MTVがお届けするライブシリーズ「Cross-stage」第2弾開催！～Chilli Beans.とPenthouseの対バンライブで特別限定コラボ披露～

日本アムドックス株式会社

世界最大級のユース向け音楽&エンターテインメント・チャンネル「MTV」は、4月5日（日）に豊洲PITにて、Chilli Beans.とPenthouseによる対バンライブ「Cross-stage Vol.2: Chilli Beans. × Penthouse」を開催いたしました。

Photo by 上山陽介

「Cross-stage」は共鳴し合う2組が共演（Cross）する、MTVがお届けするライブシリーズ。第2弾として本公演ではChilli Beans.とPenthouseの2組が出演し、それぞれのライブ内で各ボーカルが参加するコラボレーションも披露されるなど、ここでしか見ることのできない貴重なステージが繰り広げられました。

最初にステージに現れたのはChilli Beans.。客席の期待が高まるなか、ライブはスラップベースが印象的な「105 」でスタートし、会場は冒頭からメンバーが織りなす独特のグルーヴに包まれます。重厚なバンドアンサンブルにしなやかなボーカルが心地よく乗り、フロアの熱気は少しずつ高まります。MCではMaika（Ba）が「Penthouseさんと同じ空間だったことはあるけど、ちゃんとおしゃべりするのは初めて。さっきも本気でカードゲームをしたんです！」といったエピソードが語られ、場内はあたたかな空気に。中盤から後半にかけては「yesterday」「pain」「HAPPY END」など軽やかさと熱量を行き来するようなパフォーマンスを披露し、楽曲ごとに見せる異なる表情が観客を唯一無二の世界に引き込んでいきます。そして、最後のナンバー「シェキララ」では、Penthouseの浪岡真太郎（Vo, Gt）・大島真帆（Vo）を迎え、この日ならではの特別なコラボレーションが実現。会場はステージと客席がひとつになるような多幸感に包まれ、最後まで鮮やかな余韻を残しました。

続いて、Penthouseのメンバーが登場し、「Welcome to the Penthouse」でライブがスタート。バンドアンサンブルが徐々に重なり合い、さらにPenthouseならではのソウルフルなツインボーカルが加わると場内のボルテージが高まります。そのまま「Planetary」へと続くと、フロアの空気はさらに華やかさを増し、大島がけん引するコール&レスポンスで早くも盛り上がりは最高潮に。MCでは、大島と浪岡が「はしゃぎすぎちゃった」「楽しそうだった」と先ほどのコラボを振り返り、「Chilli Beans.の楽曲は楽しさや嬉しさを純粋に表現できる」とコメント。和やかなムードの中でライブは進んでいき、「Taxi to the moon」では各メンバーのソロがフィーチャーされ、心地よい緊張感に包まれます。「流星群」では会場全体を巻き込むように楽曲の世界が広がり、さらに後半の「青く在れ」では、力強さと開放感が交差するようなパフォーマンスで観客を魅了。そして最後に、Chilli Beans.のMoto（Vo）を迎えた「...恋に落ちたら」では、PenthouseとChilli Beans.のエッセンスが混ざり合った特別なパフォーマンスが実現し、場内は大きな盛り上がりに包まれました。最後まで両バンドの多彩な魅力を感じさせるステージでイベントは締めくくられました。

MTVでは6月28日（日）20:00より、ライブとバックステージの映像を交えた特別番組としてお届けします。

〈セットリスト〉

Chilli Beans.

105

See C Love

rose feat. Vaundy

star flower

lemonade

yesterday

that's all i can do

just try it

tragedy

pain

HAPPY END

Tremolo

シェキララ (w/Penthouse)

Penthouse

Welcome to the Penthouse

Planetary

フライデーズハイ

Taxi to the moon

Jukebox Driver

流星群

Minute by Minute

ナンセンス

青く在れ

一難

我愛你

...恋に落ちたら (w/Chilli Beans.)

◇番組情報◇

MTV「Cross-stage Vol.2: Chilli Beans. × Penthouse」

放送日時：6月28日（日）20:00～

※放送楽曲は未定となります

◇特設サイト◇

https://www.mtvjapan.com/event/cross-stage/02/(https://www.mtvjapan.com/event/cross-stage/02/)

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