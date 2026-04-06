全世界シリーズ累計900万部突破！今なお人気の高いリズ・ブルボー著『自分を愛して！』が重版（３６刷）

株式会社ハート出版

変化の激しい現代社会において、ストレスや原因不明の体調不良に悩む人が急増している。著者のリズ・ブルボーは、35年以上にわたり「体と心のつながり」を研究しており、

本書は単なるスピリチュアルな教えにとどまらず、具体的な症状から内面のメンタルブロックを紐解く「実用的なガイドブック」として、世界中で愛され続けている。

病気や体の不調に対して、「肉体的なレベル」「感情的なレベル」「精神的なレベル」「スピリチュアルなレベル」から、原因と対策をやさしく解説しており、症状は４５０項目にのぼる。

どこか体調がすぐれない時、何か病気に罹った時、辞書のように原因と対処の仕方を調べることができる。

なぜ、不調や病気が起こるのか。それは私たちが“自分のためにならない考え方をしている”ということを、体が教えようとしているからなのだ。この本のタイトルにもあるように

『自分を愛して！』という体からのメッセージを私たちは正しく理解する必要がある。一般的な対症療法ではなく、不調や病気の根本となる原因を突き止め、体の声を聞き、理解することができれば、その不調や病気は治り始めるとリズ・ブルボーは説いている。

リズ・ブルボーの著書は他に『〈からだ〉の声を聞きなさい』や『五つの傷 合本版』などがある。書籍以外で初のグッズ『五つの傷 オラクルカード』が、日本でも発売されている。

【著者情報】

リズ・ブルボー（Lise Bourbeau）

1941年、カナダ、ケベック州生まれ。いくつかの会社でトップセールスレディとして活躍したのち、みずからの成功体験を人々と分かち合うためにワークショップを開催。

現在、20カ国以上でワークショップや講演活動を行なっている。肉体のレベル、感情のレベル、精神のレベル、スピリチュアルなレベル、それぞれの声に耳をすますことで

〈心からの癒し・本当の幸せ〉を勝ち取るメソッドは、シンプルかつ具体的なアドバイスに満ちており、著書は本国カナダであらゆる記録を塗りかえる空前のベストセラーとなった。

【書籍情報】

書名：自分を愛して！

監修：リズ・ブルボー

仕様：A5判並製 336ページ

ISBN：978-4-89295-574-7

発売：2007.10.31

本体：2100円（税別）

発行：ハート出版

商品URL：https://www.810.co.jp/hon/ISBN978-4-89295-574-7.html