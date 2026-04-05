STU48 9周年コンサート開催！甲斐心愛が復帰後初ステージ 6月から全国ツアー開催も決定！！

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2017年3月31日に結成し、瀬戸内を拠点に活動するSTU48が9周年を迎え、本日4月5日に9周年コンサート「STU48 9th Anniversary Concert THE 48 SHOW～Path～」、「STU48 9th Anniversary Concert THE STU SHOW ～Horizon～」の2公演を開催した。

4月3日の「『花は誰のもの？』公演 with THE STU BAND」を皮切りに、4月4日の「中村舞ソロコンサート『My Story』」、「STU48 Fresh Concert～Connect～Produced by Mai Nakamura」、そして本日の2公演を含め3日間で全5公演を完走した。

STU参上！STU参上！

第1部では『STU参上!』で元気に登場すると、石田千穂は「9周年を迎えられるのも、こうして支えてくださっているみなさんのおかげです！本当にありがとうございます！10年目もSTU48と一緒に歩んで行きましょう！」と感謝を込めて挨拶。48グループがそれぞれ9周年の時期にリリースした楽曲『僕たちは戦わない』(AKB48)、『初恋史上主義』(ＮＭＢ48)などを立て続けに披露し、今回9周年を迎えたSTU48の最新シングル『好きすぎて泣く』をパフォーマンス。“THE 48 SHOW”のタイトルにふさわしく、48グループのこれまでの歴史を感じさせるセットリストで構成された。

石田千穂出航

奥田唯菜は「今回は48グループのいろいろな楽曲を披露させていただき、改めてSTU48の歴史、そして48グループの歴史も感じながら周年コンサートができたのがすごく嬉しいです。」と喜び、中村舞は「9年間、楽しいときも苦しいときもこうして応援してくださる皆さんがいたからここまでやって来ることができました。10年目という二桁の大台に乗るんですけど、やっぱりみなさんの存在無しにはやって行けません。10年目もSTU48の歴史を一緒に作ってくださったら嬉しいです！」と呼びかけた。

出航

第2部では“THE STU SHOW”のタイトルで、STU48 の楽曲のみで構成。初お披露目の新制服で登場すると、「僕たちはシンドバッドだ」「無謀な夢は覚めることがない」を立て続けに披露しスタート。2024年６月にKLP48に移籍し、今年3月からSTU48に復帰した甲斐心愛が復帰後初めてファンの前でステージに立ち「みんな、ただいまー！2年間のKLP48での活動を経て、成長したところをSTU48にいっぱい還元できるように頑張ります！1年生になった気分で挑みますのでよろしくしくお願いします！」と挨拶し大きな歓声につつまれた。

甲斐心愛

『小豆島へ行こう』『生口島の瀬戸田レモンじゃけぇ』『瀬戸内の声』など、瀬戸内で活動するSTU48らしい楽曲を披露すると、福田朱里は「私達にとって瀬戸内の楽曲、私達だからこそ歌える歌詞というのは本当にとっても大切な存在です。この瀬戸内に集まってくれている方々の中には遠いところから来てくれている方もたくさんいらっしゃると思います。こうやって時間を割いて会いに来てくださっているのはきっと私達、そして瀬戸内にしか無い魅力を見つけて共感してくださっているからかなと思います。一人一人の応援のおかげで私達はこうして仲間になって、今もアイドルを続けて来られています！」と感謝を伝えた。

雨とか涙とか（1期生）やがて 菜の花が咲く頃（ドラフト3期生）僕らに春夏秋冬（2期生）楡の木陰の下で（2.5期生）幽体離脱と金縛り（3期生）ごめんねニュートン（4期研究生）

1期生・ドラフト3期生・2期生・3期生・4期研究生それぞれの楽曲を続けて披露すると福田は「私達1期生は減ってしまいましたけど、新たに入ってくれるメンバーがいるからこうやって大きなコンサートができるので、STU48を選んでくれて、加入してくれたメンバーみんなにも本当にありがとうという気持ちです。」石田千穂は「9年間、たくさんのメンバーとスタッフさんと、大好きなファンのみなさんに支えられて、今までもすごくキラキラしたSTU48だったのですが、この9周年コンサートを通して今のSTU48がとっても大好きだなと改めて感じました。STU48の未来も輝いているなと確信しました！」と振り返った。

最後に甲斐から「私、甲斐心愛の2nd写真集の発売が決定しました！発売日は7月1日です。みなさんぜひ応援よろしくお願いします！」と発表。さらに福田が「STU48からもお知らせがあります！」と切り出すと「STU48 Live Tour 2026の開催が決定いたしました！6月26日(金)、27日(土) の香川県・高松festhalleを皮切りに、北は新潟から南は福岡まで、全国各地で開催します！みなさん楽しみに待っていてくださると嬉しいです！」と発表した。

