡山大学」を開催しました。当日は、引率教員を含め約30人が参加しました。



このボードゲームは、SDGsの取組事例を題材に社会課題を学ぶことを目的に全国各地で作成されているもので、現在、おかやまSDGs研究会では、「選ばれる岡山」の実現に向け、岡山県版である「岡山県ふるさと未来共創ボードゲーム」の制作を進めています。



当日の選定会では、おかやまSDGs研究会で「岡山県ふるさと未来共創ボードゲーム」制作を中心となって進める中国銀行の担当者がファシリテーターを務め、まず参加者が「京阪神版ボードゲーム」を体験。楽しみながら地域課題を学べるボードゲームの特徴を理解した上で、続いて、制作中の「岡山県ふるさと未来共創ボードゲーム」に採用予定のミッションカード（岡山県内の地域課題解決に向けた取り組み事例）40枚について、グループに分かれて議論しました。

参加者は、興味があるもの、他者に紹介したいものなどの観点からカードを評価し、グループごとに順位付けを実施。それぞれ1位に選んだカードをグループの代表者が、理由や魅力を発表しました。その後、全体投票で、最も良いと感じたカードに投票し、グループごとに振り返りを行いました。参加者は活動証明書を受け取り、今日の学びの証として大切に持ち帰っていました。



選定会終了後には、希望者を対象に図書館ツアーも行われ、館内の専門書やさまざまな施設を興味深く見学していました。



「岡山県ふるさと未来共創ボードゲーム」は、中高生の探究活動のほか、企業・自治体の研修など幅広い場面での活用を視野に、2027年春ごろの完成を予定しています。

引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

ボードゲームを体験する様子

岡山県の地域課題解決に向けた取り組み事例を議論する様子

会のまとめの様子

◆参 考

・おかやまSDGs研究会

https://okayama-association.jp/category/news/sdgs/

・岡山大学図書館・公共知共創機構

https://www.lib.okayama-u.ac.jp/kyoso_kikou/

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学学都おかやま共創本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス

E-mail：gakuto◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15246.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html