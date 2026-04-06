【岡山大学】国連大学SDG大学連携プラットフォーム公開シンポジウムにサステイナブルキャンパス分科会の代表として岡山大学が活動成果を発表

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 4月 6日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

2026年3月13日、国連大学サステイナビリティ高等研究所（UNU-IAS）が、SDG大学連携プラットフォーム（SDG-UP）に参加する大学とサステイナビリティの取り組みについて議論する公開シンポジウムを国連大学エリザベス・ローズ国際会議場で開催し、本学はSDG-UPのサステイナブルキャンパス分科会の代表として同分科会の活動成果を発表しました。



シンポジウムは、チリツィ・マルワラ国連大学学長・国連事務次長のあいさつで開会し、続いて来賓の平山直子文部科学省大臣官房国際課長からのあいさつがありました。



第1部「分科会の活動及び大学のサステイナビリティ活動紹介」では、2023年度からのサステイナブルキャンパス分科会の活動の成果をまとめたものとして作成した「サステイナブルキャンパス憲章」の草案について、同分科会を代表し本学が紹介しました。本憲章は「SDG‑UPネットワークとしての協働（Network Collaboration）」、「若者参画と帰属意識の制度化（Meaningful Youth Engagement & Belonging）」、「透明性と説明責任（Transparency & Accountability）」といったSDG-UP独自の要素を含みつつ、大学関係者等に広く活用いただけるように作成したものとなっており、今後も同分科会の活動を通じてブラッシュアップ等を図ることとしています。



第2部の「国連SDGs入門受講者からの発表」では、北九州市立大学、ノートルダム清心女子大学、関西学院大学、奈良教育大学の学生たちから発表がありました。



本学は今後もSDG-UPの活動を通じて、大学間の連携を深化、発展させ、若い世代を含めた多世代連帯を強化し、日本の取り組みを世界へ向けて発信していきます。引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。





○国連大学SDG大学連携プラットフォーム（SDG‑UP）

国連大学サステイナビリティ高等研究所（UNU-IAS）によって、SDGsの達成に向けて積極的に取り組む意欲のある日本の大学が連携できる場として、「国連大学SDG大学連携プラットフォーム（SDG‑UP）」が2020年に設立されました。

国連大学と日本の大学同士が連携し、高等教育におけるSDGsの取り組みや人材育成、ステークホルダーとのパートナーシップを強化し、日本と世界の持続可能な発展に貢献することを目的としています。

SDG‑UPの活動は、よりレジリエントな社会の実現に向けて、高等教育に関わるステークホルダーの行動変容を促し、すべての人にとってより持続可能な未来を確保するため、個人が自ら行動することを支援しています。

https://ias.unu.edu/jp/sdg-up

分科会報告の様子（国連大学提供）

分科会報告をする原田専門員（国連大学提供）

集合写真（国連大学提供）

◆参 考

・国連大学

https://jp.unu.edu/

・国連大学SDG大学連携プラットフォーム（SDG-UP）

https://ias.unu.edu/jp/sdg-up

・国連大学サステイナビリティ高等研究所

https://jp.unu.edu/about/unu-system/ias

・岡山大学グローバルエンゲージメントセンター

https://globalengagementoffice.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報

・【岡山大学】国連大学が主催するSDG大学連携プラットフォームの学長座談会に那須保友学長が登壇

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003745.000072793.html

・【岡山大学】持続可能な未来のための学びの再考をテーマにした世界会議の登壇者が那須保友学長を表敬訪問

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003488.000072793.html

・【岡山大学】国連大学のチリツィ・マルワラ学長が岡山大学を初訪問！ 講演会を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002700.000072793.html

・【岡山大学】国連大学SDG大学連携プラットフォーム公開シンポジウムに横井篤文副学長が登壇

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003054.000072793.html

・【岡山大学】国連のイニシアチブ「高等教育サステイナビリティ・イニシアチブ（HESI）」のアクション・グループ「AIと高等教育の未来」に教員2人が参画

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002935.000072793.html

・【岡山大学】那須保友学長が国連HESIグローバルフォーラム2025に登壇～岡山大学の国際連携と若者参画の取り組みを世界に発信～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003269.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学グローバルエンゲージメントセンター

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-8326（企画部国際企画課）

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15224.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html