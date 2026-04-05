【岡山大学】岡山大学ウェイトトレーニング部が「第56回関西学生新人パワーリフティング選手権大会」で団体優勝！

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 4月 5日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）のウェイトトレーニング部は、2026年3月22日に本学のトレーニング棟で開催された「第56回関西学生新人パワーリフティング選手権大会」において、団体の部で優勝しました。また、個人の部で6人の選手が優勝し、Shun Lae Lae Thantさん（GDP2年）は女子最優秀選手に選ばれるという輝かしい成績を収めました。

同大会には、本学から25人の選手が出場。黒田彩生さん（文学部1年）、Shun Lae Lae Thantさん、中村倫啓さん（経済学部1年）、内田耀亮さん（農学部2年）、吉廻琉さん（文学部2年）、草薙志忠さん（理学部1年）がそれぞれの階級で優勝し、同部の優勝に花を添えました。



大会を終え、女子57kg級で優勝したShun Lae Lae Thantさんは「新人戦で優勝することができてうれしいです。支えてくださった皆さんに感謝しています。今回の結果に満足せず、さらに成長し、今年のインカレでも優勝を目指して頑張ります」と今後の意気込みを語りました。



今大会でも頼もしい姿を見せてくれた同部。来年度も岡山大学ウェイトトレーニング部の活躍を楽しみに待ちましょう！



【団体の部】

岡山大学 優勝



【個人の部】

●女子52kg級

黒田彩生（文学部1年） 優勝

山本悠愛（文学部1年） 2位

住友花音（経済学部1年） 3位



●女子57kg級

Shun Lae Lae Thant（GDP2年） 優勝、女子最優秀選手

松田美里（教育学部2年） 2位



●男子53kg級

中村倫啓（経済学部1年） 優勝

井上凛（工学部2年） 2位



●男子59kg級

坪井優和（工学部1年） 3位



●男子66kg級

平井智貴（法学部1年） 3位



●男子74kg級

内田耀亮（農学部2年） 優勝

清本成吾（工学部2年） 3位



●男子93kg級

川島綾仁（工学部2年） 2位

山条康平（工学部1年） 3位



●男子105kg級

吉廻琉（文学部2年） 優勝



●男子120kg超級

草薙志忠（理学部1年） 優勝

女子最優秀選手に選ばれたShun Lae Lae Thantさん（右）

内田さんのスクワット170kg成功の様子

男子53kg級で優勝した中村さん

集合写真

◆参 考

・岡山大学ウエイトトレーニング部

http://www.ouwtc.com/

◆参考情報

・【岡山大学】岡山大学ウェイトトレーニング部の杉野浩生さんと八木響平さんが「全日本ベンチプレス選手権大会」で大活躍！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003824.000072793.html

・【岡山大学】祝全国優勝！岡山大学ウェイトトレーニング部が昨年のリベンジを果たす

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003713.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学ウエイトトレーニング部が「関西学生秋季パワーリフティング選手権大会」で団体優勝！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003678.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学ウェイトトレーニング部の江口詩織さん「第59回全日本学生ボディビル選手権大会」で準優勝！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003481.000072793.html

・【岡山大学】「関西学生男子ボディビル、メンズフィジーク選手権大会」で岡山大学ウェイトトレーニング部が団体2連覇達成！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003429.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学ウェイトトレーニング部の杉野浩生さんが「世界学生カップ」で日本学生記録を更新！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003396.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学ウェイトトレーニング部の井浦那奈さんが「アジアン・アフリカン・パシフィック選手権大会」で4位入賞！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003250.000072793.html

・【岡山大学】インカレ団体優勝に向け好発進！岡山大学ウエイトトレーニング部「関西学生春季パワーリフティング選手権大会」で団体優勝

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003208.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学ウェイトトレーニング部「全日本パワーリフティング選手権」でジュニア日本記録を樹立し3人が優勝！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002978.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学ウエイトトレーニング部が全日本団体3位に！ 早くも来年のリベンジ誓う

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002746.000072793.html

・【岡山大学】夢の「インカレ団体連覇」はすぐそこに！ 岡山大学ウエイトトレーニング部が関西学生秋季パワーリフティング選手権大会で団体優勝

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002660.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学ウエイトトレーニング部が関西学生春季パワーリフティング選手権大会で団体優勝に輝く！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002325.000072793.html

・【岡山大学】アジア大学クラシックパワーリフティング選手権大会で岡山大学ウェイトトレーニング部4人がメダル獲得！ 壷内怜帆主将がアジア学生チャンピオンに！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002234.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学初の快挙!! ウエイトトレーニング部員5人が「UNIVAS AWARDS 2023-24」受賞！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002126.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学ウエイトトレーニング部が全員で勝ち取ったインカレ団体優勝を那須保友学長に報告

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001889.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学ウエイトトレーニング部が4年ぶり14回目のインカレ団体優勝！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001882.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学ウエイトトレーニング部が関西大会で団体優勝！ 部員16人がインカレ出場へ

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001818.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学ウェイトトレーニング部が岡山県トップアスリート賞受賞！団体・個人とも受賞の快挙！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001274.000072793.html

・【岡山大学】ウエイトトレーニング部 地元岡山開催の「全日本パワーリフティング選手権」で個人優勝・団体準優勝！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001157.000072793.html

・【岡山大学】ウエイトトレーニング部「第41回秋季関西学生パワーリフティング選手権大会」で団体優勝！ 階級別で5人が優勝！ インカレ出場が決定！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001102.000072793.html

・【岡山大学】ウエイトトレーニング部の岡田佳奈さんが日本新記録を樹立し、優勝！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000588.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）



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〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-7179

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〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

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＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

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〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html