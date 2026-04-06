【岡山大学】那須保友学長がパネルディスカッションに登壇～地域と連携した森林循環経済の実現に向けて～

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 4月 6日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2026年3月30日、岡山コンベンションセンターにおいて、日本経済新聞社主催の「日経 地方創生フォーラム『木造のまちづくりを創出し、森林循環経済を実現する』」が開催され、本学の那須保友学長がパネルディスカッションに登壇しました。



本フォーラムでは、人口減少や超高齢化といった地域課題の解決に向け、森林資源を活用した地域経済の活性化や持続可能な社会の実現について、自治体、企業、金融機関、大学の立場から議論が行われました。



パネルディスカッション「木造のまちづくりの創出と、森林循環経済の実現に向けて」では、岡山県知事や企業関係者らとともに、本学の取り組みや役割について意見交換が行われました。



那須学長は、本学における木造建築の象徴的施設としてCLT（直交集成材）を用いた講義棟「共育共創コモンズ（OUX）」を紹介し、「木の持つ力は学習環境にも良い影響を与えており、学生からも高い評価を得ている」と述べました。また、工学部における木質材料や木造建築に関する研究・人材育成の取り組みに触れ、「研究と教育を通じて森林循環経済に貢献していく」と強調しました。



さらに、森林資源の有効活用やCO2固定といった観点から木造建築の意義が高まる中、産学官連携の重要性についても議論が交わされ、本学として地域と連携しながら持続可能な社会の実現に寄与していく姿勢を示しました。



本学は今後も、地域や産業界との連携を深めながら、持続可能な社会の実現に向けた教育・研究を推進していきます。引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。





＜パネリスト＞

伊原木 隆太氏（岡山県知事）

那須 保友氏（岡山大学長）

西明寺 康典氏（ちゅうぎんフィナンシャルグループ 常務執行役員 兼 中国銀行 取締役常務執行役員）

窪田 健太郎氏（ライフデザイン・カバヤ 代表取締役社長）

菱木 貞夫氏



＜コーディネーター＞

福田 布貴子氏（フリーアナウンサー）

パネルディスカッションに登壇する那須学長

森林循環経済を担う人材の輩出と、産学官連携の重要性について語る那須学長

岡山大学における木造建築の象徴的施設としてCLT（直交集成材）を用いた講義棟「共育共創コモンズ（OUX）」（岡山大学津島キャンパス）

◆参 考

・日経 地方創生フォーラム「木造のまちづくりを創出し、森林循環経済を実現する」

https://events.nikkei.co.jp/80365/

・国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学グリーンイノベーションセンター

https://www.gic.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学共育共創コモンズ（OUX）

https://www.engr.okayama-u.ac.jp/school/facility/kyoikukyoso/

◆参考情報

・【岡山大学】岡山大学シンポジウム「岡山発、森林循環経済の実現に向けて」を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003682.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 総務部 広報課

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟

TEL：086-251-7292

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15228.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)