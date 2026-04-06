【源泉十割の“その先”へ】回数券を持っている方だけの特典
飲泉堂がお得に
ひょうたん温泉では、
5月18日～6月30日の期間限定で
**回数券をお持ちの方限定の特別企画「常連割」**を実施いたします。
■ 地元の皆さまへ、次の“ありがとう”
5月の感謝祭をきっかけに、
多くのお客様にご来館いただきました。
そのご縁を、
“一度きり”で終わらせないために。
ひょうたん温泉は、
来てくださる皆さまとの関係を大切にしたいと考えています。
■ 回数券が“もっと嬉しくなる”
今回の「常連割」は――
回数券をお持ちの方限定で、
飲泉堂の商品をお得にご利用いただける特典です。
温泉で整ったあと、
その余韻をさらに深める“湯上がりの一杯”。
その体験を、
より気軽に、より身近に。
■ なぜ“飲泉堂”なのか
温泉は、浸かるだけでは終わりません。
ひょうたん温泉では、
「湯に浸かる → 体がゆるむ → 水分と栄養を補う」
この一連の流れこそが、
本来の温泉体験だと考えています。
飲泉堂は、
その“最後の一歩”を完成させる場所です。
■ 常連になるほど、価値が上がる
回数券は、ただの割引券ではありません。
通うほどに、体験が深まる仕組み
今回の常連割は、
その価値をさらに高める取り組みです。
■ 開催概要
・期間：2025年5月18日～6月30日
・対象：回数券をお持ちの方
・内容：飲泉堂の商品を特別価格でご提供
■ 最後に
ひょうたん温泉は、
“また来たくなる温泉”を目指しています。
その一歩として――
今回の「常連割」を、ぜひご体験ください。
施設の強み
大正創業100年温泉、源泉十割（源泉かけ流し）
温泉施設初の観光ミシュランガイド7回目、14年連続三ツ星を獲得（当社調べ）
【施設概要】施設名：ひょうたん温泉
所在地：大分県別府市鉄輪159-2
営業時間：9:00～25:00（最終受付24:00）
特設ページ：https://www.hyotan-onsen.com
電話番号：0977-66-0527
担当：マーケティング担当 専務取締役 田中大貴（ひろき）