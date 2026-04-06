どんぶりに季節を盛りました!「春DON!フェア」新宿高島屋レストランズ パークにて4/8(水)～21(火)に開催。

東神開発株式会社全20店舗で開催します!

■新宿つな八

13F[天ぷら]

春盛り天丼

3,300 円

桜エビとタマネギのかき揚げ、ふきのとうに、大きなエビを２本使った春をしっかり感じていただけるお得な天丼です。味噌汁、香の物付き。

※1日限定10食

■赤坂 ふきぬき 14F [うなぎ]

春の３色DON!

4,000 円

鰻と一緒にお楽しみいただくのは、錦糸卵に大和イモ、アカモクとウズラの卵。 さらにタケノコの土佐煮、菜の花、桜の塩漬けをのせ、

春の食材も味わえるこの季節ならではの丼にしました。肝吸い、香の物付き

■ハンバーグ＆ステーキ 黒毛和牛 腰塚

12F[肉料理]

和牛ステーキ＆ローストビーフ丼

2,220 円

黒毛和牛のステーキとローストビーフを盛り合わせた、食欲をそそる丼です。卵黄と別添えのわさびを混ぜて、それぞれの肉の味わい、食感の違いをお楽しみください。

※1日限定15食

■総本家 小松庵

13F [そば処]

桜エビと白魚の玉子丼とお蕎麦

2,700 円

出汁のきいた自家製の蕎麦つゆを使用。 生の白魚を玉子でとじて、仕上げに国産の釜揚げ桜エビをちらしました。 味も香りも抜群な、春を感じさせる蕎麦屋の玉子丼。 お蕎麦と小鉢２種付きでご提供いたします。

■京都 清水 和牛 八重郎

14F［和牛・ひつまぶし］

桜香る和牛カツDON！

5,500 円

サクサクの衣に包まれた、レアでジューシーな和牛カツ。ふわりと感じる桜パウダーに桜塩を添え、一口ごとに春の訪れを感じる華やかな風味に仕上げた、五感で楽しむ特別な「春DON！」。茶碗蒸し、サラダ、香の物、味噌汁のセットでご提供します。

※1日限定10食

■維新號 點心茶室

14F [上海料理]

海鮮と桜エビの春野菜中華丼

1,980 円

エビ、イカ、ホタテ貝柱と桜エビを、春野菜と塩味で仕上げました。彩り鮮やかで、春を感じる一皿です。

■築地玉寿司

13F ［すし］

カツオ贅沢丼

3,300 円

カツオの刺身、カツオたたき、カツオユッケ、

３種類の味で初ガツオをご堪能ください。とくにユッケはニンニクが効いて食欲を刺激すること間違いなし。味噌汁付き。

※1日限定10食

■とんかつ とん匠

13F［とんかつ］

春のエビ ヒレかつ丼

2,780 円

グランドメニューの中でも大人気のエビとヒレかつに菜の花を添えて丼にしました。ご飯の大盛りは無料！お腹いっぱいになるまで召し上がってください。タケノコとアサリの茶碗蒸し、キャベツ、味噌汁、香の物、お口直しのシャーベット付きでご提供いたします。

※1日限定15食

■天厨菜館

14F [北京料理]

エビチリ丼

2,500 円

人気のエビチリに卵を入れて、彩りにソラマメをあしらい仕上げました。大きなエビが食欲を刺激し、ご飯がすすむ濃厚な味わいが特徴です。スープ付き。

※1日限定15食

■ニャーヴェトナム◆フォー麺

13F [ベトナミーズヌードルカフェ]

ブンチャー

1,550 円

ブンチャーは、焼いた豚肉とトマト、キュウリやたっぷりのパクチーをライスヌードルにのせていただく麺。 ハーブや野菜の入った甘酸っぱいベトナムの調味料ヌクマムベースのタレをかけて、混ぜ合わせて召し上がりください。 ハス茶付き。

※1日限定10食 ※野菜の入荷状況によりナムルの種類が変わることがあります

■水刺齋（スランジェ）

13F [韓国料理]

春野菜ナムルとカンジャンセウの水刺齋ビビンDON

2,398円

菜の花、タケノコ、こごみなど春の野菜を加えたナムルに、カンジャンセウ（エビの醤油漬け）をのせたビビン丼です。別添えのソースをかけて卵黄と混ぜて召し上がってください。お惣菜3種、チョレギサラダ、スープ付き。

※1日限定10食 ※ランチタイムのみ

■ニュー松坂 14F [鉄板焼き・ステーキ]

ステーキ丼

5,400 円

黒毛和牛を150g使用した、ステーキ屋ならではのステーキ丼!! お肉の美味しさをじっくりお楽しみください。当店特製の醤油ベースのステーキソースで美味しさ倍増です。サラダ、味噌汁、香の物付き。

※1日限定10食

■シターラ グローブ

13F [インド料理]

春野菜のプラオとメープルチキンティッカ

1,980 円

アスパラやタケノコなど春野菜の爽やかなプラオ（炊き込みご飯）に、メープルシロップを使ったほんのり甘いチキンティッカを添えたワンプレートディッシュです。 豆と野菜のサンバルカレー付き。春らしい優しい味をお楽しみください。

■新宿中村屋 オリーブハウス ダイニング

13F [洋食・カレー]

