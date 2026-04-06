【源泉十割の“その先”へ】回数券を持っている方だけの特典

株式会社ユーネット

飲泉堂がお得に

ひょうたん温泉では、

5月18日～6月30日の期間限定で

**回数券をお持ちの方限定の特別企画「常連割」**を実施いたします。

■ 地元の皆さまへ、次の“ありがとう”

5月の感謝祭をきっかけに、

多くのお客様にご来館いただきました。

そのご縁を、

“一度きり”で終わらせないために。

ひょうたん温泉は、

来てくださる皆さまとの関係を大切にしたいと考えています。

■ 回数券が“もっと嬉しくなる”

今回の「常連割」は――

回数券をお持ちの方限定で、

飲泉堂の商品をお得にご利用いただける特典です。

温泉で整ったあと、

その余韻をさらに深める“湯上がりの一杯”。

その体験を、

より気軽に、より身近に。

■ なぜ“飲泉堂”なのか

温泉は、浸かるだけでは終わりません。

ひょうたん温泉では、

「湯に浸かる → 体がゆるむ → 水分と栄養を補う」

この一連の流れこそが、

本来の温泉体験だと考えています。

飲泉堂は、

その“最後の一歩”を完成させる場所です。

■ 常連になるほど、価値が上がる

回数券は、ただの割引券ではありません。

通うほどに、体験が深まる仕組み

今回の常連割は、

その価値をさらに高める取り組みです。

■ 開催概要

・期間：2025年5月18日～6月30日

・対象：回数券をお持ちの方

・内容：飲泉堂の商品を特別価格でご提供

■ 最後に

ひょうたん温泉は、

“また来たくなる温泉”を目指しています。

その一歩として――

今回の「常連割」を、ぜひご体験ください。

施設の強み

大正創業100年温泉、源泉十割（源泉かけ流し）



温泉施設初の観光ミシュランガイド7回目、14年連続三ツ星を獲得（当社調べ）



【施設概要】施設名：ひょうたん温泉

所在地：大分県別府市鉄輪159-2

営業時間：9:00～25:00（最終受付24:00）

特設ページ：https://www.hyotan-onsen.com

電話番号：0977-66-0527

担当：マーケティング担当 専務取締役 田中大貴（ひろき）