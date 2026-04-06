累計5万人・290社超が参加した日本最大級のデザインカンファレンス「Designship 2026」好評につき協賛の追加プラン新設

一般社団法人デザインシップ

一般社団法人デザインシップ（代表理事：広野 萌）は、2026年10月10日（土）・11日（日）に東京ミッドタウンホールにて開催する日本最大級のデザインカンファレンス「Designship 2026(https://design-ship.jp/2026/sponsor)」の協賛企業募集を開始いたしました。募集開始早々、一部プランが完売となったため、新たに追加プランを新設しております。

Designship とは

Designshipは「広がりすぎたデザインを接続する」をコンセプトに、UX・UI・プロダクト・グラフィック・サービスデザインなど領域を越えてデザインに携わるすべての人が集う、日本最大級のデザインカンファレンスです。2018年の初開催以来、今年で9年目を迎え、累計参加者数は50,000名を突破。経済産業省後援のもと8年連続で開催を続けてまいりました。

Designship 2025 の実績

昨年開催の「Designship 2025」では、以下の成果を記録しました。

・総参加者数：2,518名（2日間累計）

・SNSリーチ数：2,800万超

・セッション数：70以上 ／ 登壇者数：80名以上

・協賛・パートナー企業数：60社以上

参加者の約80%がデザイナー・エンジニア・学生などクリエイティブ職で構成され、そのうち80%以上が10～30代。採用・ブランディングの両面で高い費用対効果が見込める場として、毎年多くの企業にご支持いただいております。

2026年の新たな取り組み──スポンサー限定交流エリアの新設

Designship 2026では、新たにスポンサー企業限定の交流エリアを設ける予定です。協賛企業同士、そして大学・行政関係者との接点を生み出す場として、産官学の連携をより一層推進してまいります。カンファレンス当日のセッションやブース出展に加え、協賛企業にとってのネットワーキング価値をさらに高める新しい試みです。

追加プラン新設のお知らせ

協賛募集を開始したところ、ありがたいことに一部プランが早期に完売いたしました。より多くの企業さまにご参加いただけるよう、新たに追加の協賛プランを新設しております。セッション登壇・ブース出展・ノベルティ配布など、目的に応じた多様なプランをご用意しておりますので、詳細は協賛資料をご請求ください。

個別面談実施：2026年4月下旬（予定）

募集締切：2026年6月下旬（予定）

※プランは先着順のため、お早めにお問い合わせください。

また、協賛をご検討中の企業さまに向けて、4月中は個別面談を実施しております。「自社に合ったプランはどれか」「過去の協賛企業はどのような成果を得ているのか」など、お気軽にご相談ください。

累計290社以上が協賛──選ばれ続ける理由

Designshipには9年間で累計290社以上の企業に協賛いただいてまいりました。デザイナー・エンジニアを中心に来場者が集まる本カンファレンスは、協賛企業にとって自社の取り組みを直接届けられる貴重な接点となっています。

採用目的にとどまらず、「デザインに投資する企業」としてのブランド形成、社内デザイナーのモチベーション向上、デザインコミュニティとの関係構築など、多角的な効果をご実感いただいております。

学生デザイナー・エンジニアの育成にも注力──東京大学大学院 情報学環 後援「Hack-1 グランプリ」

Designshipはカンファレンス運営に加え、次世代のデザイン人材育成にも取り組んでいます。東京大学大学院 情報学環の後援のもと、昨年度より学生デザイナー・エンジニアを対象としたハッカソン「Hack-1 グランプリ」を開催。「AI時代のものづくり」をテーマに、約1ヶ月をかけてアプリ・サービスを開発する実践型プログラムです。2025年の初開催では全国から100名以上の学生が参加し、満足度93%を記録しました。

本年度も5月にデモデーの開催を予定しており、すでに全国から110名以上の学生の応募が集まっています。

▼ 東京大学大学院 情報学環によるレポート

https://www.iii.u-tokyo.ac.jp/research/20250725report

産官学が連携し、デザインの未来を担う人材を育てる──Designshipはカンファレンスの枠を越え、日本のデザイン産業の発展に貢献してまいります。

なお、4月末まで東京大学で開催されるHack-1 グランプリ デモデーのスポンサーも募集しております。ご関心のある企業さまはあわせてご検討ください。

▶ Hack-1 グランプリ 公式サイト(https://hack-1.com/)



(https://hack-1.com/%E2%96%BCHack1)▶ Hack-1 グランプリ協賛資料申し込みフォーム(https://designshipjp.notion.site/313918173e3381d9be24ed30dfe62b33?pvs=105)

「Designship 2026」お問い合わせ・個別面談のお申し込み

▶ Designship 2026 公式サイト(https://design-ship.jp/2026/sponsor)



▶ 協賛資料申し込みフォーム(https://designshipjp.notion.site/2d2918173e3381a8989ed9bf6c365ed1?pvs=105)

開催概要

イベント名：Designship 2026

開催日：2026年10月10日（土）・11日（日）

会場：東京ミッドタウンホール（Hall A + Hall B）

主催：一般社団法人デザインシップ

公式サイト：https://design-ship.jp