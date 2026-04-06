広瀬アリスさんが新発見！？「ノンアルって、飲めない時に飲むものだと思ってました」飲みごたえとホップの香りが新しくなった「キリン グリーンズフリー」

キリンビール株式会社

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹）は、ノンアルコール・ビールテイスト飲料「キリン グリーンズフリー（以下、グリーンズフリー）」の新イメージキャラクターに俳優の広瀬アリスさんを起用し、新TVCM「GREENでFREEな」篇（15秒）を、4月6日（月）から全国で順次放映を開始します。

今年1月製造品よりリニューアルした「グリーンズフリー」は、従来の爽やかな味わいはそのままに、飲みごたえとホップの香りを向上させてさらにおいしくなりました。今回の新CMの舞台は、春の柔らかい木漏れ日が差し込む緑豊かな小川のほとり。水面にキラキラ反射する太陽の光を浴びながら、初めて「グリーンズフリー」を飲んだ広瀬アリスさんが、「ノンアルって、飲めない時に飲むものだと思ってました」と、その爽やかな味わいに気づき、発見していくストーリーになっています。リフレッシュしたい時や爽快な気分になりたい時にぴったりな「グリーンズフリー」のGREENでFREEな0.00%の魅力を訴求していきます。目を瞑っておいしそうに飲む姿や、飲んだ後の「はぁ～」という気持ち良さそうなリアクション、みずみずしさと爽やかさをまとった商品カットなど、自然の中に溶け込むかのように、ナチュラルで飾らない広瀬さんの表情が楽しめる新CMにご注目ください。

新TVCM概要

タイトル：「GREENでFREEな」篇（15秒）

出演：広瀬アリス

放映開始日：2026年4月6日（月）

放映地域：全国（一部地域を除く）

CM本編URL：https://youtu.be/pL-5X_eerJo

撮影エピソード

広瀬さんの撮影は2月中旬、都内スタジオで行われました。当日はクロマキー合成用のグリーンや事前に収録した実景が映し出された大型モニターをバックに演じることとなった広瀬さん。毎回周りの景色や聞こえてくる音を頭の中で想像しながら演じるという、難しいお芝居となりましたが、そのシーンに最もふさわしい表情や気分、リアクションなど、監督と細かい部分まで丁寧に話し合い、ベストショットを追求していました。また、今回ノンアルコール・ビールテイスト飲料のCMに初出演となった広瀬さん。飲みカットではひと口飲んだ後、これまでのノンアルイメージと違った気持ちの良い味わいに驚く場面も。休憩中はスタッフの皆さんと気さくに言葉を交わして現場を盛り上げ、時には「アハハハハ」と楽しそうな笑い声を響かせるなど、どこまでも自然体で魅力的な広瀬さんの立ち居振る舞いがとても印象的でした。

「GREENでFREEな」篇（15秒）ストーリーボード

広瀬アリスさんインタビュー

――CM撮影の感想と、CMの見どころを教えてください。

撮影自体はスタジオでグリーンバックだったので、完成がすごく楽しみです。撮影中はお芝居をしているという感じがあまりなく、すごく自然体でいられたので、そこは見どころかなと思っています。

――初めて「グリーンズフリー」を飲んだ感想を教えてください。

とてもおいしくてゴクゴク飲んでしまいました（笑）。撮影中、事前に沖縄で撮影した映像が背景にあったので、自然の中で飲んでいることを想像したら、解放感に満ちあふれるような感覚になったというか。日常の相方になりそうです。

――どんなシーンで「グリーンズフリー」を飲みたいですか？

やっぱり休日とか、お仕事が終わった後に飲むと、気持ちがスッキリするような気がします。

――「グリーンズフリー」をおすすめしたい人は？

母です。お仕事が忙しい時、よくワンちゃんのお世話を頼むことがあります。夜遅くに帰ってきたり、朝早くに出たりすることが多いので、昼間に時間を作って、明るい時間から一緒に飲んで、乾杯したいと思います。

