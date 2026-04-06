VaundyがDJを務める特別番組「Vaundyあっ!イデア(idea) 802」が決定！新曲「イデアが溢れて眠れない」は4月7日(火)『TACTY IN THE MORNING』で初オンエア！

株式会社 FM802

作詞、作曲、アレンジを全て自分でこなし、デザインや映像のディレクション、セルフプロデュースも手掛けるマルチアーティスト【Vaundy】。

男性ソロアーティスト最年少 約35万人を動員した4大ドームツアーを完遂！この4月も新曲「イデアが溢れて眠れない」をはじめとして続々と楽曲をリリースするVaundyが久しぶりにFM802に登場！

4月19日（日）夜9時から、VaundyがDJを務める802 BINTANG GARDEN 「Vaundyあっ!イデア(idea) 802」の放送が決定！Vaundyがアナタのイデア(idea)を後押しする1時間です。

この番組では、Vaundyに新年度のあらゆるアドバイスをもらいたいアナタからのメッセージを募集。4月20日（月）配信リリースのNew SG「イデアが溢れて眠れない」にちなんでアイディアが枯渇している アナタ！からのメッセージももちろんお待ちしています。

「あっ！」と閃きが出る、イデア(idea)の源とは何なのか？

どんな時、どんなことをするとイデア(idea)が生み出されるのか？

生放送でVaundyの頭脳に迫っていきます。

また、番組内ではドームライブで気になった「あの曲」はもちろん、新曲についてもお届けします。1時間後には、アナタの脳は刺激されイデア(idea)が溢れて眠れなくなっちゃうかも？！

そして、新曲「イデアが溢れて眠れない」は明日4月7日(火)朝7時台 FM802『on-air with TACTY IN THE MORNING』番組内にて初オンエア！その後、同日中はFM802でしか聴けない！独占オンエアとなります。こちらもお聴き逃しなく！

【番組概要】

●番組名＝802 BINTANG GARDEN 「Vaundyあっ!イデア(idea) 802」

●放送日時＝4月19日（日）21:00-22:00

●DJ＝Vaundy

●詳細ページ＝ https://funky802.com/site/pickup_detail/8198

●radiko URL＝https://radiko.jp/share/?sid=802&t=20260419210000(https://radiko.jp/share/?sid=802&t=20260419210000)

＜メッセージ募集＞

Vaundyに新年度のあらゆるアドバイスをもらいたいアナタからのメッセージを募集！（アイディアが枯渇しているアナタからのメッセージも大歓迎）

●メッセージはこちらから：https://funky802.com/service/Request/index/member/1721