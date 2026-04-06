【ひとくちで、旅するみたい(ハート)】10年ぶりとなるロッテの新アイスブランド「アジアに恋して」CUTIE STREET出演の新TVCM、4月6日(月)より放映開始

株式会社ロッテ

株式会社ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島 英樹、以下 ロッテ）は2026年4月6日（月）より、ロッテのアイスカテゴリーにおいて10年ぶりとなる待望の完全新ブランド「アジアに恋して」シリーズの発売を開始いたします。

そして、アソビシステムが手掛けるSNSを中心に絶大な人気を誇るアイドルグループ「CUTIE STREET」が出演する新TVCM「ひとくちで、旅するみたい篇」を2026年4月6日（月）より全国（一部の地域を除く）で放送開始いたします。また本TVCMの撮影の裏側が見れるスペシャルムービーもYouTubeにて同時公開いたします！

4フレーバーを味わうメンバーの、至福の表情に注目！

新TVCMは、色鮮やかな衣装を身にまとったメンバーが一人ずつ、カメラを見つめて「ア・ジ・ア・に・こ・い・し・て」と一文字ずつリレー形式で語りかける、期待感あふれるカットからスタートします。8人のメンバー全員が揃って「アジアに恋して！」と元気に宣言すると、シーンは一変。そこには色鮮やかな花々とオリエンタルな装飾に囲まれた、まるでアジアのお城のような豪華なティーパーティ会場が広がります。

タイアップ楽曲『ナイスだね』のキャッチーなメロディが流れ出すと、メンバーたちはテーブルを囲み、楽しげにぴったりとそろったダンスをはじめます。続いて、とろりとしたソースが絡まる「黒糖烏龍ミルクティー」と「クリーミー杏仁豆腐」のアイスを一口。爽やかで心地よいアジア全開の本格的な味わいに、メンバーからは「思った以上に本格的！」「めちゃうま～！」といった感想がこぼれ、驚きと喜びに満ちた表情が画面いっぱいに映し出されます。

中盤の見どころは、メンバーが横一列に並び、手に持ったスプーンを使って踊るキュートな「スプーンダンス」を披露するシーンです。メンバー全員が息を合わせて「ナイスだね！」とポーズを決める姿は、見ている側まで思わず笑顔になるような明るいエネルギーに満ちています。

最後は、「ひとくちで、旅するみたい」というセリフで8人全員がぎゅっと集まる、チャーミングなカットののちに、初夏にぴったりの「マンゴーラッシー」と「ジャスミンミルクティー」という、彩り豊かな限定フレーバーの紹介で締めくくられています。

新TVCM概要

タイトル ：「ひとくちで、旅するみたい篇」（15秒）

放送開始日 ：2026年4月6日（月）～

放送地域 ：全国（一部地域を除く）

出演 ：CUTIE STREET

URL ：https://youtu.be/APqA7ENIa7I

タイトル ：「ひとくちで、旅するみたい篇」（30秒）

放送開始日 ：2026年4月6日（月）～

放送地域 ：全国（一部地域を除く）

出演 ：CUTIE STREET

URL ：https://youtu.be/tsC2xV-2Be0

ロッテ「アジアに恋して」新TVCM 「ひとくちで、旅するみたい篇」（15秒）ストーリーボードロッテ「アジアに恋して」新TVCM 「ひとくちで、旅するみたい篇」（30秒）ストーリーボード

■TVCM放送開始を記念して、レコーディング・撮影の舞台裏を収めたスペシャルムービーも公開！メンバーによる試食シーンや、川谷絵音氏監修のレコーディング風景、アジアンムード全開なセットを満喫するメンバーの掛け合いにご注目

本日、TVCMの放送開始に合わせて、撮影の舞台裏に密着したスペシャルムービーも公開いたします！

見どころ１.：CUTIE STREETのメンバー全員が「アジアに恋して」を初めて実食したシーンを収録。まさに「ひとくちで旅するみたい！」メンバーたちの驚きや可愛らしいアクションにご注目！さらに「今後あったらいいなと思うフレーバー案」や、オリジナルのスプーンデザインについて熱く語る様子も。

見どころ２.：今回のタイアップ楽曲『ナイスだね』の作詞・作曲を手掛けた川谷絵音さんが、自らレコーディングを監修する貴重なレコーディング現場の様子も。ソロや全員でのレコーディングシーンでは、楽曲に真剣に向き合うプロフェッショナルな表情から、メンバー同士の仲の良さが伝わるリラックスした姿まで、グループの魅力が存分に詰め込まれています。

その他、キービジュアル撮影やTVCM・MVの制作風景など本プロジェクトの全貌を網羅した見応えのある映像となっていますので、ぜひ本編と合わせてお楽しみください。

・お口の恋人 ロッテ 【LOTTE】 公式チャンネル

YouTubeリンク：https://youtu.be/abYB4dy-9Jg

※公式YouTubeにて2026年4月6日（月）0時からご覧いただけます。

■出演者プロフィール：CUTIE STREET

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より2024年8月にデビューした、古澤里紗・佐野愛花・板倉可奈・増田彩乃・川本笑瑠・梅田みゆ・真鍋凪咲・桜庭遥花の8人組アイドルグループ。グループのコンセプトは“KAWAII MAKER”。年齢も経歴も異なる8人のメンバーが“KAWAII MAKER”として、彼女たちの生み出した“KAWAII”を原宿から世界へ発信していく。

Official site：https://cutiestreet.asobisystem.com/(https://cutiestreet.asobisystem.com/)

YouTube：https://www.youtube.com/@CUTIE_STREET(https://www.youtube.com/@CUTIE_STREET)

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