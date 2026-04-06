STU48甲斐心愛待望の2nd写真集が 7月1日（水）に発売決定！

株式会社 秋田書店

今年2月に1年9ヶ月のKLP48での活動を終え、3月から古巣・STU48に復帰したばかりの“瀬戸内の元気印“こと甲斐心愛の2nd写真集が7月1日（水）に発売決定。

今回のロケ地は微笑みの国・タイの首都バンコクと、タイ屈指のリゾート地であるプーケット。異国の地・マレーシアで１年9ヶ月活動をしてきた自身の境遇にかけて実際にバンコクの民家で生活している様子から始まる今作は、ローカルな鉄道に乗って旅に出る様子、プーケットのビーチやウォーターパークでこれでもかというくらいはしゃぎ倒す様子、カラフルなテーマパークや上下逆さまの不思議なミュージアムで目を輝かせる様子、アジアンテイストのリゾートヴィラでゆっくりと羽を伸ばす様子など、様々なシチュエーションで撮影を敢行しました。

そして今作では、1st写真集や過去のグラビアでは見せたことのない、自身最大の露出に挑戦したドキッとするようなカットも収録。彼女らしい元気いっぱいな笑顔から成長した大人な姿まで、“今の甲斐心愛”を切り取った写真が満載です。

無邪気に一緒に遊んで、今まではただの幼馴染みだと思ってそこまで意識していなかったのに、久しぶりに会ったらなぜだか今までとは違う胸の高鳴りを感じる――そんなストーリーを想像しうる、珠玉の一冊が完成しました。

■本人コメント

1st写真集で初グラビアに挑戦して自分が思った以上にたくさんの反響をいただき、そこから「2nd写真集もぜひ出してほしい！」っていう声もたくさん受け取っていたので、こうして出すことができてとても嬉しいです！

2nd写真集ということで、ちょっと大人っぽくドキドキさせたいなと思って撮影に挑みました。1st写真集よりもちょっとセクシーなカットにも挑戦していて、成長している姿を見せられるかなと思います。でも結局のところ、撮影がずっと楽しすぎて明るくポップな表情が多くなっちゃって（笑）。大人っぽい姿もありつつ、普段の心愛っぽさも全開です！

こうして2冊目の写真集を出せたのは、紛れもなく皆さんのおかげです。心の底から感謝しています！写真集を通して、たくさんの変化を楽しんでくださいね！

■プロフィール

甲斐 心愛（かい・ここあ）

2003年11月28日生まれ 広島県出身

2017年3月にSTU48の1期生として活動開始。2024年6月からKLP48に移籍し、2026年2月まで活動。その後、2026年3月からSTU48に復帰し、活動再開。

5月30日（土）に東京・Kanadevia HallにてSTU48 9周年コンサートを開催予定。

STU48 13thシングル『好きすぎて泣く』が発売中。

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写真集情報

■タイトル：STU48甲斐心愛2nd写真集（タイトル未定）

■発売日：2026年7月1日（水）

■発売：秋田書店

■判型：A4判／128ページ

■予価：本体3,300円（税込）

■撮影：カノウリョウマ

オリジナルチェーン購入特典一覧

・セブンネットショッピング（生写真1種）

・ヨドバシカメラ（生写真1種）

・楽天ブックス（生写真1種）

・駿河屋（生写真1種）

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