5月30日には東京・Kanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL）にて、9周年コンサートの開催も決定している。

■キャプテン 岡田あずみコメント

去年の夏に4期研究生も加わり、STU48総勢48名で9周年目を迎え、今回の9周年コンサートは3日間 計5公演のLIVEをお届けしました。どの公演もファンの皆さんの熱量があつく、パフォーマンスにより一層気合いが入りました！グループの基盤を作りこの9年を引っ張ってくださった先輩方の思いやこれからのSTU48の未来を繋いでいく後輩たちの思いがこもった9周年コンサートになりました。次の10周年はSTU48にとって節目の年になります。今まで見たことのない景色をファンの皆さんとメンバーとみんなで見にいけるようなそんな10年目にしたいです。10年目のSTU48の応援も宜しくお願いします！

■ 本日の実施概要 2026年4月5日（日）

会場：広島県・上野学園ホール（広島市中区白島北町19-1）

■STU48 9th Anniversary Concert THE 48 SHOW ～Path～

■開場11：00/開演12：00

■STU48 9th Anniversary Concert THE STU SHOW ～Horizon～

■開場17：00/開演18：00

■出演メンバー：

石田千穂・甲斐心愛・谷口茉妃菜・兵頭葵・福田朱里（1期生・5名）

信濃宙花・中村舞（ドラフト3期生・2名）

池田裕楽・内海里音・尾崎世里花・川又優菜・工藤理子・迫姫華・高雄さやか・原田清花・宗雪里香・吉田彩良・渡辺菜月

（2期生・11名）

岡田あずみ・岡村梨央・久留島優果・諸葛望愛（2.5期生・4名）

新井梨杏・石原侑奈・奥田唯菜・北澤苺・曽川咲葵・濱田響・森末妃奈（3期生・7名）

石松陽菜・井上久伶杏・蕪竹真奈・木原姫花世・小松奈侑・坂木叶愛・坂崎愛・島田紗香・曽我部あこ・高村栞里・田中菜奈子・

道保琉南・野中莉央・濱田美惟・藤田愛結・三好真綺・屋木優菜・横井結菜（4期研究性・18名）

＊甲斐心愛は2部にのみ出演。

＊2期生・清水紗良の出演はございません。

◆STU48 ９th Anniversary Concert THE 48 SHOE ～Path～ M１ STU参上！(石田・谷口・兵頭・福田・信濃・中村・池田・内海・尾崎・川又・工藤・迫・高雄・原田・宗雪・吉田・渡辺

岡田・岡村・久留島・諸葛・新井・石原・奥田・北澤・曽川・濱田・森末)

M２ 君のことが好きだから 広島弁Ver（石田・谷口・兵頭・福田・信濃・中村・池田・内海・尾崎・川又・工藤・迫・高雄・原田・宗雪・

吉田・渡辺・岡田・岡村・久留島・諸葛・新井・石原・奥田・北澤・曽川・濱田響・森末)

M３ 挨拶から始めよう（ALL）

M４ 蕾たち（石松・井上・蕪竹・木原・小松・坂木・坂崎・島田・曽我部・高村・田中・道保・野中・濱田美・藤田・三好・屋木・横井）

M５ 必然性 (岡田・岡村・久留島・諸葛・新井・石原・奥田・北澤・曽川・濱田・森末)

M６ 夢は逃げない（池田・内海・尾崎・川又・工藤・迫・高雄・原田・宗雪・吉田・渡辺）

M７ 水夫は嵐に夢を見る （石田・谷口・兵頭・福田・信濃・中村）

MC１.

M８ 愛の重さ （石田・福田・中村・高雄・吉田・岡村・諸葛）

M９ 逆転王子様 （福田・石原・三好）

M10 ハンパなイケメン（信濃・渡辺・北澤・田中・横井）

M11 ロマンティック病 （尾崎・高雄・原田・吉田・濱田響）

M12 投げキッスで撃ち落とせ！ （内海・川又・工藤・石松・井上・坂崎）

M13 虹の作り方 (奥田・蕪竹・木原・曽我部・藤田)

