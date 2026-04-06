新たなヒロインと共に任務完遂なるか！？元ゲーマーが転生ハーレムを謳歌する人気の転生ファンタジー最新巻『ゲーマーが異世界魂転してハーレム人生へコンティニューするそうです　THE COMIC4』発売

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株式会社キルタイムコミュニケーション

キルタイムコミュニケーションは、ヴァルキリーコミックス『ゲーマーが異世界魂転してハーレム人生へコンティニューするそうです　THE COMIC4』を4月8日に発売いたします。



ゲーマーが異世界魂転してハーレム人生へコンティニューするそうです　THE COMIC4(https://www.comic-valkyrie.com/gamerkonten/new.html)


漫画：零覇(https://x.com/reiha0808)／原作：etose(https://x.com/etosetora4646)


キャラクター原案：りょう＠涼(https://x.com/ryoattoryo3)


発売日：2026年4月8日


判型：B6


定価：792円(本体720円＋税10%）


ISBN：9784799221532


新たなヒロインと共に任務完遂なるか！？


窮地に陥る転生ゲーマーと仲間たちの運命は…？


遺跡調査の任務中にパーティからはぐれたウェインは、行く手を阻むゴーレム三姉妹を退け最奥部の大部屋へと到達する。そこでアイシャ、エドナ、さらにはフィーナと合流を果たすも、待ち受けていた超巨大ゴーレムと対峙することに…！


傷つき倒れる仲間たちを前に、元ゲーマーは決断の時を迫られる！


波乱に満ちた遺跡探索編、ついに終幕！！





ゲーマーが異世界魂転してハーレム人生へコンティニューするそうです THE COMIC(https://www.comic-valkyrie.com/gamerkonten/)





いくどもコンティニューを繰り返し、とあるFPSゲームの最後のルートを開放した主人公は、


喜びすぎが原因でその直後に頭をぶつけて死んでしまう。


しかし、それを不憫に思った神様（ゲーム好き）により、


彼は少年・ウェイン（ただし前世の記憶はない模様）として異世界で人生を続けることに……。


魔法や冒険が当たり前の世界での軍学校生活、


そして自分を心から愛してくれるヒロインたちとの出会い。


ゲーマーの二度目の人生はハーレムルート一直線！？


1話2話無料公開中！作品ページはこちら :
https://www.comic-valkyrie.com/gamerkonten/

(C)零覇(C)etose／キルタイムコミュニケーション



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