――アルコール0.00%の本商品にちなんで、今年0%を目指したいことはありますか？

今回もそうですが、撮影の時、すぐふざけてしまうんですよ。だから、今年こそ“おふざけ”を0%にしたいと思います。でも、もうすでに30％ぐらいになっているかもしれません（笑）。

――30代の大人になった今だからこそ気づいたグリーンでフリーなリフレッシュ時間は？

20代の頃は結構がむしゃらにお仕事をしていましたが、30代になってワンちゃんとの時間や自分の時間をもっと大事にしたいと思うようになりました。これが正解かどうか分かりませんが、何でもかんでも完璧にやろうと思わないようにしたことが心の余裕につながりました。息抜きで、自然が多い場所へ行って「グリーンズフリー」を飲めたら、もう最高だなと思います。

――ノンアルへの気づきが今回の新 CM のテーマとなっていますが、この春、新しく気づいたことは？

周りからクールな人に見られたいんだなと気づきました。共演する年下の役者さんが落ち着いている姿を見ると、大人びていていいなと思っていたんです。実はめちゃくちゃ憧れていたのだなと気づきました。

――新生活が始まる 4月6日から新CM が放送されますが、この春から新しく始めたいことは？

語学と料理を頑張ろうと思います。一人で海外に行った時、このお仕事しかずっとやってこなかったので、何もできない自分にびっくりしてしまってて。お勉強も得意な方ではなかったのですが、初めて自分から語学を頑張ってみたいなという気持ちになったので、春からしっかり始められたらいいなと思います。これに関してはゼロではなく、100％信じてほしいです！

出演者

広瀬アリス（ひろせ ありす）

1994年12月11日生まれ、静岡県出身。

EX「七人の秘書」、CX「知ってるワイフ」「ラジエーションハウス」、映画「地獄の花園」、舞台「愛と哀しみのシャーロック・ホームズ」など、数々のドラマや映画、舞台、CMに出演。

2023年は大河ドラマ「どうする家康」に於愛の方役で出演し、

TBS「マイ・セカンド・アオハル」では主演を務めた。

2024年4月期CX「366日」と2024年7月放送のWOWOW「連続ドラマW 完全無罪」主演、10月期CX「全領域異常解決室」に出演。

2025年4月期NTV「なんで私が神説教」に主演、映画「新解釈・幕末伝」出演。2026年公開予定の映画「劇場版 全領域異常解決室」に出演。

「キリン グリーンズフリー」商品概要

本商品は、ビールづくりの技術を生かし、麦とホップの素材の良さを引き出した、「3種ホップ香る爽やかな味わい」が特長の商品です。ノンアルコール・ビールテイスト飲料市場で求められる、気分転換やリフレッシュしたいときに飲みたいという「爽やかリフレッシュ」ニーズに応えるために、味わいとパッケージを2026年1月製造品よりリニューアルしました。

当社は「グリーンズフリー」を通じて、ノンアルコール・ビールテイスト飲料を“お酒が飲めない時に代替として飲む”といった消極的な飲用から、“リフレッシュしたい時や爽快な気分になりたい時に、飲み物の選択肢の一つとして好んで飲む”といった積極的な飲用のカテゴリーに進化させることで、ノンアルコール・ビールテイスト飲料市場の活性化に貢献します。

●中味

「3種ホップ香る爽やかな味わい」を維持しながら、飲みごたえとホップの香りを強化。

・製法の変更による、味の厚みと飲みごたえの強化

・コーヒーチェリー香料を含む3種の香料を採用し、コクや飲みごたえのある味わいと香りのバランスを強化

・甘味料不使用

●パッケージ

「グリーンズフリー」ならではの、爽やかで明るい印象のデザインに進化。

・フラッグデザインへの変更によって、日常の中で気持ちが明るくなるような印象を向上

・側面にて、独自価値である“3種ホップのこだわり”を訴求

商品名：「キリン グリーンズフリー」

発売日：2026年1月製造品から順次切り替え

発売地域：全国

容量・容器：350ml・缶、500ml・缶、334ml・小びん

価格：オープン価格

アルコール分：0.00％

製造工場：キリンビール取手工場、滋賀工場、岡山工場（予定）