エビとハマグリと春野菜の二色ソースオムライス

2,400 円

当店自慢のオムライスに、エビとハマグリの旨みを活かしたクリームソースと、爽やかな酸味のトマトソースを合いがけ。海の旨みと野菜の甘みが調和する贅沢な一皿になりました。春野菜の彩りと食感も一緒にお楽しみください。

■ブレッツカフェ クレープリー

13F[ガレット料理]

ペイザンヌ

2,680 円

イベリコ豚のソーセージ、新ジャガイモのバターソテー、マッシュルームを合わせた春を感じるガレットです。当店のオリジナルスタイル「ガレットロール」でご提供いたします。

■つばめグリル

13F[欧風料理]

ハヤシライス

1,760 円

つばめグリルのハヤシライスは、じっくり炒めたタマネギの甘みと牛肉の旨みが詰まった自家製デミグラスソースが主役。たっぷりの国産牛肉が入ったソースは、色鮮やかな紫キャベツのピクルスとの相性も抜群！どこか懐かしくもある贅沢な一皿です。

※1日限定10食

■ディキシーダイナー ザ ミートロッカー

13F [カフェ＆ダイナー]

春の味覚を使った贅沢BBQプレート

2,300 円

鶏そぼろ、玉子に菜の花を添えた3色ライスの上に、当店の人気メニュー、ビーフステーキとスペアリブを大胆にのせました。菜の花が春らしさを感じさせるボリューミーなワンプレートです。

■モアナキッチンカフェ

12F [ハワイアン ダイニング]

旬魚 炙り鰆のポキプレート

2,145 円

春が旬の鰆（サワラ）を炙り、香ばしくしたお刺身をあっさりとしたネギ塩だれで絡め、ご飯の上にのせました。ロミロミサーモンの小鉢、カボチャ、じゃがバター、サラダを添えた春を感じるワンプレートをどうぞ。

■椿屋茶房

12F [喫茶]

ウニ、イクラ、イカの博多明太子パスタ

2,280 円(サラダ、スープ、ドリンク付き)

2,630 円(シフォンケーキ、ドリンク付き)

とろける旨味のウニ、弾ける食感のイクラ、甘みのあるイカをあしらった、贅沢な海の幸をお楽しみいただける博多明太子のパスタ。春のハレの日を彩るおすすめの一皿です。海苔の香りと大葉の風味は明太子の辛みとの相性も良く、特別な味わいです。

※1日限定15食

■サイアムセラドン 12F [タイ料理]

鶏肉と春野菜のイエローカレー生春巻き添え

1,680 円

ジャガイモ、ニンジン、タマネギなどの春野菜と、鶏肉が入った具だくさんの イエローカレー。 彩り豊かな生春巻きを添えてワンプレートにしました。野菜の甘みとお肉の旨みがココナッツミルクの香りと相性バツグンのカレーです。 目玉焼きをのせたライスにかけて召し上がってください。

※価格は消費税を含む総額にて表示しています。 ※食物アレルギーがご心配のお客様はスタッフにおたずねください。 ※諸般の事情により販売を中止、価格を予告なく変更する場合がございます。 ※写真は調理・盛り付けの一例です。

■春DONメニューフェア

2026年4月8日(水)～4月21日(火)

https://www.restaurants-park.jp/pick/2026spring/

【新宿タカシマヤ タイムズスクエア レストランズ パーク 基本情報】

電話番号 03-5361-1111(代表)

住所 〒151-8580 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目24番2号

WEBサイト https://www.restaurants-park.jp/

営業時間 タカシマヤ タイムズスクエア 本館12～14F レストランズ パーク

11:00～23:00

新宿高島屋 10:30～ 19:30

※一部営業日・営業時間の異なる店舗がございます。

※最新情報は公式WEBサイトをご確認ください。

定休日 不定休

アクセス

【電車でお越しの方】

レストランズ パークは新宿駅直結！ 地下道のご利用で、新宿三丁目駅がB1の地下鉄口に直結するなど、雨の日に傘をさすことなくご来館いただけるルートもございます。

■新宿駅

・JR各線 新南改札・ミライナタワー改札 徒歩2分（2F JR口直結）

・都営大江戸線・都営新宿線・京王新線 徒歩5分

■新宿三丁目駅（B1 地下鉄口直結）

・東京メトロ 副都心線 徒歩3分

・東京メトロ 丸ノ内線 徒歩4分

【バスでお越しの方】

新宿高速バスターミナル バスタ新宿はすぐお隣。高速バスをご利用の際にもレストランズ パークでお食事を！

■バスタ新宿

・新宿高速バスターミナル バスタ新宿 徒歩2分

【お車でお越しの方】

お車でお越しの際には、タカシマヤ タイムズスクエア本館駐車場のほか、周辺エリアにある4つの契約駐車場のご利用が便利です。(2024.5.1～)

なお、レストランズ パークで3,000円以上の飲酒を伴うお食事をされた際には、駐泊サービス（受付時間 18:00～23:00）をご利用いただくことも可能です。



※本リリース掲載の内容は今後変更になる可能性があります。予めご了承ください。

※掲載画像は全てイメージです。

※表示価格は消費税を含む総額です。

※最新の営業情報は公式WEBサイトをご確認ください。 天災等の状況により予告なく営業時間の変更・休業となる場合がございます。予めご了承ください。



<一般のお客様からのお問い合わせ先>

レストランズ パーク 03-5361-1111(代表)