M14 完璧ぐ～のね （諸葛・新井・道保・濱田美）

M15 生意気リップス （坂木・野中）

M16 制服が邪魔をする （谷口・中村・宗雪・森末・小松・高村）

M17 MARIA （池田・岡村・田中）

M18 野蛮な求愛 （石田・兵頭・迫・岡田・久留島・曽川・島田・屋木）

M19 告白JUMP （久留島・諸葛・濱田響）

M20 檸檬とレモン （兵頭・福田・原田・宗雪・石原・小松）

M21 僕たちは戦わない （信濃・池田・川又・高雄・宗雪・吉田・渡辺・岡村・久留島・石原・曽川・濱田響・森末・小松・島田・濱田美）

M22 意外にマンゴー （石田・兵頭・福田・信濃・迫・宗雪・渡辺・諸葛・石原・奥田・北澤・石松・木原・坂木・坂崎・藤田）

M23 初恋至上主義 （谷口・兵頭・福田・信濃・迫・宗雪・渡辺・諸葛・石原・奥田・北澤・井上・蕪竹・野中・三好・横井）

M24 ３－２ （石田・中村・池田・内海・尾崎・工藤・高雄・原田・吉田・岡田・岡村・久留島・新井・曽我部・道保・屋木）

M25 一瞬の花火 （谷口・川又・迫・諸葛・曽川・濱田響・森末・井上・高村・田中・濱田美）

M26 好きすぎて泣く （石田・兵頭・福田・信濃・中村・池田・内海・尾崎・工藤・高雄・原田・吉田・岡田・岡村・久留島・新井）

MC２.

M27 夢力 （ALL）

M28 出航 （ALL）

Encore

EN1 NEW SHIP （ALL）

EN2 ヘタレたちよ （ALL）

MC３.

EN3 ペダルと車輪と来た道と （ALL）

◆STU48 ９th Anniversary Concert THE STU SHOE ～ M１ KO・BU・SHI Spirit! (ALL)

M２ 僕たちはシンドバッドだ(ALL)

M３ 無謀な夢は覚めることがない（ALL）

M４ サングラスデイズ(石田・甲斐・谷口・兵頭・福田・信濃・中村・工藤・宗雪・渡辺・久留島・新井・石原・奥田・北澤・曽川)

M５ 息をする心（石田・甲斐・福田・中村・池田・内海・尾崎・川又・工藤・高雄・原田・吉田・岡田・岡村・久留島・新井）

M６ 一瞬のスリル （兵頭・信濃・内海・尾崎・川又・迫・高雄・原田・吉田・渡辺・岡田・岡村・諸葛・北澤・濱田響・森末）

M７ 出航（ALL）

MC１.

M８ 海の色を知っているか？（甲斐・谷口・信濃・中村・高雄・原田・吉田）

M９ 小豆島へ行こう（兵頭・福田・内海・尾崎・宗雪・岡田）

M10 生口島の瀬戸田レモンじゃけぇ（迫・岡村・久留島・諸葛・新井・曽川）

M11 青い檸檬（石田・池田・川又）

M12 瀬戸内の妹(工藤・渡辺・石原・奥田・北澤・曽川・濱田響・森末)

M13 瀬戸内の声（ALL）

M14 雨とか涙とか（石田・甲斐・谷口・兵頭・福田）

M15 やがて 菜の花が咲く頃（信濃・中村）

M16 僕らの春夏秋冬（池田・内海・尾崎・川又・工藤・迫・高雄・原田・宗雪・吉田・渡辺）

M17 楡の木陰の下で（岡田・岡村・久留島・諸葛）

M18 幽体離脱と金縛り（新井・石原・奥田・北澤・曽川・濱田響・森末）

M19 ごめんねニュートン（石松・井上・蕪竹・木原・小松・坂木・坂崎・島田・曽我部・高村・田中・道保・野中・濱田美・藤田・三好・屋木・横井）

M20 奇跡という名のストーリー（ALL）

M21 ペダルと車輪と来た道と（ALL）

M22 ヘタレたちよ（ALL）

M23 鬼ごっこ（ALL）

Encore

EN1 好きすぎて泣く（石田・兵頭・福田・信濃・中村・池田・内海・尾崎・工藤・高雄・原田・吉田・岡田・岡村・久留島・新井）

EN2 暗闇 （ALL）

MC２.

EN3 夢力 （ALL）

■甲斐心愛2nd写真集 タイトル:甲斐心愛 2nd 写真集(タイトル未定)

発売日:2026 年 7 月 1 日(水)

発売:秋田書店

判型:A4 判/128 ページ

予価:本体 3,000 円+税

撮影:カノウリョウマ

■中村舞2nd写真集 タイトル:中村舞 2nd 写真集(タイトル未定)

発売日:2026 年 8月 27 日(木)

発売:宝島社

◆13thシングル「好きすぎて泣く」MUSIC VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=NAE2nHK0qpk(https://www.youtube.com/watch?v=NAE2nHK0qpk)

◆13thシングル「好きすぎて泣く」 Special Edition 13thシングル「好きすぎて泣く」収録全5曲配信

https://lnk.to/gG7KElEw(https://lnk.to/gG7KElEw)

◆「檸檬とレモン」MUSIC VIDEO

https://youtu.be/h6xkbbEoIrU(https://youtu.be/h6xkbbEoIrU)

