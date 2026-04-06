眠りに向かう心と肌を、やさしく整えるナイトケアシリーズレイヴィードリームセントボディシャンプーがスギ薬局で新発売！

株式会社アクシス

株式会社アクシス（本社:東京都）が展開するLeivy Naturally（レイヴィーナチュラリー）より、”おやすみ時間にゆったり安らげる香り“をテーマにしたドリームセントシリーズ商品を2026年４月６日（月）から全国のスギ薬局で発売を開始いたします。（一部お取り扱いのない店舗もございます。）

レイヴィー ドリームセントボディシャンプー ラベンダー/ロータスフラワー 500ml

【Webページ】https://www.leivy.jp/dreamcent_lp/

香りで安らぐおやすみ時間 ドリームセントシリーズ

今回発売するドリームセントシリーズは【眠り】をコンセプトに開発した、香りにこだわった商品です。

眠りに落ちる前のやさしいご褒美、深呼吸したくなる夜へ導く、リラックスできる良い香りに仕上げました。眠りの浅いあなたへ、仕事も家事もこなす働くママへ、遅くまで勉強を頑張るあなたへ、日々がんばるあなたへ、おやすみ前の時間を、アロマの香りで整えます。

また、レイヴィーシリーズならではのゴートミルク（ヤギ乳）・ミルクプロテインを配合し、お肌の乾燥を防ぎ、うるおいを長時間保ちます。お肌のざらつきや、皮脂・古い角質も優しくケアし、お肌もツルツルに。

リラックスできる２種類の香り 〈ロータスフラワー／ラベンダー〉

レイヴィードリームセント ロータスフラワーの香り

レイヴィーは香水のような複雑で奥行きのある良い香りを特徴とするボディケア商品を販売しており、香りが好きという理由でリピーターが多いブランドです。

ドリームセントボディシャンプーは２種類の香りをご用意。

ロータスフラワーの香りはニンファエアアルバ花エキス（植物性保湿成分）配合。甘酸っぱいグレープフルーツとフレッシュなペアが弾けるフルーティーなトップノートから始まり、みずみずしいジャスミンとミュゲが織りなす上品なホワイトフローラルのミドルノートに繋がり、フェミニンなアンバーとムスクの甘く濃厚な余韻が広がるラストノートで終わる、フローラルフルーティータイプの香り。

ラベンダーの香りはラベンダー油（植物性保湿成分）を配合。ほのかな甘さを含んだ、アロマティックハーバルが爽やかに立ちあがるトップノートから始まり、ラベンダーの穏やかなアロマと石鹸のような清潔感が溶け合う、ぬくもりのあるミドルノートに繋がり、針葉樹を思わせる澄んだウッディノートにクリーミーなムスクが重なる、やさしい余韻のラストノートで終わる、フゼアムスキーな香り。

レイヴィードリームセント ラベンダーの香りロータスフラワーの香りイメージラベンダーの香りイメージ

【商品概要】

レイヴィー ドリームセントボディシャンプー ロータスフラワー／ ラベンダー

【容量】500ml

【販売店舗】

スギ薬局 ※一部お取り扱いのない店舗様もございます。

公式通販サイト

レイヴィーナチュラリーについて

Leivy Naturally(レイヴィー・ナチュラリー)はゴートミルク（ヤギ乳）を中心とするこだわりの天然由来素材から生まれ、お肌を清潔にするだけではなく、しっとり潤しながら、日常生活での肌の乾燥・汚れ・加齢などさまざまなダメージからお肌を守るために開発されました。

Webサイト：https://www.leivy.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/leivy_japan

X：https://x.com/leivy_jp

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