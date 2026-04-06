【岡山大学】APAIE2026国際教育会議に参加～国際連携の深化と新たな展開に向けて～

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 4月 6日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、香港にて2026年2月23日から27日にかけて開催されたアジア太平洋地域最大級の国際教育交流イベント「APAIE（Asia-Pacific Association for International Education）2026」に参加しました。



同イベントには、世界72の地域から3,500人以上の高等教育関係者が集まり、本学からは、学術研究院共通教育・グローバル領域（グローバル人材育成院）の織田雄一教授およびKHALMIRZAEVA Saida准教授が出席し、大学間連携および学生交流の促進に向けた協議を行いました。



会期中は、既存の協定校との面談を通じて、学生派遣・受入のバランスや交換留学プログラムの運用状況について意見交換を行うとともに、短期プログラムやインターンシップ、研究交流など、今後の連携拡大に向けた具体的な可能性について協議を行いました。



また、新規協定候補校とのミーティングも積極的に実施し、ヨーロッパを中心とする複数の大学との新たな接点を構築しました。特に、University of Copenhagen（デンマーク）、University of Southern Denmark（デンマーク）、Linkoping University（スウェーデン）、University of Salzburg（オーストリア）、University of Florence（イタリア）などの大学から、本学の交換留学プログラムであるEPOK（Exchange Program Okayama）に対して高い関心が示され、今後の協定締結に向けた前向きな反応が得られました。



さらに、本イベントを通じて、各国大学における英語開講科目（EMI）の拡充や短期プログラムの運営・価格設定などに関する最新動向について情報収集を行い、本学プログラムの改善に資する有益な知見を得ることができました。



本学は、これらの知見を踏まえ、今後も国際教育の質の向上および大学間連携の強化を図り、グローバル人材の育成に向けた教育環境の充実に取り組んでいきます。引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

本情報は、2026年4月1日に岡山大学から公開されました。

協定校ゲント大学（ベルギー）のAn Desmet氏とミーティング

協定校アリカンテ大学（スペイン）のJose Luis Oliver Ramirez氏とミーティング

会場の様子

JAPANブースの様子

◆参 考

・APAIE（Asia-Pacific Association for International Education）2026

https://apaie.net/conferences/apaie-2026/

・岡山大学グローバル人材育成院

https://intl.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報

・【岡山大学】岡山大学のASEAN戦略について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001821.000072793.html

・日本留学海外拠点連携推進事業（東南アジア）（岡山大学）

https://studyinjapan-asean.jp/

・【岡山大学】文部科学省から「日本留学促進のための海外ネットワーク機能強化事業」を受託

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002113.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学が文部科学省「大学の国際化によるソーシャルインパクト創出支援事業」に採択

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002812.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 学術研究院 共通教育・グローバル領域（グローバル人材育成院） 准教授 KHALMIRZAEVA Saida

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-8447



岡山大学 学務部 国際教育推進課 スタディアブロード部門

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-7037

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15241.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)