GACKTがスペシャルゲストとして緊急出演決定！2.5次元タレントグループ「シクフォニ」初冠番組「シクフォニコ生」最終回が4月11日（土）に生配信

株式会社Noark

2.5次元タレントグループ「シクフォニ」は、ニコニコ生放送にて配信中の初冠番組「シクフォニコ生」の最終回を、2026年4月11日（土）20時より生配信いたします。あわせて、本最終回におけるスペシャルゲストとして、アーティスト・GACKTの出演が決定いたしました。

番組URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349923841

本番組は、シクフォニが“今、直接話を聞きたい”各分野の第一線で活躍するゲストを迎え、その思考や哲学に触れながら、さらなる飛躍のヒントを得ていく全3回の特別番組です。これまでに第1回では綾小路翔さん、第2回ではひろゆきさんを迎え、多角的な学びと刺激を届けてまいりました。最終回では、その集大成として、唯一無二の存在感を放ち続けるGACKTさんを迎え、これまで以上に濃密な内容でお届けいたします。

「なぜ今GACKTなのか」最終回で実現した異例の初共演

今回の最大の注目ポイントは、GACKTさんとシクフォニによる“初共演”です。長年にわたり第一線で活躍し続けるトップアーティストと、次世代を担う2.5次元グループによる共演は異例とも言える組み合わせ。異なるフィールドで培われた価値観や美学が交差することで生まれる“化学反応”に、大きな関心が寄せられます。

番組前半の無料配信パートでは、「GACKT流・ライブを学ぼう！」と題し、ライブステージの演出やパフォーマンス設計について深掘りします。観客を惹き込み、記憶に残るステージを作り上げるための思考や技術に加え、世界的アーティストであるGACKTさんから、ライブパフォーマンスのみならず、日常における立ち居振る舞いやプロフェッショナルとしての在り方など、“世界で活躍し続けるための極意”にも迫ります。第一線で走り続ける理由を多角的に紐解き、その背景にある考え方やこだわりを分かりやすくお届けする内容となっております。

“アニキ”が本音で斬る！？シクフォニのリアルな悩みにGACKTが本気で回答

後半のニコニコプレミアム会員限定パートでは、「アニキ！に聞きたい！シクフォニお悩み相談～」を実施。活動の中で直面する葛藤や課題について、メンバーが率直に打ち明け、それに対しGACKTが真正面から言葉を投げかけます。厳しさと優しさを併せ持つアドバイスが飛び出すかもしれない、“ここでしか見られない本音の対話”にご期待ください。

笑いと感動のフィナーレ！鬼龍院翔へ贈る“ありがとう”

番組のラストを飾るのは、これまでMCとしてシクフォニを支えてきた鬼龍院翔さんへの感謝を伝える特別企画です。収録・配信を通じて積み重ねてきた時間の中で育まれた信頼関係や、番組を通して見えてきたそれぞれの想いを、メンバー自身の言葉で届けます。時に笑いを交えながら、時に真剣に向き合いながら築かれてきた関係性だからこそ生まれる、飾らないリアルな言葉の数々にもご注目ください。最終回の締めくくりにふさわしい、温かさと感動が交差するフィナーレをお届けいたします。

“学び”と“挑戦”をテーマに展開してきた「シクフォニコ生」は、本最終回をもって完結いたします。GACKを迎えてお届けする本放送が、シクフォニにとって新たな一歩となる瞬間に、ぜひご期待ください。

【番組概要】

■番組名：「シクフォニコ生#3」

■配信日時：2026年4月11日（土）20時00分～21時30分

※前半無料、後半はニコニコプレミアム会員限定で視聴可能です。

※アーカイブ期間：配信後～5月11日（月）23時59分

■番組URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349923841

■出演者：シクフォニ（暇72、雨乃こさめ、いるま、LAN、すち、みこと）

MC：鬼龍院 翔（ゴールデンボンバー）

ゲスト：GACKT

■シクフォニとは

超大型オーディションを潜り抜けた最強の6人による2.5次元タレントグループ。2022年8月、オリジナル曲「J0KER×JOK3R」を引っ提げて衝撃的なデビューを飾る。その音楽性や企画力の高さを武器に、様々なオリジナルソングや、歌や声を使ったチャレンジ企画動画、「歌ってみた」と呼ばれるカバーソングなどの投稿をメインに活動している。チャンネル登録者数は122万人を超えており、急速に人気を集め、勢力を拡大している新進気鋭の6人組。その勢いは留まることを知らない。

2025年10月26日（日）にはグループ初となる３Dライブをシクフォニ公式YouTubeチャンネルにて全世界全編無料配信し、アーカイブにて配信中。さらには、３Dライブとリンクした生身ライブを11月に大阪・おおきにアリーナ舞洲にて2公演開催し、12月には東京・LaLa arena TOKYO-BAYにて2公演を開催。総動員数36,000人を記録し大盛況の後に終幕。2026年春にはシクフォニ史上最大規模となる会場Kアリーナ横浜公演を含む2ndライブツアーの開催を発表。

＜メンバー＞ 名前横の括弧内は読み方

（上段左から）

LAN（らん）、すち、みこと

（下段左から）

暇72（ひまなつ）、雨乃こさめ（あめのこさめ）、いるま

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