【IP GROW(R)ローンチ】エンタメ・IP業界特化のAIネイティブ・データベース提供開始。先着順で無料トライアル企業を募集中

株式会社CreativeGain

株式会社CreativeGain（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三橋 亮太）は、エンタメ・IP業界に特化したAIネイティブ・データベース「IP GROW(R)（特許出願中）」をローンチいたしました。あわせて、実際の機能をお試しいただける無料トライアルの募集を開始します。既存のCRMや管理ツールとは異なる「IP起点」の専用設計により、AI活用や外部連携のハブとなる次世代のデータ基盤を提供します。

「IP GROW(R)」サービスサイト：https://ip-grow.creativegain.co.jp

■ 開発の背景：データに基づく「精度の高い意思決定」と、AI時代の役割分担

IPを活用したビジネスの収益源は、グッズ展開、イベント開催、ライセンスアウトなど多岐にわたります。業界が持続的に成長していくためには、過去のデータを正確に参照し、ビジネス上の「予測ミス」を限りなく減らすと同時に、データから成功パターンを見出して「収益の最大化」を図ることが不可欠です。例えばグッズの在庫リスクの低減から、過去の実績に基づく最適なラインナップの展開まで、あらゆる場面でデータに基づく精緻な判断が求められます。

本サービスのミッションは、「IPコンテンツをデータとAIで育てる」ことです。私たちが考えるAIの役割は、人間の創作領域に干渉することではありません。過去の膨大なデータの参照や分析をAIに任せることで、人間は「よりクリエイティブな時間」や「ファンと向き合いIPを育てること」にリソースを集中させるべきだという思想が、本サービスの根底にあります。

■ 現場から経営まで、全社を繋ぐ「ホームベース」

これまで、現場のプロジェクト進行、管理部門の収支計算、経営陣の意思決定は、それぞれ異なるツールやExcel、スプレッドシート等に分散しがちでした。 「IP GROW(R)」は、現場担当者が日々の業務情報を入力・確認するホームベースとして機能すると同時に、プロジェクトの予実をモニタリングする「管理レイヤー」、そしてIPごとの事業戦略や投資対効果を判断する「経営レイヤー」まで、組織のあらゆる階層で一気通貫して活用いただけるよう設計されています。

さらに、蓄積されたこれらのデータをAIが一気通貫で学習・アウトプットすることで、現場から経営まで組織全体で精度の高い共通認識が形成され、より良いIPを生み出し、育てていくための強固な体制を構築できます。

■ 既存のCRM・BtoBツールとの違いは「IP起点の設計」

一般的なCRM（顧客管理）やBtoB管理ツールは、顧客や企業間の取引を主軸にシステムが設計されています。しかし、エンタメビジネスの実態は「IP」を中心に動いています。

IPという無形物を扱うが故に、従来のExcelやシステム等の行列管理ではどうしても破綻してしまいます。さらに、IP起点で各プロジェクトの収益を管理しようとすると、複数の権利者やクリエイターに対する複雑な分配ロジックを組む必要があり、既存の汎用システムでは到底対応できません。

IP GROW(R)は、この「IPから始まる」という業界の活動サイクルに合わせて開発されました。複雑なIP構造や分配ロジックを各プロジェクトの収支に正確に紐付けて管理できる独自のデータ構造を実現しており（特許出願中）、これまで難しかった「IPビジネスの正しい可視化」を可能にします。

■ あらゆるツールと繋がる「未来を見据えたIP特化のデータ構造」

AIが実用的な精度を発揮するためには、学習対象となるデータベースの構造がいかに綺麗に整理されているかが最大の肝となります。 IP GROW(R)は、複雑なIPの商流を整理し、ノイズのないデータを蓄積できる専用設計です。このIP活動に最適化されたデータベースは、今後、ECカートシステムや在庫管理システム、会計ソフトなど、様々な外部ツールと連携するための汎用的な基盤（ハブ）としても機能し、中長期的なIPの収益最大化を支援します。

■ 【無料トライアル募集中】

IP GROW(R)のローンチに伴い、実際の画面や操作感をお試しいただける無料トライアルを実施しております。散在するデータの整理や属人化にお悩みの企業様、IPごとの収支管理を実現したい企業様は、ぜひこの機会にお申し込みください。

無料トライアルのお申し込み、およびさらに詳しい機能のご確認は、以下の「IP GROW(R)」サービスサイトよりお願いいたします。

「IP GROW(R)」サービスサイト：https://ip-grow.creativegain.co.jp



※ 「IP GROW(R)」は、株式会社CreativeGainの登録商標です。

※ 本サービスにおけるIP起点のデータ構造・システムは特許出願中です。

【リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社CreativeGain

E-mail：info@creativegain.co.jp