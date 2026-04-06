【無料・オンライン】ECのLTVは“モール外”で決まる~広告・SNS・顧客対応をつなげた顧客行動設計の考え方~

IRISデータラボ株式会社

IRISデータラボ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：安達 教顕）は、株式会社マクロジ、株式会社シナブル、株式会社PLAN-Bと共催で、2026年4月16日（木）13:00より無料オンラインセミナー『ECのLTVは“モール外”で決まる ～広告・SNS・顧客対応をつなげた顧客行動設計の考え方～』を開催いたします。

企画背景：ポイントや値引きだけでは本当の意味でのブランドは作れない

SALEやクーポンなどの価格訴求に頼らず、定価でも選ばれ続けるECサイトへ。本セミナーでは、広告・SNS・インフルエンサー・CRM・顧客対応を「線」でつなぎ、モール外での接触体験を最適化することで「指名買い」と「LTV（顧客生涯価値）向上」を実現する具体的なノウハウを4社合同で解説します。

セミナー概要

セミナー名：ECのLTVは“モール外”で決まる

～広告・SNS・顧客対応をつなげた顧客行動設計の考え方～

開催日時 ：2026年4月16日（木） 13:00～15:00

開催形式 ：オンライン Zoom ※お申し込み後に視聴URLをご案内いたします

参加費 ：無料

お申し込み：下記URLよりお申し込みください

▼ お申し込みはこちら（無料） ▼

詳細を見る :https://maclogi.co.jp/seminar/seminar-pr20260416/?from=iris

このような課題をお持ちのEC担当者様におすすめです

・SALEやクーポンを打たないと売上が立たず、定価販売や利益改善に限界を感じている

・モール内施策だけでは価格以外の強みが伝わりにくく、価格競争に疲弊している

・広告、SNS、CRMなどの施策がバラバラで、LTV向上につながっていない

・短期的な売上確保から脱却し、ファン化・リピート化につながる運営体制を作りたい

プログラム・登壇者紹介

13:00～13:30

赤松 康平 氏

株式会社マクロジ 取締役副社長

EC戦略における全体設計とモール外施策の重要性について、マクロジの豊富な支援実績をもとに解説します。

13:30～14:00

中村 祐貴

IRISデータラボ株式会社 執行役員 Atouch事業部 セールスユニット マネージャー

「LINEを活用した顧客対応と購入後体験の最適化」

LINE公式アカウントを活用し、顧客接点の設計から購買体験の最適化までを支援。本セミナーでは、LINEヤフー株式会社のテクノロジーパートナー認定企業として、自社プロダクト「Atouch」の知見を交えながら、LINEを活用したスムーズな購入体験、購入後のフォロー、リピート創出の具体的な実践知をお話しします。

14:00～14:30

曽川 雅史 氏

株式会社シナブル 執行役員

CRMとAIを駆使したデータ活用によるLTV向上のアプローチについて、具体的な事例を交えてお話しします。

14:30～15:00

福田 龍幸 氏

株式会社PLAN-B プロダクトマーケティングマネージャー

ブランドが保有しているストーリーや専門性を再定義し、顧客の信頼を獲得するクリエイティブ事例を紹介。WEB広告で何倍もの効果を向上させて秘訣を公開します。

本セミナーに参加する3つのメリット

・脱・価格競争のヒントが得られる

・顧客との「線のつながり」設計法がわかる

・LINEを活用した最新LTV向上策を習得

「Ａｔｏｕｃｈ」サービス概要

「Ａｔｏｕｃｈ」サービスはＬＩＮＥのトーク画面で商品を選んでそのまま決済まで完了！そんな便利機能を備えたシステムです。

買い物客にストレスフリーな購買体験を提供することで、事業者さまの売上機会の逸失を防ぎ、売上向上をサポートします。

詳細を見る :https://atouch.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=Other&utm_campaign=161

ＩＲＩＳデータラボ株式会社について

ＩＲＩＳデータラボ株式会社は、２０２０年より政府や自治体向けにＬＩＮＥヤフー株式会社と協力し、コロナ対策のＬＩＮＥ公式アカウントを多数サポートしてきました。

その経験を活かし、２０２２年１０月にＬＩＮＥ公式アカウントＡＰＩツール「Ａｔｏｕｃｈ（アタッチ）」をリリース。トーク画面上で商品案内から決済まで完結できる“接客型ＥＣ”として、業種・業態・地域を問わず幅広い事業者に選ばれています。

２０２５年には日本郵政キャピタル株式会社をリード投資家とする資金調達を実施。これを機に、都市部の専門店から地方の農家まで、あらゆる規模の事業者の販売支援を加速し、「誰もが迷わず始められるＥＣ」のインフラ化を目指しています。また同年、行政ＤＸ推進における実績が評価され、ＬＩＮＥヤフーの「Ｇｏｖｔｅｃｈ Ｐａｒｔｎｅｒ（行政支援パートナー）」に登録されました。

現在、導入企業は１０００社を突破。リアルとデジタルをつなぐコミュニケーションＥＣの仕組みで、全国の販売現場の成果創出に貢献しています。

会社概要

会社名：ＩＲＩＳデータラボ株式会社

ＵＲＬ：https://iris-corp.co.jp/

設立：２０１９年３月５日

住所：１０７-００６２ 東京都港区南青山２ー７ー３０ ムラハンビル１階

代表取締役：安達教顕