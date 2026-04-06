障がい者支援施設職員向けeラーニング「サポカレ」新コンテンツ「障がい者虐待防止について（新版）」

特定非営利活動法人ＮＰＯ人材開発機構

障がい福祉サービス施設で働く支援員のためのeラーニング「サポーターズカレッジ（サポカレ）： https://live-learning.jp/ 」を運営するNPO人材開発機構（理事長：水谷正夫、本社：東京都新宿区）は、新たな研修コンテンツを制作いたしました。

概 要

障がい福祉サービス施設で働く支援員のためのeラーニング「サポーターズカレッジ（サポカレ）」４月の配信コンテンツは「障がい者虐待防止について（新版）（ https://live-learning.jp/post-kougi/01260400/ ）」です。

2016年に収録した講座をリニューアルし、今回新たに配信いたします。障がい者虐待の定義や早期発見の重要性、虐待が起こる背景や日常支援に潜むグレーゾーンを整理しながら、組織的な体制づくりや現場で実践できる虐待防止の取り組みまでを体系的に解説します。虐待防止の基本を学ぶ講座として、ぜひご視聴ください。

講 師

山内 哲也 氏 （社会福祉法人武蔵野会 本部 事業企画室長）

新コンテンツより

◆第１回「障がい者虐待とは」

障がい者虐待とは何かを理解し、尊厳を守る支援のあり方について学びます。身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、ネグレクト、経済的虐待の5つの定義や、早期発見と通報義務の重要性を通して、虐待防止の基本を分かりやすく解説します。

→ https://live-learning.jp/post-kouza/01260401/

◆第２回「障がい者虐待はなぜ起こるのか」

障がい者虐待はなぜ起こるのかを理解し、虐待につながる要因や背景について学びます。日常の支援の中にあるグレーゾーンや組織的要因を踏まえ、対等な関係性を大切にした支援のあり方と虐待防止の視点を分かりやすく解説します。

→ https://live-learning.jp/post-kouza/01260402/

◆第３回「障がい者虐待防止のための仕組みづくり」

障がい者虐待を防止するための組織的な仕組みづくりについて学びます。虐待防止委員会の役割や体制整備、身体拘束の適正化、職員研修やチェック体制などを通して、現場で実践できる虐待防止の取り組みを解説します。

→ https://live-learning.jp/post-kouza/01260403/

→ 「障がい者虐待防止について（新版）」はこちらhttps://live-learning.jp/post-kougi/01260400/

制作担当者からのコメント

障害者虐待防止法や通報義務については、制度施行から時間が経ち、現場でも徐々に理解が浸透してきていると感じています。厚生労働省の統計データからも、その状況がうかがえます。一方で、このテーマは「何が虐待に当たるのか、当たらないのか」という議論に偏りがちです。虐待の類型を理解することは大切で、本講義でも触れていますが、それだけでは十分ではありません。支援の現場にある権力性や優位性、そして利用者の尊厳や人権について改めて考えるきっかけになればと思います。また、利用者だけでなく、支援に関わる職員の人生もウェルビーイングであってほしいと願っています。ぜひご視聴ください。

→ 「障がい者虐待防止について（新版）」はこちらhttps://live-learning.jp/post-kougi/01260400/

【サポーターズカレッジの概要】

「サポーターズカレッジ（サポカレ）」は、障がい者支援施設で働く新人～施設長・経営層までのすべての職員を対象としたオンライン研修サービス（eラーニング）です。毎週配信される「15分で学べる『Web講義』」と、インターネット会議システムでつながりを通じて多様な法人、施設の職員が学び合う『Liveゼミ』を中心に、障がい者支援施設における計画的な人材育成、そして全国の障がい者支援施設で働く人たちの「働きがい」×「支援力」の向上を目指します。

利用方法

毎週配信されるWeb講義は、年間受講料165,000円（税込）で何回でも何名でも受講し放題です。一般的なeラーニングと異なり1名あたりの受講料は不要。同じ施設にいる方は、何名であっても受講可能ですので、常勤・非常勤など、雇用形態に関わらず、すべての職員のみなさまにご受講頂け、パソコンやタブレット、スマホから視聴可能です。

また、5施設までは追加料金無しでご利用頂けますので、財政規模、職員数など、法人の大小に関係なく、職員の方達へ教育機会を提供頂けます。

※6事業所以降は追加で年間11,000円（税込）／事業所となります。

※ご契約時の際、初期登録費11,000円（税込）がかかります。

→「サポーターズカレッジ」はこちら https://live-learning.jp/

NPO人材開発機構について

NPO人材開発機構は、障がい者支援施設で働く職員のみなさまが支援の現場に居ながらにして、支援の現場で求められる知識やスキルを高め、障がい者福祉のミッションを深めていく機会を提供することを通じて、一人一人の職員の方達の「働きがい」や「仕事への誇り」を醸成し、業界全体のサービスと社会的ステイタスの向上を目指しています。また、企業の障がい者雇用にも貢献していくことを目指しております。「サポーターズカレッジ（サポカレ）」の趣旨にご理解とご賛同を頂き、多くの法人、施設の方達にご参加頂けますようご案内申し上げます。

【会社概要】

団体名：特定非営利活動法人NPO人材開発機構

所在地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂2-4 結城ビル4階

代表者：理事長 水谷 正夫

設立：2000（平成12）年5月（東京都認証）

Tel: 03-5206-7831

Fax: 03-5206-7883

URL： http://www.npo-jinzai.or.jp/

事業内容：福祉サービス第三者評価事業、ソーシャルネットワーク事業、ライブラーニング事業（障がい福祉サービス施設向けeラーニング）、調査・研究・広報事業（WEBアンケート事業：福祉サーベイQuill（クウィル））

資格証明：東京都福祉サービス評価推進機構「福祉サービス第三者評価機関」（機構02-005 ）

WEBアンケート事業：福祉サーベイQuill： https://fukushisurvey.jp/quill/

●サポーターズカレッジ

URL： https://live-learning.jp/

製作・運営協力／株式会社ラーニングスクエア(https://learning2.co.jp/)

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名：特定非営利活動法人NPO人材開発機構

TEL：03-5206-7831

Email: jinzai＠live-learning.or.jp