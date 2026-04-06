4月18日(土)セブンパークアリオ柏でBMXレーシング体験会を開催！

一般社団法人全日本BMX連盟

一般社団法人全日本BMX連盟（JBMXF）は、JBMXF Mirai Projectの基幹事業として、千葉県柏市のセブンパークアリオ柏にてBMXレーシング体験会を実施いたします。会場には子どもから大人まで対応したBMX試乗車を用意し、パンプトラックを設置した特設コースでBMXレーシングの魅力を手軽に体験していただけます。

昨年の体験会の模様特設試乗コースを設置

スマイルパークにパンプトラックを配置した特設試乗コースを設置いたします。試乗車はサイズ別に用意し、ヘルメットやプロテクターもお貸し出しいたしますので、安心して体験を楽しむことができます。

インストラクターと現役選手が指導

乗りかたはインストラクターと現役の選手がレクチャーいたしますので、初めてBMXに乗るお子様でも安心して体験していただけます。

専門スタッフが指導しながら体験をサポートいたします

VRゴーグルで迫力のレース映像を体験していただけますVR体験会も同時開催

1ビッグワンダー前にはVRゴーグルを使用したバーチャル体験ブースを設置し、迫力のBMXレーシング映像を体験していただけます。

※VR体験は10歳以上が対象となります

開催概要

BMXレーシング体験会

開催場所：セブンパークアリオ柏 〒277-0922 千葉県柏市大島田１丁目６－１

https://sevenpark-kashiwa.ario.jp/

屋外スマイル・パーク（試乗体験会） 1Fビッグワンダー前（VR体験会）

日時：2026年4月18日（土）10:00～17:00

協賛：大東建託株式会社

対象者 ： 4歳以上で健康な方（VR体験は10歳以上が対象となります）

料金 ： 無料

参加方法 ： 当日会場の受付までお越しください。誓約事項に同意のうえ、体験していただけます。未成年者の参加については親権者の同意が必要となります。

雨天時の対応について：小雨程度で走行に支障が無いと判断した場合は、路面状況を随時判断しながら実施いたします。荒天時は試乗を中止し、VR体験会のみに変更いたします。

イベントに関するお問い合わせ：info@jbmxf.org

BMXレーシングとは？

BMXは1970 年代のアメリカで子どもたちがオートバイのモトクロスを真似たのが原点とされているスポーツです。300 ～ 450 ｍのコースを最大8人が一斉スタートし、着順を競うダイナミックな走りによって全世界に普及しました。その自由な競技特性からフリースタイルという派生競技も生まれました。BMXレーシングは2008年北京五輪から正式種目に採用され、世界で人気のスポーツとなっています。全日本BMX連盟は1984年に発足し、BMXレーシングの大会開催や普及活動を積極的に行っている団体です。