「イムジン河」「帰って来たヨッパライ」から60年目！きたやまおさむ80歳。私たちの時代、私たちの人生、私たちの歌が、ここに在る　「あの素晴しい歌をもう一度コンサート2026東京」が9月18日に開催決定

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2026年9月18日（金）、「あの素晴しい歌をもう一度コンサート2026東京」が東京国際フォーラム ホールAで開催されることが決定した。

「あの素晴しい歌をもう一度コンサート」は、“時代を彩った名曲・ヒット曲をアーティストと観客が一体となって楽しむ”というコンセプトで、2018年に始まった。コンサートのタイトルは、きたやまおさむが歌詞を手掛け、加藤和彦が作曲した1971年の大ヒット曲、フォークソングを代表する永遠のスタンダード「あの素晴しい愛をもう一度」に由来する。「同じものを愛でた人たちに“愛”が生まれたことを歌っています。それは花火や雪見かもしれないし、家族の記念写真や学校の卒業アルバムにも当てはまるでしょう」と、同曲について語っていたきたやまの言葉が、“アーティストと観客が一緒になって楽しむコンサート”でもある本公演にピッタリだということで、この公演名が決定した。

2018年と2019年は日本武道館で開催され、中高年世代を中心とした約1万人を動員し、大きな話題に。2020年はコロナ禍のため残念ながら中止となってしまったが、2021年に東京国際フォーラム ホールAに会場を移して気持ちも新たに復活。以降、来場した観客の反響も大きく、次の開催を求めることも増え、毎年の恒例イベントとして定着。年々観客の年齢層も広がり、全世代で楽しめるコンサートとなった。

東京での開催は今回で8回目。きたやまおさむ、坂崎幸之助、清水ミチコ、杉田二郎、クミコ、南こうせつ、森山良子といった本コンサートでのお馴染みのアーティストをはじめ、2025年の初出演に続いて２度目となるTM NETWORKの木根尚登とドラァグクイーンのドリアン・ロロブリジーダの出演が決定。司会はニッポン放送パーソナリティの上柳昌彦が務める。

ザ・フォーク・クルセダーズが「イムジン河」「帰って来たヨッパライ」を収録した自主制作盤のアルバム「ハレンチ」を発表したのが1967年。京都のラジオ局が「イムジン河」を、神戸のラジオ局が「帰って来たヨッパライ」を紹介したことで人気となり、やがて、当時の深夜放送ブームもあって空前のヒットとなった。あれから、今年で60年目。きたやまおさむは、今年、間もなく80歳を迎える。きたやま及びザ・フォーク・クルセダーズに、その後の人生で大きな影響を受けたという多くのアーティストが集う今年の「あの素晴コンサート」にご期待いただきたい。

〈公演概要〉

公演名：あの素晴しい歌をもう一度コンサート2026東京

開催日時：2026年9月18日（金）開場16:00／開演17:00

会場：東京国際フォーラム ホールA（JR/メトロ「有楽町駅」すぐ）

出演：きたやまおさむ／木根尚登／クミコ／坂崎幸之助／清水ミチコ／杉田二郎／

ドリアン・ロロブリジーダ／南こうせつ／森山良子 and more… ※五十音順

ニッポン放送パーソナリティ：上柳昌彦

バンドメンバー：ギター・バンドマスター 高田漣／ドラム 坂田学／ベース 鈴木正人／

ピアノ ハタヤテツヤ／コーラス ツヤトモヒコ、吉永涼

チケット料金：全席指定 12,000円（全席指定・税込）

最速先行予約：4月6日（月）5:00 ～ 5月10日（日）23:59

主催・企画制作：ニッポン放送 ミックスゾーン

協力：キョードー東京 808

お問い合わせ：キョードー東京 0570-550-799（平日11:00～18:00・土日祝10:00～18:00）

公式HP： https://www.anosuba.net/

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