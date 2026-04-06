ノクターンノベルズ900万PV超の貞操逆転転生ストーリー、待望のコミカライズ『男性が管理される社会を「ディストピア」と呼ぶのなら　THE COMIC1』発売！

株式会社キルタイムコミュニケーション

キルタイムコミュニケーションは、ヴァルキリーコミックス『男性が管理される社会を「ディストピア」と呼ぶのなら THE COMIC1』を4月8日に発売いたします。

男性が管理される社会を「ディストピア」と呼ぶのなら THE COMIC1(https://www.comic-valkyrie.com/dystopia/new.html)

漫画：あましろ澪(https://x.com/M_io52)／原作：桐乃フリゲート(https://x.com/KirinoFrigate)

キャラクター原案：あかつき茜(https://x.com/Akatsuki_2013)

発売日：2026年4月8日

判型：B6

定価：792円(本体720円＋税10%）

ISBN：9784799221556

男性が女性に守られる

パラレルワールドに転生!?



ノクターンノベルズで話題の

貞操逆転転生ストーリー、待望のコミカライズ！

男女比が女性に大きく偏り、あらゆる常識が異なる『日本』に少年として転生した葵ソウマ。

超能力に目覚めた人類、侵略者の存在、さらには逆転した貞操観念…。

前世の記憶を取り戻したソウマは新たな常識をあるがままに受け入れ、

世の女性を虜にする壮大な計画を始動させるのであった。

これは、徹底した『男性管理社会』の恩恵に与り、理想的なハーレムを目指す少年の物語――。

1話2話無料公開中！作品ページはこちら :https://www.comic-valkyrie.com/dystopia/帯付き書影店舗特典一覧(C)あましろ澪(C)桐乃フリゲート／キルタイムコミュニケーションキミコミ作品ページはこちら :https://kimicomi.com/series/c5a0f443b9707

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