◆STU48 9周年コンサート

2026年5月30日（土）

■STU48 9th Anniversary Concert ■開場17：00/開演18：00

会場：東京・Kanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL）

■出演メンバー：

石田千穂・甲斐心愛・谷口茉妃菜・兵頭葵・福田朱里（1期性・5名）

信濃宙花・中村舞（ドラフト3期生・2名）

池田裕楽・内海里音・尾崎世里花・川又優菜・工藤理子・迫姫華・高雄さやか・原田清花・宗雪里香・吉田彩良・渡辺菜月

（2期生・11名）

岡田あずみ・岡村梨央・久留島優果・諸葛望愛（2.5期生・4名）

新井梨杏・石原侑奈・奥田唯菜・北澤苺・曽川咲葵・濱田響・森末妃奈（3期生・7名）

石松陽菜・井上久伶杏・蕪竹真奈・木原姫花世・小松奈侑・坂木叶愛・坂崎愛・島田紗香・曽我部あこ・高村栞里・田中菜奈子

道保琉南・野中莉央・濱田美惟・藤田愛結・三好真綺・屋木優菜・横井結菜（4期研究性・18名）

※出演メンバーは変更になる場合がございます。予めご了承ください。

◆STU48 9周年コンサート 特設ページ https://sp.stu48.com/feature/9e6f03177780f1519e715d1b4796ca32

◆石田千穂卒業コンサート

2026年5月31日(日) 東京・Kanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL）

◆2026年3月4日(水)発売 STU48 13thシングル「好きすぎて泣く」ジャケット写真

初回Type A(メインジャケ写) ご使用には(C)STU/KING RECORDSをお願いします。

◆2026年3月4日(水)発売 STU48 13thシングル「好きすぎて泣く」 2026年3月4日発売 STU48 13thシングル「好きすぎて泣く」

価格：\1,900(税抜き価格\1,727) 形態：CD＋Blu-ray

[初回限定盤]応募抽選シリアルナンバー【CD帯裏に記載】

[通常盤]生写真1種ランダム封入

●収録内容

＜Type A＞

【初回限定盤】品番：KIZM-90839~40

【通常盤】品番：KIZM-839～40

CD

M-1. 好きすぎて泣く

M-2. 未来へ続く者よ

M-3. ごめんねニュートン

M-4. 好きすぎて泣く off vocal ver.

M-5. 未来へ続く者よ off vocal ver.

M-6. ごめんねニュートンoff vocal ver.

Blu-ray

STU鬼ごっこ

＜Type B＞

【初回限定盤】品番：KIZM-90841～2

【通常盤】品番：KIZM-841～2

CD

M-1. 好きすぎて泣く

M-2. 未来へ続く者よ

M-3. 檸檬とレモン

M-4. 好きすぎて泣く off vocal ver.

M-5. 未来へ続く者よ off vocal ver.

M-6. 檸檬とレモン off vocal ver.

Blu-ray

STU48タクシ→トーク～先輩が4期研究生と話してみた～

＜劇場盤＞

価格：\1,250(税抜き価格\1,136)

品番：NMAX-1448

M-1. 好きすぎて泣く

M-2. 未来へ続く者よ

M-3. 告白JUMP

M-4. 好きすぎて泣く off vocal ver.

M-5. 未来へ続く者よ off vocal ver.

M-6. 告白JUMP off vocal ver.

●歌唱メンバー

■「好きすぎて泣く」 全Type M-1収録

新井梨杏・池田裕楽・石田千穂・内海里音・岡田あずみ・岡村梨央・尾崎世里花・工藤理子・久留島優果・信濃宙花・高雄さやか・★中村舞・原田清花・兵頭葵・福田朱里・吉田彩良

■「未来へ続く者よ」全Type M-2収録

石田千穂

■「ごめんねニュートン」TypeA M-3収録

石松陽菜・井上久伶杏・蕪竹真奈・木原姫花世・小松奈侑・坂木叶愛・坂崎愛・島田紗香・曽我部あこ・高村栞里・田中奈菜子・道保琉南・野中莉央・濱田美惟・藤田愛結・三好真綺・屋木優菜・横井結菜

■「檸檬とレモン」TypeB M-3収録

石原侑奈・原田清花・兵頭葵・福田朱里・宗雪里香・小松奈侑

■「告白JUMP」劇場盤M-3収録

久留島優果・濱田響・諸葛望愛

■STU48公式SNS STU48公式X：https://x.com/STU48_official_

STU48公式HP：https://sp.stu48.com

STU48公式YouTube：https://youtube.com/@stu4858

夢力檸檬とレモン告白JUMP中村舞好きすぎて泣くペダルと車輪と来た道と奇跡という名のストーリー鬼ごっこ（福田朱里・岡田あずみ）出航甲斐心愛息をする心息をする心