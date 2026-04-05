【岡山大学】岡山大学大学院環境生命自然科学研究科の中西史美さんと大蘆彩夏さんが「仁科賞」を受賞

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 4月 5日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

岡山県出身の物理学者、故仁科芳雄博士の偉業を顕彰し、人物・成績ともに優秀な県内在学の理工系大学院修了予定者に贈られる「令和7年度仁科賞」の授与式が2026年3月18日、岡山県庁で行われ、本学大学院環境生命自然科学研究科博士後期課程の中西史美さんと大蘆彩夏さんが伊原木隆太知事から賞状とトロフィーを手渡されました。



中西さんは「スーパーカミオカンデにおける近傍超新星爆発からのニュートリノ観測の研究」の研究テーマで、大蘆さんは「アホロートル皮膚真皮I型コラーゲン形成機構の解明」でそれぞれ成果をあげ、本賞を受賞しました。



仁科博士は「日本の原子物理学の父」と称され、本学の前身の一つである第六高等学校出身。新制岡山大学や理学部創設に尽力するなど、本学とも深い関わりがあることが知られています。



＜各受賞者のコメント＞

■中西史美さん

このたびは仁科賞という栄誉ある賞を賜り、誠に光栄に存じます。本研究は、小汐由介先生をはじめ、これまでご指導くださった先生方や、研究に携わって下さった皆さま、そして日頃より支えて下さった多くの方々のお力添えによって成し得たものです。この場をお借りして心より感謝申し上げます。

本受賞を励みに、今後も研究に真摯に向き合い、精進して参ります。



■大蘆彩夏さん

このたびは仁科賞という栄誉ある賞をいただき、大変光栄に思います。指導していただいた先生方、そして支えてくださった皆さまに感謝申し上げます。今回の受賞を励みに、今後もより一層研究活動に邁進していきたいと思います。

表彰状を受け取る中西さん（右）［岡山県教育庁提供］

表彰状を受け取る大蘆さん（右）［岡山県教育庁提供］

歓談の様子［岡山県教育庁提供］

集合写真［岡山県教育庁提供］

◆参 考

・岡山県内の新鋭科学者を表彰～令和7年度仁科賞授与式～（岡山県庁）

https://okayama-pref.note.jp/n/n549e91439723

・岡山大学大学院環境生命自然科学研究科

https://www.elst.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報

・【岡山大学】大蘆彩夏大学院生が「第16回日本学術振興会育志賞」を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003788.000072793.html

・【岡山大学】大学院環境生命自然科学研究科学生の大蘆彩夏さんが那須保友学長に「日本学術振興会育志賞」の受賞を報告

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003908.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 学務部 学生支援課

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-7176

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/topix/topix_id805.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

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岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

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