変態人妻の脅威から団地の平和を守れ、新米管理人ヨシダ！人妻サスペンスアニメ『インゴクダンチ【完全デレギュラ版】』本日より、AnimeFestaにて独占配信スタート！

株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表：関口航太）が運営するアニメ見放題サービス「AnimeFesta（アニメフェスタ）」にて、本日より、アニメ『インゴクダンチ【完全デレギュラ版（規制解除版）】』の独占配信がスタートしました。

完全デレギュラ版は、放送時には制限されている演出やディテールを、そのままの形でお楽しみいただける特別バージョンです。ぜひ、AnimeFestaでしか観られない本来の姿をお楽しみください。

【配信概要】

タイトル ：インゴクダンチ【完全デレギュラ版（規制解除版）】

作品ページ ：https://comic.iowl.jp/landings/7?agn=48&src=499&set=11&ad=1&format=&path=https://animefesta.iowl.jp/titles/1970?af_title=1970(https://comic.iowl.jp/landings/7?agn=48&src=499&set=11&ad=1&format=&path=https://animefesta.iowl.jp/titles/1970?af_title=1970)

作品情報

【あらすじ】

変態人妻の脅威から団地の平和を守れ、

新米管理人ヨシダ！

父の代理でとある団地の管理人となったヨシダを待っていたのは、卑猥な衣装「リビドークロス」で狂気に堕ちた人妻たちの襲撃だった。ワタナベ、イチノセら団地住人の暴走に翻弄される中、A級人妻カンザキの脅威や事件を阻む警察の影がさらに団地の闇を深めていく。対抗手段「ボルタッククロー」を手に立ち向かうヨシダだが、その背後には、更なる絶望「バニシング排斥婦人会」の魔手が迫っていた。

【CAST】

和久野愛佳 ：ヨシダ

優木かな ：カタギリ、ワタナベ、イチノセ、ミズタニ、サナモリ、カンザキ、シキジョウ、ゴウダ、サカクラ、イカヤマ

清水愛 ：キリタニ

和泉忍 ：ヌマジリ

矢作紗友里 ：ハセガワ、ツジサキ

福圓美里 ：ショウダ、シラカゲ

浅見香月 ：アンドウ

久次米渚 ：ハイバラ

杉田智和 ：ナレーション

【STAFF】

原作 ：搾精研究所

漫画 ：丈山雄為

監督 ：所俊克

シリーズ構成 ：黒崎エーヨ

キャラクターデザイン ：西本真吾

色彩設計 ：佐藤秀一

美術監督 ：高橋忍

撮影監督 ：みやがわよしかず

音響監督 ：司馬明徳

音楽 ：柏木るざりん

プロデュース ：デレギュラ

アニメーション制作 ：Elias

製作 ：ウェイブ

【Information】

公式サイト ：https://ingoku-danchi.deregula.com/

アニメ公式X ：https://x.com/ingoku_anime

(C)搾精研究所・丈山雄為／KADOKAWA／ウェイブ

AnimeFesta（アニメフェスタ）

最新作はもちろん…

地上波では決して見られない【プレミアム版（規制解除版）】作品も見放題！

AnimeFesta（アニメフェスタ）は、アニメが好きな方向けの「アニメ見放題」サブスクリプションサービスです。

最新作や異世界ファンタジー、恋愛（ラブコメ）、SFなど、幅広いジャンルを網羅。さらに、独占配信作品や地上波放送では見られない【プレミアム版（規制解除版）】もすべて見放題でお楽しみいただけます。

「プレミアム」ラベルが付いた一部作品のご視聴には、プレミアムプランへのご加入が必要です。



「アニメ見放題」サービスをお探しの方、地上波では決して見られない「プレミアム版（規制解除版）」や独占作品を体験したい方は、ぜひAnimeFestaをご利用ください！



会員はこちらから！

▶https://animefesta.iowl.jp/entry



サービス概要：

名 称 ：AnimeFesta（アニメフェスタ）

開 始 ：2021年5月10日（月）

配 信 ：AnimeFestaオリジナル全作品、その他人気アニメ作品多数。

ＵＲＬ ：https://animefesta.iowl.jp/entry

AnimeFesta公式SNS

X ：@AnimeFesta_info

Instagram ：https://www.instagram.com/animefesta_info/

株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブは「IT×コンテンツで世界にまだない感動を創る」「エンターテインメントだからできる世界・表現を追求する」をミッションに掲げる、デジタルエンターテインメント企業です。

電子コミックの製作と電子コミック配信サービス「ComicFesta」の運営を始め、アニメーションレーベル「デレギュラ」によるアニメ製作と、アニメ配信サービス「AnimeFesta」も展開。

さらに海外向け電子コミック配信サービス「Coolmic」やアニメ配信サービス「OceanVeil」によるグローバル展開に加え、新規事業にも積極的に参入し、エンターテインメントの可能性を追求しています。

企業名：株式会社ウェイブ（WWWave Corporation）

代表者：代表取締役 関口 航太

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 15F

設 立：2010年4月9日

資本金：7,300万円

ＵＲＬ：https://wwwave.jp/