レコードの温かみを気軽に楽しめる、スタイリッシュなターンテーブル「Rise Up Bluetooth(R) Turntable」

完実電気株式会社ハウス・オブ・マーリーの製品名は、ボブ・マーリーの楽曲や歌詞、そしてその思想にインスパイアされて名付けられています

完実電気株式会社（代表取締役：山田慎一、本社：東京都千代田区神田神保町3-25）は、地球環境に配慮したサステナブルなデザインと優れたサウンドクオリティを追求するオーディオブランド「House of Marley」より、初めてのレコード体験にも最適なターンテーブル「Rise Up Bluetooth(R) Turntable」を4月10日に発売します。

本体に内蔵されたステレオスピーカーに加え、デバイスから音楽をストリーミングできる Bluetooth(R)入力、さらに外部スピーカーやヘッドホンへ接続できる Bluetooth(R)出力にも対応。箱から出してすぐに、自分らしいスタイルで音楽を再生できます。あらかじめ調整されたトラッキングフォース、アンチスケート機能、ナチュラルな竹素材の仕上げ、リサイクルフェルト製スリップマットを採用し、サステナブルな素材使いと洗練された現代的なデザインを融合。保護用ダストカバーも備え、使いやすさと愛着の持ちやすさを兼ね備えた一台です。

オールインワンで手軽に操作

Rise Up Turntableは、レコード体験をシンプルで自由なものにしてくれます。内蔵スピーカーですぐに視聴ができ、Bluetooth(R)で簡単にストリーミングが可能なので、レコードもプレイリストも思いのまま楽しめます。複雑なセットアップや追加の機器は不要。箱から出して電源を入れ、再生ボタンを押すだけです。

タイムレスなデザイン

お気に入りのレコードが奏でる豊かな音色を楽しむのはもちろん、スマートフォン、タブレット、ノートパソコンからBluetooth(R)を使って、ワイヤレスでプレイリストの再生も可能。コンパクトで省スペースなデザインと、直感的で迷いのない操作性を備えたRise Up Turntableは、煩わしさを感じさせることなく、日常のリスニングに時代を超えたアナログの魅力をもたらします。

Plug＆Playで簡単にセットアップ

本体に内蔵されたステレオスピーカーが、温かみのある豊かなサウンドをすぐに届けます。

さらに双方向Bluetooth(R)により、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンからのストリーミングはもちろん、レコードの音をBluetooth(R)スピーカーやヘッドホンでワイヤレス再生することも可能です。

レコードをこれから始める方にも、システムをさらに広げたい方にも、Rise Up Turntable はシンプルな楽しみ方を提供します。

音へのこだわりとサステナビリティ

House of Marley のすべての製品は、音楽の本質と深くつながる、没入感のあるオーディオ体験をお届けするためにデザインされています。天然素材の採用から、レコード本来の個性を引き出す精密設計のトーンアームとカートリッジまで、細部に配慮して仕上げています。

その結果生まれるのが、優れた音響性能、時代を超えて愛されるスタイル、そして地球に配慮したクラフトマンシップが美しく調和した一台です。

主な特徴

●Bluetooth(R) 5.3搭載。高速ペアリングと安定した接続で、スムーズなワイヤレス再生を実現。

●内蔵ステレオスピーカーにより、追加機器なしで箱から出してその場で再生可能。

●双方向Bluetooth(R)機能に対応し、プレイリストをターンテーブルへストリーミング、

またはレコードの音をBluetooth(R)スピーカー／ヘッドホンへワイヤレス送信可能。

●Audio-Technica製 AT3600L スタイラスを搭載し、信頼性の高い、温かみとディテールを兼ね備えたサウンドを実現。

●竹素材仕上げとリサイクルフェルト製スリップマットを採用した、サステナブルな素材使い。

●一体型ダストカバー付きでターンテーブルを保護し、良好な再生環境を維持。

■ 発売日 : 4月10日（金）■ 型番 : EM RISE UP TURNTABLE SB ■ JAN : 0846885011744

■ 市場予想売価 : \24,980（税込） ■ 保証期間 : 1年

■ 重量 : 約 3.9kg ■ サイズ : W39×D32×H15cm

■ Bluetooth Version : 5.3 ■ ワイヤレスレンジ : 10m ■ 駆動方式 : ベルトドライブ

■ 回転数 33 1/3, 45,78RPM ■ 付属端子 : RCA端子 ■ カートリッジ : MM型 ■ 標準搭載カートリッジ : Audio-Technica AT3600L ■ 針圧 : 3g～4g（標準3.5g） ■ 付属品 : 電源ケーブル（約1.5m）、スリップマット、バランスウェイト

国内正規品：https://thehouseofmarley.jp/product/rise-up-turntable/

ABOUT House of Marley（ハウス・オブ・マーリー）

2010 年以来、サステナブルな素材と革新的なデザインを組み合わせて最先端のオーディオ製品を生み出してきました。「地球にも音楽にもより良いものを」 ボブ・マーリーの音楽と地球への愛の遺産を引き継ぐためにマーリーファミリーと協力して作られた House of Marley は、FSC(R)認証木材、REWIND(R)などの社会的に責任のある素材を組み込むことにより、全プラスチックのオーディオ製品に代わるより環境に優しい製品の設計に取り組んでいます。 House of Marley は、非営利団体 One Tree Planted と連携したプロジェクトマーリーの世界的な寄付活動を通じて、環境問題への支援を続けていす。

国内公式： https://thehouseofmarley.jp